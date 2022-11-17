Телескоп James Webb запечатлел молодую протозвезду в виде огненных песочных часов

Представьте себе песочные часы, в которых песок не движется сверху вниз, а просто скапливается у горловины. Примерно то же самое можно увидеть на новом потрясающем снимке, полученном космической обсерваторией JWST. Молодая протозвезда в составе темного облака L1527 накапливает материю из туманности, в которой она образовалась, а также расчищает пространство вокруг себя. В результате фотография, выполненная космическим телескопом, выглядит так, словно это произведение искусства.

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Взгляд Джеймса Уэбба на протозвезду L1527. NASA, ESA, CSA и STScI. Обработка изображений: Дж. Депаскуаль, А. Паган и А. Кёкемоер (STScI).

Мы не увидим в видимом свете всех красот этой туманности. К счастью, камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) JWST способна регистрировать не только излучение видимых раскаленных структур, но и различные цвета, которые они излучают.

На данном снимке протозвезду (звезда на начальной стадии своей эволюции) не видно. Формирующийся вокруг нее протопланетный диск обозначен толстой темной линией в центре снимка. Мы смотрим на эту систему сбоку, и протозвезда скрыта от глаз.

Может мы и не видим молодую звезду, но влияние этого события на окружающий космос впечатляет. Пока в ее ядре еще не начались термоядерные реакции, которые в будущем сделают ее полноценной звездой, а не коричневым карликом, каким она является сейчас. Для того чтобы в протозвезда начался термоядерный синтез, ей необходимо накопить материал и немого подрасти. Свет, который она излучает, появляется в результате удара материала о ее поверхность на высоких скоростях.

Космический объект L1527

Такое поглощение материала из звездообразующей туманности должно произойти достаточно быстро, иначе энергия протозвезды начнет выбрасывать часть вещества в космос. Структуры, похожие на пузыри, — это недавние звездные выбросы, они видны в верхнем треугольнике песочных часов. Эти извержения ведут к образованию разреженного пространства вокруг звезды-малютки и нагревают водородные филаменты, подобные тому, который виден на снимке. Такой процесс препятствует формированию других звезд, поскольку они могут образовываться только из холодного газа, который конденсируется и затем коллапсирует сам на себя.

L1527 — это в буквальном смысле слова космическая малышка. Ее возраст примерно 100 000 лет. Можно сказать, что мы наблюдаем первые моменты ее рождения. Этот объект считается протозвездой класса 0, самой первой ступенькой на лестнице к звездному величию. Если бы мы могли ее увидеть, она выглядела бы как сферический газовый шар массой от одной пятой до двух пятых массы Солнца. А вот размер диска, формирующего горлышко песочных часов, фактически равен размеру нашей Солнечной системы.

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Источники: НАСА, Journal Newatlas, Journal Iflscience

1. (https://newatlas.com/space/james-webb-stellar-burp-protstar/)

2. (https://www.iflscience.com/jwst-catches-protostar-in-fiery-hourglass-66244)

3. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-webb-catches-fier-hourglass-as-new-star-form)