Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
NASA успешно запустило свою самую большую в истории ракету Space Launch System
16 ноября 2022 года в 09:48 по московскому времени в рамках миссии Artemis I к Луне был осуществлен запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Самая мощная ракета в мире, Space Launch System (SLS) NASA успешно стартовала из Космического центра имени Кеннеди сегодня в среду 16 ноября 2022 года в 1:47 утра по восточному времени. В рамках проекта Артемида I она доставила на орбиту космический беспилотный корабль Orion.

реклама

Crewless Orion spaceship, SLS lifted from launch pad 39B at Kennedy Space Center. NASA/Bill Ingalls

 "После выхода на исходную орбиту Orion развернул солнечные батареи, а специалисты приступили к проверке систем космического аппарата", - сообщает пресс-релиз NASA. "Примерно через 1,5 часа полета двигатель верхней ступени ракеты был успешно запущен и проработал в течение 18 минут. Этот манёвр послужил мощным импульсом для отправки Orion с околоземной орбиты в сторону нашего единственного спутника".

С помощью служебного модуля, разработанного ЕКА, Orion совершит облёт Луны без вхождения на её орбиту и вернется на Землю через 25,5 дней. Цель полета - протестировать системы космического корабля в условиях космического полета, а также обеспечить безопасное вхождение в атмосферу, спуск и приводнение в акватории Тихого океана перед первым полетом с экипажем в рамках миссии "Артемида II".

Artemis I Launch to the Moon. Сам запуск на временной метке 3 часа 17 минут

"Какое невероятное зрелище - впервые увидеть, как ракета НАСА Space Launch System и космический корабль Orion стартуют вместе", - поделился впечатлениями администратор NASA Билл Нельсон. "Эти летные испытания без экипажа позволят испытать Orion на пределе возможностей в суровых условиях дальнего космоса, и помогут нам подготовиться к освоению человеком Луны и, в конечном итоге, Марса".

Source: NASA Journal Newatlas

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

1. (https://newatlas.com/space/first-launch-nasa-sls/)
2. (https://www.nasa.gov/press-release/liftoff-nasa-s-artemis-i-mega-rocket-launches-orion-to-moon)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #space launch syste #миссия артемида i
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
Самый большой в мире айсберг — в 2 раза больше Санкт-Петербурга — плывет к экватору
НАСА разрабатывает бесшумный экспериментальный самолет X-59 с реактивным двигателем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
9
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
21
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
23
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
15
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
22
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
7
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
3
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
2
В Европе появились цены на видеокарты Nvidia RTX 4080
7
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
Asus предлагает владельцам блоков питания ROG бесплатные 16-контактные кабели
2
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
1
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
58
Сколько берёт за корпоратив Киркоров, и как живёт российская эстрада спустя 9 мес после начала СВО
7
Уоррен Баффетт оказался обладателем крупного пакета акций TSMC
3

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
826
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
66
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
36
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
27
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
67
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
14

Сейчас обсуждают

taurus88
20:49
о, очередной зумер.
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
Аркадий Глазырин
20:49
Ваши это 404?
Китайские инженеры создали первую рабочую систему из дронов-камикадзе, способных объединяться в рой
EFermi
20:46
https://m.youtube.com/watch?v=ig2px7ofKhQ
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
taurus88
20:45
ублюдочное поколение. почти сплошь состоит из мудаков дрочащих на анимэ, сетевые игори и кошаков. я не говорю что мы гораздо лучше, но наше поколение хоть в реальности существует, а не в мире розовых ...
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
Антон Шемякин
20:45
Я готов с тобой поспорить на деньги, показав расчетник, сколько поставишь?
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
Manager
20:45
Какая именно Гига лучше с ценой не более 22 тысячи рублей? И чтобы Гига была с 6 SATA и 12 фаз питания процессора со сборками 80А.
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
taurus88
20:43
кодла сама по себе говно и без твоих вариантов.
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
Саша Иванов
20:37
На ls никогда и небыло максимальных показателей, это надёжные двигатели и только.
Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
vAlexey
20:36
Какое это отношение имеет к тематике "overclockers" ?
Зеленский предлагает России обмен пленными по схеме «всех на всех»
Палец Шеши
20:36
Ничего не пережмёт, нужно покупать Орбит, тогда нормально будет
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем