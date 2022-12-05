Обсерватория Square Kilometre Array будет включать в себя более 100 тысяч антенн и почти 200 телескопов.

В Австралии и Южной Африке началось официальное строительство высокочувствительной радиообсерватории нового поколения - Square Kilometre Array (SKA). Этот научный объект, расположенный на двух площадках, станет одним из крупнейших на Земле и предложит астрофизикам новые инструменты для изучения самых фундаментальных аспектов нашей Вселенной, после того как в конце этого десятилетия будет введен в эксплуатацию.

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Обсерватория Square Kilometre Array будет включать в себя более 100 тысяч антенн и почти 200 телескопов, расположенных на двух масштабных полигонах в Южной Африке и Австралии. SKAO

Подготовка к строительству обсерватории Square Kilometre Array ведется уже около трех десятилетий. Этот проект является плодом совместной работы астрофизиков со всего мира. В 1980-х годах ученые многих стран объединились, чтобы выяснить, как с помощью радиоволн можно получить информацию об истории нашей Вселенной. В 2012 году организация Square Kilometre Array (SKA) приняла решение разместить обсерваторию на двух площадках в Южной Африке и Австралии. (Эти отдаленные районы были выбраны для получения наиболее четких изображений из космоса благодаря практически полному отсутствию радиоволн, генерируемых человеком).

Обсерватория Square Kilometre Array позволит астрономам проникнуть в самые ранние тайны Вселенной. SKAO

Все это потребует установки более 100 000 антенн на австралийской площадке в Ваджарри Кантри в Западной Австралии и 197 антенн в Кару в Южной Африке, где в настоящее время работает телескоп MeerKAT. В результате радиоинтерферометр SKA станет крупнейшей радиоастрономической обсерваторией в мире. В понедельник на обоих объектах состоятся торжественные мероприятия, посвященные началу строительства.

"Телескопы обсерватории Square Kilometre Array станут одним из крупнейших научных достижений человечества", - подчеркнул генеральный директор организации SKA профессор Филипп Даймонд. "Я занимаюсь проектом SKA уже более 30 лет. Это знаковое событие - увидеть, наконец, начало строительства нашей обсерватории".

Обсерватория Square Kilometre Array станет крупнейшей радиоастрономической обсерваторией в мире. SKAO

После ввода в эксплуатацию обсерватория SKA будет использовать свою уникальную чувствительность для обнаружения радиосигналов, излучаемых космическими источниками, удаленными на миллиарды световых лет от нашей планеты. Это событие откроет новые горизонты в развитии радиоастрономии и позволит ученым исследовать тайны темной материи и темной энергии, а также изучать ранние этапы развития Вселенной, документируя рождение и смерть самых первых звезд, черных дыр, туманностей и галактик.

"В перспективе чувствительность SKA позволит обнаружить мобильный телефон в кармане астронавта на Марсе на расстоянии 225 миллионов километров", - сказал старший научный сотрудник австралийского Института радиоастрономии имени Кертина доктор Дэнни Прайс. "Более того, если на соседних звездах существуют разумные сообщества с технологиями, подобными нашим, SKA обнаружит совокупную "утечку" излучения от их радио- и телекоммуникационных сетей. SKA будет первым телескопом, который обладает достаточной чувствительностью для достижения этой задачи".

Источники и ссылки: Обсерватория Square Kilometre Array, Journal Scimex, Journal Newatlas

1. (https://www.skao.int/en/about-us/skao)

2. (https://newatlas.com/space/construction-worlds-largest-radio-observatory-square-kilometre-array/)

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3. (https://www.scimex.org/newsfeed/expert-reaction-construction-starts-on-worlds-largest-radio-telescopes-in-australia-and-south-africa0