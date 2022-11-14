Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Новые капсулы с наночастицами помогут пробиотическим микроорганизмам победить заболевания кишечника
Ученые покрыли бактерий слоем защитного биоматериала и экипировали "рюкзаками" с лекарственными молекулами
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Пробиотические бактерии не смогут улучшить наше здоровье, если они не переживут путешествия по кишечнику. Поэтому ученые помогли бактериям. Они оснастили полезные микроорганизмы защитной броней и "рюкзаками" с молекулами, которые могут помочь им в борьбе с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

реклама

Изображение пробиотических бактерий с "рюкзаками" содержащими наночастицы, способными помочь в борьбе с воспалительными заболеваниями кишечника. Quanyin Hu

В каждом из нас живет огромная экосистема бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые играют ключевую роль в здоровье нашей пищеварительной системы. Но если в этом микробиоме происходят сбои, у человека может возникнуть целый ряд заболеваний, включая болезнь Крона, колит и другие формы ВЗК.

Пробиотики, или полезные бактерии, являются одним из способов профилактики, но при пероральной доставке они могут погибнуть под воздействием желудочного сока, прежде чем попадут в кишечник. Поэтому в предыдущем исследовании ученые из Университета Висконсина-Мэдисона разработали тонкий инкапсулирующий слой, который защищает их достаточно долго, чтобы они успели обосноваться в кишечнике.

В рамках нового проекта команда специалистов пыталась наделить уже защищенных бактерий новыми способностями для борьбы с заболеваниями кишечника. Для этого они снабдили микробов "рюкзаками", содержащими две наночастицы, специально предназначенными для лечения симптомов и причин, вызывающих заболевание. Первая - гиалуроновая кислота, мощное противовоспалительное средство, а вторая - сульфид, нацеленный на реактивные виды кислорода, молекулы которого могут быть разрушительными при высоких концентрациях.

Команда проверила эту концепцию на мышиных моделях с ВЗК. Учёные ввели мышам пробиотический штамм кишечной палочки. Модифицированные бактерии, были покрыты защитной оболочкой и экипированы рюкзаками с наночастицами. Авторы оценивали воздействие на ВЗК с помощью двух показателей - изменения веса и длины толстой кишки, которые уменьшаются по мере прогрессирования заболевания. Грызуны, получавшие полный курс новой терапии, были практически в идеальной форме, в отличие от животных, получавших частичную терапию или не получавших ее вовсе.

Команда говорит, что такое лечение имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, пероральная доставка проста и неинвазивна. Кроме того, эту терапию можно применять на любой стадии заболевания, в отличие от существующих методов лечения, которые направлены на определенные стадии процесса.

"Для нас это самая захватывающая часть эксперимента", - рассказывает Куаньинь Ху, ведущий автор работы. "Мы не хотели ориентироваться на конкретную стадию ВЗК. Мы хотели выбрать наиболее важные факторы, которые способствуют лечению заболевания на любом этапе".

Конечно, в настоящее время, проект находится в стадии доклинических исследований. Ученым предстоит проделать большую работу, прежде чем новая методика найдет применение у людей. Следующие шаги предусматривают тестирование технологии с другими видами пробиотических бактерий и проверку на наличие побочных эффектов.

Схематическая иллюстрация получения защищенных бактерий HPN-NE-EcN и механизм лечения ВЗК.(A) Получение HPN путем самосборки молекулы HA-PPS, инкапсуляции Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) со слоем норэпинефрина (NE) и конъюгации HPN с поверхностью EcN. (B и C) Подготовленный слой HPN-NE-EcN обладает ROS-активностью, окисляя атомы серы в PPS с образованием сульфоксидов, а затем дополнительно окисляясь с образованием сульфонов (i). Кроме того, слой NE, имитирующий белки ножки моллюсков, придает EcN сильную адгезивную способность и увеличивает время удержания EcN в кишечнике (ii), что позволяет усилить эффект бактериотерапии за счет восстановления гомеостаза микробиома кишечника (iii).

