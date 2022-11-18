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СМИ: У США заканчивается оружие и боеприпасы для передачи Украине
Пентагон: По мере наступления первой полноценной зимы после начала войны между Россией и Украиной у США заканчиваются некоторые дорогостоящие системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Киеву
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Запасы некоторых систем "сокращаются", поскольку у США есть "конечное количество" избыточных запасов для отправки в Украину, цитирует CNN слова американского чиновника.

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На фотографии, размещенной Министерством обороны США 23 августа 2022 года, видно, как на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст, штат Нью-Джерси, США, загружаются пакеты с боеприпасами, предназначенные для Украины. (Фотокредит: Твиттер-аккаунт Министерства обороны США)

У Соединенных Штатов заканчиваются некоторые виды оружия и боеприпасов, которые они отправляли в Украину на фоне военного конфликта с Россией, сообщило в четверг агентство CNN.

Новостное издание процитировало слова одного из официальных лиц Соединенных Штатов, непосредственно знакомого с этой проблемой, о том, что запасы некоторых систем "подходят к концу", так как существует "ограниченны объемы" дополнительных запасов, которые американцы могут направить на Украину.

По данным CNN, среди военных технологий, объемы которых вызывают особое опасение, - 155-мм артиллерийские боеприпасы и запускаемые с плеча зенитные ракеты "Стингер" производства Raytheon Technologies.

Американские венные  отправляют ракеты "Стингер" на Украину

В докладе говорится, что также поступают тревожные сигналы о кризисе производства таких типов вооружений, как противорадиолокационные ракеты хаймарс, реактивных снарядов класса "поверхность-поверхность" GMLRS и переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin.

В настоящее время правительство Соединенных Штатов в основном полагается на два канала поставки оружия в Украину: один - через президентские полномочия по сокращению вооружений, которые напрямую используются для пополнения существующих запасов оружия Министерства обороны (МО), а другой - путем закупки дополнительного оружия у промышленности на деньги, выделенные Конгрессом на Инициативу Пентагона по содействию безопасности Украины.

Согласно последнему заявлению Остин Ллойда, с начала правления администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 19,3 миллиарда долларов на помощь по обеспечению национальной безопасности.

Теперь, когда Республиканская партия вернула себе контроль над Палатой представителей, растет ощущение, что нижняя палата Конгресса под руководством GOP будет более тщательно контролировать финансовую помощь Украине.

Кевин Маккарти, который может стать председателем Палаты представителей в новом Конгрессе, заявил ранее на этой неделе, что, хотя обеспечение способности Украины к самообороне является важным, "не должно быть никаких открытых чеков для Киева".

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 Источники People.cn, CNN
http://en.people.cn/n3/2022/1118/c90000-10173065.html
https://edition.cnn.com/2022/11/17/politics/us-weapon-stocks-ukraine/index.html

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