Американское акустическое общество будет снабжать студентов музыкальных вузов 3D-печатными инструментам

Только музыканты могут понять, насколько изнурительной и сложной бывает игра на скрипке. Скрипки, даже не самые лучшие, могут стоить тысячи долларов. А теперь хорошая новость для студентов музыкальных вузов и начинающих музыкантов: благодаря программе AVIVA Young Artists Program Американского акустического общества* они смогут получить недорогие и качественные инструменты, напечатанные на 3D-принтере.

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Мэри-Элизабет Браун репетирует концерт Гарри Стафилакиса "Сингулярность" на ранней итерации 3D-печатной скрипки. Шон Питерс

Директор программы AVIVA Young Artists Program Мэри-Элизабет Браун рассказала о проделанной работе и полученном опыте в рамках своей презентации "Старое встречается с новым: 3D-печать и искусство изготовления скрипок".

"Вдохновение команды берет начало в самых разных местах", - сказала Браун. "Мы стремились исследовать новый звуковой мир, созданный с помощью новых материалов, использовать новые технологии, применяемые в других дисциплинах, и сделать музыкальное образование устойчивым и доступным благодаря печати более прочных инструментов."

Скрипки, изготовленные методом 3D-печати, прочнее и дешевле обычных. Tomasz Smigla/iStock

Как была изготовлена новая скрипка?

Скрипка была собрана из двух частей напечатанных с помощью 3D принтер. Шея и гриф инструмента напечатана из гладкого ABS-пластика, обеспечивающего удобный захват. Корпус скрипки изготовлен из полимерного резонансного материала, похожего по своим свойствам на резонансную ель (материал из которого изготавливают классические инструменты). В результате напечатанная скрипка звучит глуше и мягче, чем инструмент, изготовленный традиционным способом.

"В будущем мы попытаемся внести изменения в конструкцию, а также снизить стоимость производства и сделать такие инструменты более доступными, особенно в сфере образования", - говорит Браун.

Инструменты, изготовленные с помощью 3D-принтера

Скрипки - не единственные инструменты, которые производятся с помощью технологии 3D-печати. Многие инструменты и раньше изготавливались с помощью 3D-принтера, и многие из них показали впечатляющие результаты.

Первый в мире 3D-печатный саксофон выглядит просто великолепно, да и звучит неплохо

Профессор Олаф Дигель из Австралии получил широкую известность благодаря своим 3D-печатным проектам, среди которых духовые инструменты, гитары, саксофоны и даже ударная установка. А вот, например музыкант Джомальер Фигероа смастерил 3D-печатную барочную флейту.

*Об Американском акустическом обществе

Ведущее международное научное общество по акустике, Acoustical Society of America (ASA) специализируется на изучении науки и технологии звука. Более 7 000 членов ASA из разных стран мира занимаются самыми разнообразными исследованиями в области акустики.

Источники: Journal Interesting Engineering, Journal Eurekalert

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/972809)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/3d-print-low-cost-durable-violin)

3. (https://acclaimmag.com/music/worlds-first-3d-printed-saxophone-looks-great-actually-sounds-pretty-good/)

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