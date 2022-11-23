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Хвасон-17: Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея способна сдержать ядерную угрозу со стороны США
В минувшую пятницу, 18 ноября КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового класса "Хвасон-17". Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын
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После второго успешного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", проведенного Северной Кореей 18 ноября, глава правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын детально рассказал о значении новой ракеты для безопасности страны.

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"Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" доказывают, что Северная Корея способна сдержать ядерные угрозы Америки", заявил Ким Чен Ын

Он заявил, что лично наблюдал за запуском: "Испытательный пуск наглядно продемонстрировал надежность новой важнейшей системы стратегического оружия, представляющей стратегические силы КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики), а также ее мощные боевые характеристики как сильнейшего стратегического оружия в мире". Государственное Центральное агентство новостей Кореи сообщило, что председатель Ким присутствовал на церемонии запуска, чтобы "еще раз подтвердить, что ядерный потенциал КНДР надежно и максимально эффективно сдерживает любую ядерную угрозу".

Межконтинентальные баллистические ракеты с термоядерными боеголовками служат своего рода "уравнителем" в отношениях между США и Северной Кореей, которые технически находятся в состоянии войны с 1950 года. США отказываются подписывать мирный договор с КНДР, сохраняя около 28 тысяч своих солдат на территории южной части Корейского полуострова под предлогом "северокорейской угрозы". С тех пор угрозы ядерного нападения неоднократно использовались во время противостояния между двумя странами. США имеют возможность нанести ядерные удары по Северной Корее с 1950-х годов благодаря своему массивному военному присутствию в Восточной Азии. Ранее они разместили сотни боеголовок в Южной Корее, и теперь на северную часть полуострова направлено 950 боеголовок. 

 Неспособность Северной Кореи ответить на вероятные американские удары по своим городам долгое время ставила ее в невыгодное положение. Эта проблема была частично решена в 2005 году, когда, КНДР впервые заявила о создании в республике ядерного оружия. Ситуация еще больше изменилось в 2017 году, когда были успешно испытаны первые МБР Хвасонг-14 и Хвасонг-15, которые, как сообщается, уже поступили на вооружение страны. 

Эта разработка рассматривалась многими аналитиками как ключ к серьезному сокращению американских возможностей для нападения, включая ядерные удары, на восточноазиатское государство, что полностью соответствует заявлению Ким Чен Ына о сдерживании ядерных угроз со стороны Вашингтона. Предположительно, Hwasong-17 имеет такой же радиус поражения, как и Hwasong-15, но обладает способностью нести несколько боеголовок с независимым перенацеливанием. 

В минувшую пятницу, 18 ноября КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового класса "Хвасон-17". Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын

Предположительно, Hwasong-17 имеет такой же радиус поражения, как и Hwasong-15, но обладает способностью нести несколько боеголовок с независимым перенацеливанием. Поскольку Северная Корея стала мировым лидером в создании гиперзвуковых глайдеров, являясь лишь третьей страной, развернувшей их после России и Китая, существует вероятность того, что в будущем в Hwasong-17 могут быть интегрированы подобные технологии для обеспечения более высоких возможностей уклонения от средств вражеских ПВО. 

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Источники: Journal Military Watch, Центральное телеграфное агентство Кореи 

  1. https://militarywatchmagazine.com/article/kim-ju-hwasong17-nkorea-contain-us-threat
  2. https://www.kcna.kp/ru/article/q/3d89e96d4ca3a9372b55987333d3e2c8.kcmsf
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#сша #северная корея #ким чен ын #хвасон #хвасон-17
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