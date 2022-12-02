Голландский высокотехнологичный стартап ightyear стал первой в мире компанией, наладившей серийное производство электромобиля на солнечной энергии

Голландская компания Lightyear, потратившая последние шесть лет на разработку первого в мире электромобиля на солнечных батареях, приступила к очень важному этапу своей деятельности. Согласно пресс-релизу компании, на днях в производство была запущена первая модель Lightyear

реклама

По мере того, как мир переходит на электрические виды транспорта, перед нами возникают новые проблемы. В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые можно заправить практически в любом месте и в кратчайшие сроки, электромобили требуют специальной зарядной инфраструктуры и времени для подзарядки аккумуляторов.

За последние несколько лет прогресс в технологии производства батарей позволил значительно сократить продолжительность зарядки. Тем не менее, основатель и генеральный директор компании Lightyear Лекс Хофслоот считает, что быстрый переход на EV приведет к тому, что большое количество автомобилей будут требовать доступа к зарядной инфраструктуре, которая не успеет масштабироваться в соответствии с возросшим спросом. Однако автомобили Lightyear, работающие на солнечных батареях, не будут сильно зависеть от наличия такой сети.

Снижение зависимости Lightyear от зарядных станций

В комплект поставки Lightyear 0 входит зарядный кабель, который можно подключить к любой электрической розетке. Аккумуляторная батарея машины имеет скромную емкость 60 кВт/ч, что гарантирует запас хода в 288 миль (463 км). В комбинации с солнечными панелями, Lightyear 0 способен увеличить дальность пробега до 432 миль (695 км). Учитывая, что средняя продолжительность поездки составляет 35 км, Lightyear 0 способен проработать целых два месяца, прежде чем ему снова понадобится подключиться к зарядному устройству.

Любопытно, что концепция автомобиля хорошо продумана и не показывает никаких признаков компромисса, на который должен пойти пользователь, чтобы получить преимущество солнечной зарядки. На стадии прототипа все это прекрасно работало, но теперь Lightyear перешел в ключевую фазу серийного производства.



Старт серийного производства Lightyear 0

Для решения производственных задач Lightyear объединилась с финской компанией Valmet Automotive. Valmet имеет более чем десятилетний опыт изготовления электромобилей, и ее предыдущее сотрудничество включает такие крупные бренды в автомобильной промышленности, как Mercedes Benz, Porsche и Saab.

На первых этапах предприятие будет выпускать один автомобиль в неделю, а к 1 кварталу 2023 года объемы производства будут увеличены. Потратив серьёзные ресурсы на формирование надёжной логистической цепочки с авторитетными партнёрами, Lightyear готова не только поставлять электромобили на солнечных батареях заинтересованным клиентам, но и воплощать в реальность проекты своих будущих моделей.

В прошлом году СМИ рассказывали о том, что компания работает над преемником Lightyear 0, который, как ожидается, будет требовать еще меньше времени на зарядку и будет более экономичным для карманов потенциальных покупателей.

"Начало производства Lightyear 0, первого солнечного автомобиля, делает нас на шаг ближе к нашей миссии - экологически чистой мобильности для всех и каждого", - заявил Лекс Хофслоот в своем пресс-релизе. "Мы можем быть первыми, кто достиг этой цели, но я надеюсь, что мы не последние. Эпоха солнечных электромобилей началась официально".

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники и ссылки:Journal Interesting Engineering, Lightyear One

1. (https://interestingengineering.com/innovation/lightyears-new-solar-ev-will-require-five-times-less-charging-than-its-predecessor)

2. (https://lightyear.one/press-releases/lightyear-becomes-the-first-company-to-start-series-production-of-a-solar-electric-vehicle)