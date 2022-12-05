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Китай приступил к установке первого в мире малого модульного реактора наземного базирования
По сообщениям СМИ, на искусственном острове в провинции Хайнань началось строительство малого модульного ядерного реактора.
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В провинции Хайнань на юге Китая началось строительство Linglong One - многоцелевого водо-водяного реактора, предназначенного для использования в различных отраслях промышленности. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

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Китайская национальная ядерная корпорация - China National Nuclear Corporation приступила к строительству Linglong One после проведения независимых исследований и получения лицензии на интеллектуальную собственность Китая.

На фотографии, сделанной 6 июля 2022 года, запечатлена строительная площадка реактора Linglong One, первого в мире наземного коммерческого малого модульного реактора в Чанцзяне, южнокитайская островная провинция Хайнань. (Photo: China News Service/Liu Xuan)

Международное агентство по атомной энергии заявило, что это первый в мире реактор такого типа, созданный для удовлетворения различных энергетических потребностей региона. После завершения строительства, по данным World Nuclear News, реактор Changjiang ACP100 будет производить один миллиард киловатт-часов электроэнергии в год. Этого достаточно для удовлетворения потребностей 526 000 домашних хозяйств. Реактор будет использоваться для производства электроэнергии, тепла, пара или опреснения морской воды.

Как сообщается в репортаже CCTV, Linglong One — это "ядерный остров" в центре атомной электростанции. Согласно полученной информации, в ближайшее время будут построены другие не менее важные объекты инфраструктуры, такие как резервуар высокого давления и парогенератор атомной электростанции.

Строительство должно завершится за 58 месяцев.

Проект Linlong One, разработка которого началась в июле 2021 года, получил высокие оценки за высокий уровень безопасности, быстрое строительство и адаптивность развертывания. 

В апреле этого года стальная шахта малого модульного реактора ACP-100 на атомной электростанции Чанцзян в островной провинции Хайнань была установлена в проектное положение. Строительство ядерного объекта планируется завершить через четыре года из 10 месяцев.

Этот проект является совместной разработкой трех крупнейших компаний: China National Nuclear Power, дочерней структуры CNNC, - владельца и оператора; Института ядерной энергетики Китая, ответственного за проектирование установки; и China Nuclear Power Engineering Group - компании занимающейся строительством АЭС.

Корпус реактора поставляет компания Shanghai Boiler Works Limited, парогенераторы - дочерняя компания CNNC, а другие внутренние компоненты реактора для демонстрационной установки фирма Dongfang Electric Corporation.

Китай строит первый в мире коммерческий наземный малый модульный ядерный реактор в зоне свободной торговли Хайнань

Реактор способен генерировать распределенную энергию и может быть использован для промышленного и бытового отопления, опреснения морской воды и многих других задач. Каждая установка Linglong One, мощность которой составляет 125 000 киловатт, будет вырабатывать один миллиард киловатт-часов электроэнергии в год. 

Linglong One является примером увеличения инвестиций Китая в энергетические проекты не только потому, что страна наращивает усилия по гарантированному энергоснабжению в случае отключения электричества, но и потому, что Китай активно продвигает политику перехода на низкоуглеродные и экологичные источники энергии.

Согласно данным Национального управления энергетики, за первые восемь месяцев этого года Китай увеличил инвестиции в энергетические проекты примерно на 16,7 процента. По оценкам Линь Боцяна, руководителя Китайского центра исследований энергетической и экологической политики при Сямэньском университете, Linglong One будет использоваться в качестве демонстрационного проекта. 

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Источники и ссылки: Globaltimes, Journal Interesting Engineering
1. (https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281048.shtml)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/linglong-one-reactor-under-construction)

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#китай #ядерный реактор #linglong one
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