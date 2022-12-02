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Экспериментальная вакцина от ВИЧ вызвала иммунный ответ у 97% пациентов
Перспективная вакцина для борьбы с вирусом иммунодефицита человека HIV привела к появлению антител у 35 из 36 добровольцев
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Вакцина против ВИЧ, состоявшая из двух терапевтических инъекций, выработала антитела против вируса у 35 из 36 человек (97 процентов) без выраженных побочных эффектов.

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Электронная микрофотография частицы ВИЧ (красный/желтый), отпочковавшейся от плазматической мембраны, инфицированной Т-клетки (синий), составляющей часть иммунной системы. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID)

Испытание на ранней стадии было призвано продемонстрировать безопасность и доказать эффективность относительно нового подхода к вакцинации против ВИЧ. Пока неясно, защищает ли данное лекарство от ВИЧ. Судя по уровню антител, выработанных в результате введения двух доз вакцины, предположительно потребуются повторные дозы.

Разработка вакцины против ВИЧ особенно затруднена тем, что вирус быстро мутирует в новые штаммы, способные в некотором роде ускользнуть от защиты иммунной системы.

Поэтому многие группы исследователей разрабатывают вакцины, направленные на стимуляцию В-клеток, вырабатывающих так называемые широко нейтрализующие антитела. Они воздействуют на части вируса ВИЧ, слабо варьируемые между штаммами..

Во время любого вирусного заражения только часть B-лимфоцитов, специфичных для вируса, вырабатывает широко нейтрализующие антитела.

Поэтому включение вирусных белков в вакцину от ВИЧ может активировать подмножество таких В-клеток.

Чтобы оценить эффективность такого подхода, Джулиана МакЭлрат из Университета Вашингтона в Сиэтле и ее коллеги набрали 48 добровольцев без ВИЧ. Они провели испытания вакцины, которая стимулировала В-клетки к выработке ВИЧ-специфических широко нейтрализующих антител, основываясь на результатах лабораторных исследований и экспериментов на животных моделях.

Вакцина содержала фрагмент белка gp120. Этот гликопротеин, находится на поверхности ВИЧ и помогает ему проникать в клетки. (Он был открыт профессорами Тун-Хоу Ли и Майроном Эссексом из Гарвардской школы общественного здравоохранения в 1988 году. Число 120 в его названии отражает его молекулярную массу - 120 а. е. м.)

Механизм проникновения gp120/CD4 ВИЧ, показывающий взаимодействие gp120 с рецепторами и корецепторами CD4. ResearchGate

Тридцать шесть добровольцев с интервалом в два месяца получили либо две низкие, либо две высокие дозы препарата. Остальным 12 добровольцам, выступавшим в качестве контрольной группы, вводился физиологический раствор.

Все участники после инъекций регулярно сдавали образцы крови в течение 16 недель. У 97 процентов добровольцев, получивших как низкие, так и высокие дозы вакцины, в конце исследования были обнаружены широконейтрализующие антитела, специфичные для ВИЧ. Уровни антител были примерно одинаковыми у всех участников, и лишь незначительно выше у получивших высокую дозу.

Среди 12 участников, получивших физиологический раствор, у двоих в конце исследования были обнаружены антитела к ВИЧ. Причина этого не совсем ясна. Возможно, у этих людей сформировался естественный иммунитет к вирусу.

 Среди всех участников, включая тех, кто получал физиологический раствор, 98 процентов испытывали легкие побочные эффекты, включая усталость, головную боль и болезненность в месте инъекции.

 "В этой работе описан самый эффективный иммунный ответ В-клеток при вакцинации против ВИЧ, который я когда-либо видел", - говорит Гэри Кобингер из Техасского университета. "Таким образом, это не только технически передовой, но и совершенно новый подход к вакцинации".

Однако пока еще не доказано, что эта вакцина защищает от ВИЧ-инфекции, рассуждает Кобингер. Кроме того, судя по уровню вырабатываемых антител, для предотвращения инфекции, вероятно, потребуется более двух доз, говорит ученый.

Тем не менее оптимизация этого метода может помочь в разработке вакцин против других быстро мутирующих вирусов, таких как грипп или лихорадка Денге.

"Если это когда-нибудь сработает, то это будет новым инструментом в арсенале вакцинологов для борьбы с вирусами с высокой скоростью мутации", - говорит Кобингер.

Источники и ссылки: Journal Science, Journal Newscientist, ResearchGate 

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1. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.add6502)
2. (https://www.newscientist.com/article/2349475-vaccine-prompts-hiv-antibodies-in-97-per-cent-of-people-in-small-study/) 
3. (https://www.researchgate.net/figure/HIV-gp120-CD4-entry-mechanism-showing-interaction-of-gp120-with-CD4-receptors-and_fig3_336118066)

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