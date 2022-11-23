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Франция оснастит истребители Rafale сверхзвуковыми крылатыми стелс-ракетами "Персей"
Принимая во внимание уроки, усвоенные в ходе украинского конфликта, ВВС Франции намерены оснастить свои истребители Rafale уникальным оружием для выполнения задач SEAD/DEAD
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Франция намерена оснастить свои боевые самолеты Dassault Rafale оружием для выполнения задач по подавлению / разрушению ПВО противника (SEAD/ DEAD) с 2030 года. Об этом объявлено на сайте министерства обороны страны.

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Принимая во внимание уроки, усвоенные в ходе украинского конфликта, Воздушно-космические силы Франции с 2030 года намерены оснастить свои истребители Rafale специальным оборудованием для выполнения задач SEAD/DEAD. (French Air and Space Force)

Выступая на Международной конференции International Fighter Conference 2022 (IFC 2022) в Берлине, полковник Бенджамин Субербиэль, заместитель руководителя оперативной группы Future Combat Air System (FCAS) Воздушно-космических сил Франции, заявил, что продолжающийся конфликт на Украине наглядно продемонстрировал всю актуальность уничтожения систем ПВО противника. Поэтому такая возможность будет интегрироваться в Rafale в два этапа.

Концептуальный проект гиперзвуковой многоцелевой крылатой ракеты "Персей". Рядом расположены два эффектора, выпускаемые из боковых отсеков основного носителя.

"Система ПВО SEAD должна стать основной задачей. Мы рассматриваем возможность ее внедрения на Rafale в 2030 году. Для этих целей будет задействовано оружие, основанное либо на скорости, либо на насыщенности", - подчеркнул полковник Субербиэль.

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По словам представителя оборонного ведомства, на первой стадии такие системы будут устанавливаться на самолеты Rafale стандарта F4, а на более поздних этапах они будут интегрированы в истребители F5. В качестве "скоростных" систем вооружения, подлежащих интеграции, вероятно, будут использоваться сверхзвуковые противокорабельные ракеты CVS401 "Персей" , разрабатываемые Францией и Великобританией в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) (Futur Missile Anti-Navire/Futur Missile de Croisiere: FMAN/FMC). Элементом "насыщения" может быть эффектор Select Precision Effects At Range-Electronic Warfare (SPEAR-EW) или что-то подобное.

Отвечая на вопрос о почти восьмилетних сроках создания специализированного потенциала SEAD/DEAD, полковник Субербьель заявил, что 2030 год - это дата, на которую запланировано введение в строй как Rafale стандарта F5, так и ракет Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FC/ASW).


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Источники: Журнал Janes  
https://www.janes.com/defence-news/weapons-headlines/latest/ifc-2022-france-to-equip-rafale-for-seaddead-mission

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