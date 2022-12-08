Израильское оружие направленной энергии Iron Beam скоро может появиться в Америке благодаря соглашению между Lockheed Martin и Rafael

Lockheed Martin и израильский производитель вооружения Rafael Advanced Defense Systems недавно заключили договор о сотрудничестве в области проектирования тестирования и производства технологий высокоэнергетического лазерного оружия (HELWS) как в США, так и в Израиле. Об этом сообщается в пресс-релизе Lockheed Martin.

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Lockheed Martin присоединилась к команде Rafael, разрабатывающей IRON BEAM. Rafael

Активы, которые RAFAEL и Israeli Directorate of Defense Research and Development (DDR&D) Министерства обороны приобрели в рамках концепции IRON BEAM, станут фундаментом предстоящей работы. По словам представителей Lockheed Martin, сотрудничество будет направлено на создание различных модификаций системы для американского и других рынков.

Разработка проекта IRON BEAM была начата Israeli Directorate of Defense Research and Development Минобороны Израиля после нескольких лет совместных исследований между RAFAEL и DDR&D. Несколько системных испытаний, проводившихся в течение прошлого года, продемонстрировали эксплуатационную жизнеспособность системы.

Что такое IRON BEAM?

IRON BEAM — это система высокоэнергетического лазерного оружия (HELWS) мощностью 100 кВт, позволяющая наносить удары со скоростью света. Ожидается, что это будет первая наземная система ПВО для защиты от таких видов вооружений, как ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Новое долгосрочное партнерство является важным фактором для компании RAFAEL и израильского бизнеса в целом. Главная задача нашей компании - обеспечить наших клиентов самыми современными, эффективными и лучшими в своем классе системами. Этот договор позволит расширить и диверсифицировать возможности, предлагаемые нашим клиентам", - сказал генеральный директор RAFAEL отставной генерал-майор Йоав Хар-Эвен.

"В течение последних трех десятилетий, совместно с DDR&D и Министерством обороны Израиля, RAFAEL инвестировала в исследования и разработку лазерных технологий. В результате появилась система IRON BEAM, которая, как мы ожидаем, станет первой оперативной лазерной системой обороны такого рода. Это яркий пример того, как созданные в Израиле возможности ведут к стратегическому сотрудничеству, которое принесет существенную пользу обеим странам", - добавил он.

США и Израиль подписали соглашение о совместной программе по разработке и производству высокоэнергетических лазерных систем вооружения. (Source image by Rafael)

Как будет использоваться IRON BEAM?

IRON BEAM будет задействован в многоуровневой системе противовоздушной обороны Израиля. Решение будет относительно дешевым и простым в использовании. С его помощью можно будет защитить населенные пункты, критически важную инфраструктуру, стратегические объекты и маневрирующие силы от новых угроз.

"Миссия Lockheed Martin заключается в предоставлении лучших решений в области безопасности, которые помогают нашим клиентам опережать своих противников. Работая с компанией Rafael, наша совместная команда позволит предоставить нашим клиентам новые возможности, спасающие жизни", - сказал главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон.

"Новые уникальные возможности усилят жизненно важную систему противовоздушной и противоракетной обороны Израиля с помощью новейшей лазерной технологии, и для нас большая честь воспользоваться случаем и укрепить роль Lockheed Martin как партнера государства Израиль в области безопасности", - добавил он.

"Мы рассматриваем потенциал IRON BEAM, который был разработан вместе с DDR&D, как технологический прорыв. Его эффективность доказана в борьбе с рядом самых сложных угроз, таких как ракеты, минометные мины и беспилотные летательные аппараты, в том числе в рое".

По словам исполнительного вице-президента компании "Рафаэль" и руководителя директората наземных и военно-морских технологий д-ра Рана Гозали, этот комплекс предназначен для защиты от возникающих угроз в условиях современного боя, укрепления израильской обороны и служит катализатором для развития двустороннего сотрудничества.

Iron Beam: Как работает новое лазерное оружие Израиля. Израильская экспериментальная система ПВО, известная как Iron Beam, использует лазерную технологию для поражения беспилотников и ракет, но военные аналитики говорят, что устройство нуждается в поддержке США для оптимизации его характеристик. WSJ объясняет, как работает эта технология.

"Локхид Мартин" переходит на новый уровень и приступает к работе в Израиле. Являясь лидером в области военных технологий, наши воздушные платформы, такие как F-35 Lightning II, F-16 Falcon, C-130 Hercules и другие, используются Израилем в течение многих лет. А с учетом CH-53K, они будут использоваться и в будущем. Сегодня мы вступаем в эру высокоэнергетических лазеров и с нетерпением ждем начала эксплуатации надежных и высокоэффективных технологий с такими партнерами, как Rafael", - отметил в своем заявлении Джошуа Шани, исполнительный директор Lockheed Martin Israel. "Lockheed Martin способен выполнить весь комплекс работ по борьбе с угрозами, от ее обнаружения до тотального уничтожения благодаря тому, что он потратил годы на проектирование, изготовление и испытание систем и критически важных элементов".

Компания Lockheed Martin спроектировала, построила и испытала множество различных технологий и критически важных систем, которые на протяжении десятилетий выполняли весь комплекс работ по борьбе с угрозами - от обнаружения угрозы до ее поражения. В пресс-релизе поясняется, что Lockheed Martin обладает большим опытом, поскольку потратил десятилетия на создание прототипов систем, которые успешно применялись против различных целей.

В планах компаний - разработка и внедрение технологии HELWS, а также изучение дополнительных возможностей для предоставления этого критически важной инфраструктуры Соединенным Штатам и другим странам.

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Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Journal Armyrecognition, Rafael

1 (https://www.rafael.co.il/worlds/land/iron-beam/)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/us-israel-develop-iron-beam)

3. (https://www.armyrecognition.com/defense_news_december_2022_global_security_army_industry/ lockheed_martin_from_us_-_israeli_company_elbit_systems_will_jointly_develop_laser_weapons.html)