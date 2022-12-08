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В США построят крупнейший в мире завод по производству искусственного мяса
Компания Believer Meats заложила фундамент для строительства крупнейшего в мире предприятия по производству культивированного мяса. Площадь предприятия составит 18 500 квадратных метров.
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Израильская компания по производству культивированного мяса Believer Meats, в прошлом известная как Future Meat, планирует сыграть ключевую роль в распространении мясных продуктов, выращенных в лабораторных условиях. Новое предприятие, строящееся в настоящее время в Соединенных Штатах, должно помочь этим начинаниям. Компания заявила, что заложила фундамент для нового завода в Северной Каролине. Новое предприятие станет крупнейшим в мире, где с помощью запатентованной технологии будут производиться десятки тонн выращенного мяса.

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Компания Believer Meats заложила фундамент для строительства крупнейшего в мире предприятия по производству культивированного мяса. Believer Meats

Наряду с такими стартапами, как Impossible Foods и Aleph Farms, Believer Meats намерена снизить стоимость выращенного в лаборатории мяса, и за последние пару лет она сделала несколько важных шагов в этом направлении. В частности, был открыт первый завод в Израиле, значительные инвестиции в который позволили компании снизить стоимость выращенного в лаборатории куриного мяса до 1,70 долларов США за грудку.

Компания намерена закрепить эти успехи, открыв первую коммерческую фабрику в Соединенных Штатах. Believer Meats сообщает, что на днях в городе Уилсон, штат Северная Каролина, был заложен фундамент для строительства нового предприятия, которое после завершения строительства займет площадь 200 000 квадратных футов (18 500 кв. м) и станет крупнейшим в мире центром по производству культивированного мяса.

Площадь предприятия по производству культивированного мяса Believer Meats в США составит 18 500 квадратных метров. Believer Meats

"Наш объект способствует развитию Believer как лидера в индустрии культивированного мяса", - сказала Николь Джонсон-Хоффман, генеральный директор Believer Meats. "Наш бренд постоянно доказывает нашу приверженность к масштабированию технологий производства и мощностей, а с новым производством в США мы стали еще на один шаг ближе к коммерциализации. Believer устанавливает стандарты во всем мире, благодаря которым будущие поколения смогут есть мясо и наслаждаться им".

Believer Meats утверждает, что после введения в эксплуатацию предприятие будет способно производить не менее 10 000 метрических тонн культивированного мяса (предположительно, это годовой показатель), до получения разрешения регулирующих органов. Это будет достигнуто благодаря разработанному компанией "процессу омоложения среды". В рамках этой биотехнологии клеток живых организмов собирают и обрабатывают в ферментаторах из нержавеющей стали, снабжая их питательными веществами, после чего они пролиферируют и формируют ткани. Которые, в свою очередь, превращаются в пригодные для употребления куски мяса.

"Компания Believer нацелена на то, чтобы будущие поколения имели возможность наслаждаться мясом, которое мы знаем и любим сегодня", - сказал Джонсон-Хоффман. "Начало строительства нашего первого предприятия в США является переломным моментом не только для нашей компании, но и для всей отрасли в целом, поскольку оно демонстрирует наше стремление сделать культивированное мясо реальностью. Масштабы нашего предприятия - это гигантский скачок вперед в обеспечении того, что мы сможем создавать мясо, которое будет не только вкусным, устойчивым и питательным, но и широко доступным".

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Источники и ссылки: North Carolina Department of Commerce, Believer Meats через PRNewswire
1. (https://newatlas.com/science/worlds-largest-cultured-meat-factory-believer/)
2. (https://www.commerce.nc.gov/news/press-releases/2022/12/07/governor-cooper-announces-food-tech-company-build-first-large-scale-production-facility-123-million)
3. (https://www.prnewswire.com/news-releases/believer-meats-breaks-ground-on-largest-cultivated-meat-production-facility-in-the-world-301697617.htmll)

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#сша #израиль #искусственное мясо
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