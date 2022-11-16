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"Самолет Судного дня" РФ будет управлять атомными подводными лодками во время масштабных конфликтов
Воздушный командный пункт Ил-80 испытал систему связи с атомными подводными лодками
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Воздушный командный пункт Ил-80(Ил-86ВКП), более известный как российский "самолет Судного дня", в рамках программы испытаний успешно вышел на связь с атомными подводными лодками. Об этом сообщают государственные СМИ включая РИА Новости. Ил-80 предназначен для того, чтобы стать воздушным командным центром для президента Российской Федерация в случае, если все наземные командные центры будут уничтожены во время ядерной катастрофы.

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Il-80, photo: russianplanes.net

Согласно сообщению, министерство обороны России провело испытания связи между Ил-80 и ядерными подводными лодками стратегического назначения в подводном положении. Воздушное судно способно поддерживать устойчивую связь с подводной лодкой даже сквозь толщу морских глубин.

"Самолет конца света" был спроектирован на базе широкофюзеляжного самолёта Ил-86 спроектированного в КБ Ильюшина. Самолет предназначен для направления ядерных ударов в случае выхода из строя наземных командных пунктов и линий связи. Ил-80 способен транслировать на стратегические подводные лодки приказы о запусках баллистических ракет и другие сигналы. Для выполнения этой миссии воздушное судно оснащено специальным коммуникационным оборудованием, работающим в диапазоне сверхдлинных волн, а подлодки используют буй с антенной на длинном кабеле. Как правило, буй находится на небольшой глубине в несколько метров и благодаря малым размерам не может быть обнаружен вражескими сонарами.

Аэропорт Чкаловский.

У этого летательного аппарата есть отличительные особенности, благодаря которым его невозможно спутать ни с каким другим воздушным судном. Первое - заметный выступ в носовой части, в котором располагаются различные приборы и радиооборудование. Второе, разработчики внесли ряд модификаций для упрощения конструкций фюзеляжа и крыльев. Третье, в самолете полностью отсутствуют иллюминаторы (естественно, кроме пилотской кабины). Кроме того, существенно уменьшено количество входов и выходов (вместо восьми на Ил-86, оставлено три). Такие меры были предприняты для защиты пассажиров от последствий потенциального ядерного удара, в непосредственной близости от самолета.

Il-80, photo: russianplanes.net

Первый тестовый полет был осуществлен в 29 мая 1985 года. А уже в 1987 году новый летательный аппарат был введен в эксплуатацию, полностью укомплектованный всеми необходимыми системами. Всего на вооружение было передано 4 боевых машины, которые остаются на боевом посту и по сей день. При этом два из них оснащены технологией дозаправки в воздухе. Известны бортовые номера самолетов 86146, 86147, 86148 и 86149.  Последний раз российский самолёт Судного дня поднимался в воздух в середине апреля 2022 года в ходе тренировочных полетов.

IL-96-400M

В летом прошлого года министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал, что специалисты Воронежского авиазавода (ВАСО) приступили к разработкам нового "самолета Судного дня". Он заменит Ил-80. Новое воздушное судно будет построено на платформе Ил-96-400М. По сообщениям СМИ, вооруженные силы России получат как минимум два таких самолета, причем строительство одного из них уже идёт полным ходом.

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 Источники и ссылки: Journal Military Monitoring, Russianplanes.net, РИА Новости 1. (https://ria.ru/20221116/samolet-1831814011.html) 2. (https://russianplanes.net/planelist/Ilushin/Il-86) 3. (https://militarymonitoring.com/russias-doomsday-plane-to-direct-nuclear-submarines-during-major-conflict/)

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#ил 80 #ил-86вкп #ил-96-400м #самолет конца света #самолет судного дня
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