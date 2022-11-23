Франция намерена оснастить свои боевые самолеты Dassault Rafale оружием для выполнения задач по подавлению / разрушению ПВО противника (SEAD/ DEAD) с 2030 года. Об этом объявлено на сайте министерства обороны страны.
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Выступая на Международной конференции International Fighter Conference 2022 (IFC 2022) в Берлине, полковник Бенджамин Субербиэль, заместитель руководителя оперативной группы Future Combat Air System (FCAS) Воздушно-космических сил Франции, заявил, что продолжающийся конфликт на Украине наглядно продемонстрировал всю актуальность уничтожения систем ПВО противника. Поэтому такая возможность будет интегрироваться в Rafale в два этапа.
"Система ПВО SEAD должна стать основной задачей. Мы рассматриваем возможность ее внедрения на Rafale в 2030 году. Для этих целей будет задействовано оружие, основанное либо на скорости, либо на насыщенности", - подчеркнул полковник Субербиэль.
По словам представителя оборонного ведомства, на первой стадии такие системы будут устанавливаться на самолеты Rafale стандарта F4, а на более поздних этапах они будут интегрированы в истребители F5. В качестве "скоростных" систем вооружения, подлежащих интеграции, вероятно, будут использоваться сверхзвуковые противокорабельные ракеты CVS401 "Персей" , разрабатываемые Францией и Великобританией в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) (Futur Missile Anti-Navire/Futur Missile de Croisiere: FMAN/FMC). Элементом "насыщения" может быть эффектор Select Precision Effects At Range-Electronic Warfare (SPEAR-EW) или что-то подобное.
Отвечая на вопрос о почти восьмилетних сроках создания специализированного потенциала SEAD/DEAD, полковник Субербьель заявил, что 2030 год - это дата, на которую запланировано введение в строй как Rafale стандарта F5, так и ракет Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FC/ASW).
Источники: Журнал Janes
https://www.janes.com/defence-news/weapons-headlines/latest/ifc-2022-france-to-equip-rafale-for-seaddead-mission