В конфиденциальном стратегическом документе высокопоставленный представитель ВС Германии утверждает, что бундесверу предстоят трудные годы. Конфликт с Россией становится все более вероятным. Войска должны полностью сосредоточиться на защите от агрессии РФ.

Конфиденциальный стратегический документ бундесвера утверждает, что впереди тяжелые годы. Конфликт с Россией становится все более вероятным. Войска должны полностью сосредоточиться на отражении нападения.

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Germany's armed forces, photo: AP

Вооруженные силы Германии (бундесвер) должны значительно повысить свою боеготовность на случай войны с Россией. Об этом говорится в конфиденциальном документе начальника штаба обороны Германии генерала Эберхарда Цорна, сообщает газета Der Spiegel.

Документ под названием "Operational guidelines for the Armed Force" был подготовлен в конце сентября этого года. Как отмечает генерал Цорн, "нападения на Германию потенциально могут произойти без предупреждения и нанести серьезный ущерб, вплоть до экзистенциального". Поэтому обороноспособность бундесвера " имеет жизненно важное значение для сохранения" страны.

Цорн обосновывает необходимость "мегареформы" бундесвера, добавляя, что внимание, уделявшееся в течение 30 лет миссиям за рубежом, "больше не соответствует нынешней ситуации с ее неожиданными сюрпризами, которые ставят под угрозу всю систему".

По его убеждению, доминантой военных действий Германии должен стать Североатлантический альянс с его "способностью обеспечить видимое и надежное сдерживание". В данном ключе, бундесвер должен вооружиться "для вынужденной войны", поскольку конфликт на восточном фланге НАТО вновь стал "наиболее вероятен".

Танк Leopard 2 вооруженных сил Германии во время учений на восточном фланге Североатлантического альянса в Литве Photo: Sean Gallup / Getty Images

В этих условиях Германия должна взять на себя роль европейского лидера и укрепить бундесвер. По словам Цорна, "силы, готовые к боевым действиям, адаптированные к сценариям высокой интенсивности и прошедшие подготовку, являются основой этого сдерживания". Поэтому бундесвер должен постоянно держать в распоряжении НАТО крупные оперативные и боеспособные подразделения.

Начальник штаба бундесвера пишет, что после начала военного конфликта между Россией и Украиной "война в Европе снова стала реальностью". Следовательно, Германия должна быть готова к нападению России на восточные границы НАТО. Бундесверу придется развернуть "реактивные и боевые силы", и может случиться так, что он не дождется поддержки со стороны армии США. Кроме того, Цорн предупреждает, что ни Евросоюз, ни НАТО не способны спланировать и развернуть ответ на нападение на восточном фланге, если оно уже произошло.

Одновременно с этим бундесвер готовит формирование дивизиона к 2024 году. В интервью Der Spiegel один высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что если Германия не усилит свои вооруженные силы, то "ни одна армия в Европе не сдвинется с места".



Источники: Journal Militarymonitoring, Spiegel

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1. (https://militarymonitoring.com/confidential-document-bundeswehr-must-prepare-for-war-with-russia/)

2. (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-vertrauliches-strategiepapier-sieht-staerkung-der-kampfkraft-vor-a-daa2482e-c68f-4781-bb0a-50a6ad4b3408)