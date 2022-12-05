Японским ученым удалось создать самую миниатюрную форму жизни, которая может самостоятельно передвигаться. Команда исследователей интегрировала бактериальные белки, способные осуществлять движение, в простейший синтетический микроорганизм, который в обычных условиях статичен. В итоге микроб реконфигурировался, изменил форму и стал мобильным.
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В 2010 году ученые из JCVI представили первую в мире полностью синтетическую форму жизни - микроорганизм, полученный из синтезированных хромосом, созданных из четырех химических веществ и смоделированных с помощью компьютера. В течение многих лет ученые дорабатывали этот прототип, пытаясь получить минимально простой геном, позволяющий организму расти и делиться подобно естественным клеткам.
В новом исследовании ученые из Столичного университета Осаки отредактировали последнюю версию микроба, известную как syn3, и наделили его новой способностью - двигаться. Обычно такие бактерии имеют шарообразную форму и не могут передвигаться самостоятельно, и поэтому ученые провели эксперимент, добавив семь белков, которые, как известно, позволяют природным клеткам плавать.
Эти протеины были получены из Spiroplasma бактерии, которая имеет форму длинной спирали и может передвигаться, меняя направление спирали. После того, как syn3 получил новые белки, он изменил обычную круглую форму на спиралевидную, как у Spiroplasma, и что самое важное, теперь был способен плавать, 2используя тот же механизм.
"Наш плавающий микроорганизм syn3 является "самой маленькой мобильной формой жизни", способной передвигаться самостоятельно", - заявил профессор Макото Мията, один из ведущих авторов проекта. "Ожидается, что результаты этого исследования помогут нам лучше понять эволюцию и происхождение клеточной подвижности. Изучение самой маленькой в мире бактерии с самым маленьким функциональным двигательным аппаратом может быть использовано для создания имитирующих движение клеток микророботов или двигателей на основе белков".
Исследование было опубликовано в журнале Science Advances. Команда описывает свою работу в видеоролике ниже.
Профессор Макото Мията из Высшей школы естественных наук представил самую миниатюрную мобильную форму жизни
Источники и ссылки: Osaka Metropolitan Universit, Journal Newatlas, Journal Science Advances
1. (https://www.omu.ac.jp/en/info/research-news/entry-19421.html)
2. (https://newatlas.com/science/synthetic-bacteria-smallest-mobile-lifef)
3. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo7490)