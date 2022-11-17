Для нагрева песка используется электричество, и он может оставаться в таком состоянии в течение нескольких месяцев.

Сегодня многие страны столкнулись с резким увеличением стоимости энергии, поэтому наиболее рациональные государства вкладывают огромные инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Несмотря на то, что ветер, солнце и гидроэлектроэнергия теоретически могут вырабатывать практически неограниченное количество энергии, мировой потенциал для ее хранения сильно ограничен. Для решения проблемы энергопотребления крайне необходимо проводить исследования в области аккумуляторных технологий.

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The sand battery. Image credit: Polar Night Energy Среди самых необычных идей можно назвать массивные пузыри с CO2, вырабатывающие энергию по требованию, прогоняя ее через турбины, и гигантские гири, аккумулирующие кинетическую энергию до тех пор, пока их не уронят.

Недавно была предложена еще одна уникальная концепция - песочная батарея. Технология накапливает тепловую энергию в огромном чане с песком, аккумулируя избыточную энергию ветра и солнца, а затем в случае необходимости эту энергию можно использовать для различных целей. Аккумулятор способен хранить 8 мегаватт-часов энергии и выдавать около 200 киловатт мощности. Такая техника позволяет хранить энергию в течение нескольких месяцев.

"Основной задачей проекта является аккумулирование избыточной ветровой и солнечной энергии в резервуаре большой мощности. Полученная энергия накапливается в виде тепла и может быть использована для обогрева жилых помещений или для выработки горячего пара и высокотемпературного технологического тепла на предприятиях, зависимых от ископаемого топлива", - Утверждаю специалисты компании.

Концепция хранение тепловой энергии - отнюдь не нова, но ее накопление в песчаном массиве может стать весьма эффективным решением. Песок характеризуется более высокой температурой кипения и способен удерживать гораздо большее количество энергии, чем емкости с водой аналогичных размеров. К тому же такая технология ограничена только конструктивными особенностями аккумулятора, а не предельной температурой песка, сообщает.

Компания Polar Night уже сконструировала огромный песчаный аккумулятор в небольшом финском поселке Канкаанпяя. В данный момент новая технология активно эксплуатируется в качестве источника тепла для домов и муниципального плавательного бассейна. Высота аккумулятора составляет чуть более 7 метров. Он вмещает 110 тонн песка и подзаряжается в те часы, когда доступна дешевая энергия. В нужный момент воздух проходит по трубам, расположенным рядом с песком, и нагревается, после чего его можно использовать либо для теплоснабжения, либо для преобразования воды в пар для работы турбин. Конечно, эффективнее, если тепло не преобразуется обратно в электричество, но такой вариант существует.

Разработчики планируют, что новая технология станет частью амбициозного плана по наращиванию объемов возобновляемых источников энергии, обеспечивая эффективное использование или накопление каждого ватта. Инженеры уверены, что по мере увеличения мировых масштабов выработки возобновляемой энергии человечество будет остро нуждаться в инновациях, поэтому создание дешевого устройства, работающего на песке, может стать отличным выбором.

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Источники:Journal iflscience

https://www.iflscience.com/gigantic-sand-battery-could-provide-a-cheap-solution-for-storing-renewable-energy-66243