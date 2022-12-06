Лазерная светотерапия показала свою эффективность в улучшении кратковременной памяти в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Ученые, исследующие потенциал неинвазивной лазерной терапии для улучшения когнитивных функций, получили весьма обнадеживающие результаты. Команда ученых продемонстрировала способность активизировать кратковременную память у людей, воздействуя на определенные области мозга лазерным излучением с определенной длиной волны.

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Технология лазерного лечения под названием транскраниальная фотобиомодуляция показала первые результаты в улучшении кратковременной памяти. Depositphotos

Метод экспериментальной терапии, изученный в исследовании, называется транскраниальной фотобиомодуляцией (ТФБМ). Он заключается в доставке фотонов света в определенные зоны мозга вызывая изменения когнитивных функций. Исследователи давно изучают возможности этой технологии для лечения таких заболеваний мозга, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также проводят клинические испытания, изучая ее воздействие на расстройства аутистического спектра.

Более ранние испытания продемонстрировали, что ТФБМ способствует улучшению памяти у мышей, однако на людях эти эффекты пока не изучались. Ученые из Бирмингемского университета и Пекинского педагогического университета решили изучить эту проблему. Они отобрали 90 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет и применили лазерную светотерапию к правой префронтальной коре головного мозга.

Эта область мозга играет важную роль в формирование кратковременной памяти, и команда выбрала именно ее в качестве мишени для использования различных вариантов ТФБМ.

Одну группу людей облучали лазерным светом с длиной волны 1064 нанометра, вторую - более короткими длинами волн, а остальным стимулировали левую префронтальную кору головного мозга.Для исключения эффекта плацебо всем испытуемым была проведена фиктивная лазеротерапия.

Через двенадцать минут после окончания процедуры испытуемые выполняли задания на память, в которых их просили вспомнить расположение или цвет различных элементов на экране. Участники, получавшие лазерную терапию с длиной волны 1064 нанометра, показали более высокий результат, запомнив в среднем 2,1 предмета. Участники, получавшие другие виды лечения, запомнили в среднем 1,9 Таким образом, эффективность лечения улучшилась на 10%.

"Люди с такими заболеваниями, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или другими состояниями, связанными с нарушением когнитивных функций, могли бы извлечь пользу из этого вида лечения, которое является безопасным, простым и неинвазивным, и не имеет побочных эффектов", - сказал соавтор исследования Донгвей Ли.

На протяжении всех экспериментов команда следила за активностью мозга испытуемых с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая показала соответствующие изменения, свидетельствующие об улучшении памяти. Несмотря на то, что результаты этого эксперимента являются хорошим предзнаменованием для будущего клинического применения tPBM, предстоит еще много работы. Необходимо выяснить, почему он оказывает именно такой эффект и какова продолжительность его действия.

"Нам нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, почему именно tPBM оказывает такой положительный эффект. Возможно, что свет стимулирует митохондрии - энергетические станции - нервных клеток в префронтальной коре, и это положительно влияет на эффективность работы клеток", - сказал автор исследования профессор Оле Йенсен. " В дальнейшем мы изучим, как долго может длиться такой эффект. Очевидно, что для того, чтобы эти эксперименты привели к клиническому вмешательству, мы должны увидеть долгосрочные преимущества".

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

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Источник: University of Birmingham, Journal Science Advances, Journal New Atlas

1. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq3211)

2. (https://newatlas.com/medical/laser-therapy-brain-boost-short-term-memory/)

3. (https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/short-term-memory-problems-can-be-improved-with-laser-therapy)