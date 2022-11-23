"Газпром" заявил, что газ, поставляемый в Молдавию через ГИС "Суджа", оседает на Украине. В связи с этим поставки будут ограничены, с 28 ноября. Это заявление вызвало резкий скачок биржевых цен на газ в Европе - до 9%, выше $1400.

В среду в Молдавии заявили, что Россия не подавала никаких сигналов о том, что в следующем месяце прекратит поставки газа, однако она готова к любому сценарию, поскольку Москва использует энергоресурсы как "инструмент шантажа".

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"Газпром" заявил, что газ, поставляемый в Молдавию через газоизмерительную станцию "Суджа", остается на территории Украины. Вследствие чего поставки газа могут быть ограничены, с 28 ноября. Это заявление вызвало резкий скачок биржевых цен на газ в Европе - до 9%, выше $1400.

Во вторник российская транснациональная энергетическая компания ''Газпром'' обвинила Киев в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Молдовы, а также предупредила, что с 28 ноября холдинг начнёт сокращать поставки газа в Молдову, если проблема сохранится.

В свою очередь, Киев, отрицает факт удержания российского голубого топлива, предназначенного для Молдавии. Кишинев, который полностью зависит от этих поставок, заявил в среду, что готов оплатить любые объемы газа.

"Не было никаких сигналов о том, что Россия прекратит поставки газа в Молдову в декабре. Но правительство готово к любому сценарию, поскольку Россия продолжает использовать энергоресурсы как инструмент шантажа", - сказала премьер-министр Наталья Гаврилица в интервью телеканалу PRO-TV.

Отвергая обвинения "Газпрома", вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в своем Telegram: "Газпром обвиняет Украину и Молдавию в том, чего не было".

Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что ее крошечная страна может столкнуться с суровой зимой из-за "острого" энергетического кризиса, который рискует вызвать недовольство населения, а война России и Украины угрожает поставкам энергоносителей и взвинчивает цены.

Агентство Рейтер напомнило, что бывшая советская республика Молдавия приняла больше украинских беженцев на душу населения, чем любая другая страна.

Несмотря на тесные исторические и языковые связи с соседней Румынией, членом Европейского союза, Молдова полностью зависит от Газпрома в импорте газа и в значительной степени зависит от российских энергоносителей. Спыну утверждает, что Молдова зарезервировала на зиму более 200 миллионов кубометров газа в украинских хранилищах. "Нет больше места давлению, шантажу и обману. Общими усилиями мы добьемся энергетической безопасности", - написал Спыну в Telegram.

Во вторник оператор газотранспортной системы Украины (ГТСУ) заявил, что "Газпром" манипулировал фактами "для обоснования решения о дальнейшем ограничении объемов поставок газа в европейские страны". "Это попытка в очередной раз оказать политическое давление в исключительно коммерческих отношениях", - заявила агентству Reuters в среду Ольга Белькова, директор по государственным и международным вопросам ГТСУ.

Пару дней назад мы сообщали, что Турция нацелена стать новым энергетическим хабом между Россией и Европой. Вопрос в том, удастся ли ей это сделать.

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Источники Dailymail, Агентство Рейтер, telegram.

https://t.me/gazprom/1027 https://www.reuters.com/world/europe/moldova-accuses-russia-energy-blackmail-ready-any-scenario-2022-11-23/ https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-11460711/Moldova-accuses-Russia-energy-blackmail-ready-scenario.html