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источник: University of Wisconsin-Madison, Journal Science Advances.
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abp8798
https://news.wisc.edu/probiotic-backpacks-show-promise-for-treating-inflammatory-bowel-diseases/

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кишечник #наночастицы #заболевания кишечника #капсулы #пробиотики
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые считают, что некоторые кишечные бактерии могут заставить нас пить больше алкоголя
Исследователи из США обнаружили неожиданные защитные свойства боли
Ученые: Стабильный микробиом кишечника повышает работоспособность и улучшает спортивные результаты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Германии компьютерные комплектующие стоят в 1,7 раза дешевле, чем в РФ
170
NVIDIA проиграла AMD в технологическом споре – DLSS 3.0 оказалась медленнее FSR 2.0 в игровом тесте
52
Рогозин возглавил группу "Царские Волки" на СВО
21
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
+
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – RTX 3070 Ti уже стоит меньше 50 000 рублей
10
Почему видеокарты так медленно дешевеют, и когда цены в магазинах РФ вернутся к рекомендованным
7
Microsoft признала возможность снижения производительности в играх при использовании Windows 11 22H2
17
В Google Chrome можно будет сохранять группы вкладок на панели закладок
4
Генерация кадров из NVIDIA DLSS 3 работает с технологиями AMD FSR и Intel XeSS
28
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
4
Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
13
Адаптеры 12VHPWR продолжают плавиться и предположения экспертов о причинах пока не подтверждаются
27
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
141
Huawei Vision Glass - экран эквивалентный 120 дюймам, Full HD 1080P и регулировка диоптрий
+
Новейшая игра про Соника получила неожиданно высокие пользовательские оценки
+
Искусственный интеллект FIFA 23 предсказал победителя чемпионата мира по футболу
+
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
Шутер-выживач Scavengers через месяц отключат от системы жизнеобеспечения
+
Видеокарта GALAX RTX 4090 HOF побила 20 мировых рекордов
5
В Госдуме пояснили, откуда взяли список игр с пропагандой ЛГБТ
11

Популярные статьи

Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
105
Помогаем компании Nvidia создать надежный коннектор питания для RTX 4090
67
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
14
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
155
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
101
Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу
25
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
53
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
9
Весь контент первого сезона Modern Warfare 2 и Warzone 2.0
+
Премьер-министр Венгрии считает прекращение помощи Украине путем к окончанию конфликта
66

Сейчас обсуждают

Ольга Скабеева
14:09
Вообще сказочная, мы с тобой спецы в пропагандонских движняках
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
warmuza
14:09
ложь
PowerColor показала Hellhound версию Radeon RX 7900 — массивное охлаждение и синяя подсветка
Янина Соколова
14:08
Зачётно! Я и не скрывала во время майдана этого, даже пошла дальше! Я поделила детей Донбасса на "не наши". Зачётная провокация?
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
Вежливый N A S A M S
14:08
а крым чей знаешь дaлбаеб?
Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции в связи с терактом в Стамбуле
Вежливый N A S A M S
14:07
так а флаг там почему не рабсийский. или вна рахе не принято флаг на гос сданиях вешать. и почему "националист" зеля спокойно в Херсоне интервью дает.
Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции в связи с терактом в Стамбуле
Ольга Скабеева
14:05
Тогда всё верно, если будет меньше людей в России, то и цены будут меньше.
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
ахахаxа
14:05
а нет украины 10 лет как,если ты невкурсе.Там 9 месяцев война с нато происходит,против 50-ти стран планеты.Украина-это просто территория на которой 3-я мировая щас идёт,а страны самой нету давно
Президент США попробует предотвратить конфликт с Китаем вокруг Тайваня
Янина Соколова
14:05
Я по вашей не очень, я по шенездохле только могу
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
Серж Диезз
14:04
Во первых при чем тут видюхи, во вторых они были не причем, это БП были овно с тонкими кабелями, они и сгорели
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
Максим Ширшов
14:03
Коммуналка индексируется каждый год, чем этот год отличается от последних 20 ?
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем