16 ноября 2022 года в 09:48 по московскому времени в рамках миссии Artemis I к Луне был осуществлен запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion.

Самая мощная ракета в мире, Space Launch System (SLS) NASA успешно стартовала из Космического центра имени Кеннеди сегодня в среду 16 ноября 2022 года в 1:47 утра по восточному времени. В рамках проекта Артемида I она доставила на орбиту космический беспилотный корабль Orion.

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Crewless Orion spaceship, SLS lifted from launch pad 39B at Kennedy Space Center. NASA/Bill Ingalls

"После выхода на исходную орбиту Orion развернул солнечные батареи, а специалисты приступили к проверке систем космического аппарата", - сообщает пресс-релиз NASA. "Примерно через 1,5 часа полета двигатель верхней ступени ракеты был успешно запущен и проработал в течение 18 минут. Этот манёвр послужил мощным импульсом для отправки Orion с околоземной орбиты в сторону нашего единственного спутника".

С помощью служебного модуля, разработанного ЕКА, Orion совершит облёт Луны без вхождения на её орбиту и вернется на Землю через 25,5 дней. Цель полета - протестировать системы космического корабля в условиях космического полета, а также обеспечить безопасное вхождение в атмосферу, спуск и приводнение в акватории Тихого океана перед первым полетом с экипажем в рамках миссии "Артемида II".

Artemis I Launch to the Moon. Сам запуск на временной метке 3 часа 17 минут



"Какое невероятное зрелище - впервые увидеть, как ракета НАСА Space Launch System и космический корабль Orion стартуют вместе", - поделился впечатлениями администратор NASA Билл Нельсон. "Эти летные испытания без экипажа позволят испытать Orion на пределе возможностей в суровых условиях дальнего космоса, и помогут нам подготовиться к освоению человеком Луны и, в конечном итоге, Марса".

Source: NASA Journal Newatlas

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1. (https://newatlas.com/space/first-launch-nasa-sls/)

2. (https://www.nasa.gov/press-release/liftoff-nasa-s-artemis-i-mega-rocket-launches-orion-to-moon)