Зачем россиянам нужна национальная крипто-биржа?

Сегодня в законодательных кругах РФ активно обсуждают вопросы создания национальной криптовалютной биржи. Сообщается, что эта инициатива была поддержана Министерством финансов и Центральным банком России. Ранее эти государственные ведомства высказывали разные мнения по поводу правового регулирования криптовалют в стране, но теперь, похоже, пришли к общему знаменателю.

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По сообщениям в СМИ, Государственная Дума ведет переговоры с участниками рынка о поправках к федеральному закону о цифровых финансовых активах. Центральный банк уже получил на рассмотрение первый проект поправок, которые создадут правовую платформу для национальной биржи

Член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что никто не может отрицать существование криптовалют в современной глобальной финансовой системе. "Проблема в том, что они циркулируют огромным потоком вне государственного регулирования. В результате федеральный бюджет теряет миллиарды долларов налоговых поступлений", утверждает Алтухов.

Между тем, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, еще в июне предложил создать в России собственную национальную криптобиржу в рамках Московской биржи, "авторитетной организации с богатой историей".

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул важность легализации и поддержки национальных криптовалютных платформ уже сейчас, отметив, что многие россияне для открытия криптовалютных кошельков полагаются на зарубежные платежные системы. Принимая во внимание западные санкции, это может создать опасную ситуацию. "Это необходимо делать в России, с привлечением организаций, поднадзорных центральному банку, которые обязаны применять программы по борьбе с отмыванием денег и выполнять требования платформы Центробанка "Знай своего клиента", - сказал Моисеев.

Ранее в этом месяце в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на разрешение майнинга криптовалют и продажу добытых монет, а также на развитие национальной инфраструктуры для оборота криптовалют. При этом российским майнерам по-прежнему будет разрешено использовать зарубежные торговые площадки. Однако об этих действиях необходимо будет сообщать в налоговую службу РФ.

Элизабет Розенберг, помощник главы Минфина США, заявила сенатору Элизабет Уоррен, что Россия может использовать криптовалюты для обхода санкций, введенных против Кремля. "Да, сенатор, такое возможно", - ответила Розенберг на вопрос сенатора.

Сенатор сказала, что ее давно беспокоит такая проблема. "Давно известно, что такие страны, как Северная Корея, используют криптовалюты для обхода санкций и отмывания как минимум сотен миллионов долларов. Значит, и Россия может легко это делать", - сказала Уоррен.

Согласно данным Минфина США, ведомство уже обнаружило российские организации, пытающиеся обойти западные санкции с помощью криптовалютных сделок. CNBC сообщила: "Только в этом месяце за помощь России в цифровом финансировании боевых действий на Украине в список попали 22 физических и два юридических лица, включая одну частную военную компанию".

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Правительство США постоянно пытается блокировать транзакции между попавшими под санкции криптокомпаниями компаниями. Однако еще в феврале Россия разработала собственную цифровую валюту, позволяющую торговать со странами напрямую без конвертации в доллары.



http://www.aksakov.ru/ru/publications/article/8623-rossiya-mozhet-zapustit-natsionalnuyu-kriptobirzhu