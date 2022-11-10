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Военные США разрабатывают беспилотные технологии для распространения зараженных насекомых
Патент США US8967029B1 описывает программу по распространению химического и биологического оружия для массового поражения людей с помощью "токсичных комаров"
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В 2014 году в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) была подан патент, в котором описывается будущее (а в данный момент уже настоящее) химической и биологической войны.

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Патент под  названием Toxic mosquito aerial release system (система воздушного выброса токсичных комаров), под индексом US8967029B1, описывается концепция распыления биологических, химических или других материалов с помощью "беспилотных летательных аппаратов, управляемых дистанционно".

"Устройство содержит контейнер с модулем управления и автономный резервуар для разведения насекомых, в котором содержатся комары и пища для них, содержащая ядовитые вещества для передачи через укус человеку", - говорится в аннотации к изобретению. "Выпускная трубка соединена с емкостью для разведения комаров и имеет соответствующие размеры для выброса кровососущих. Эта трубка оснащена клапаном, управляемым дистанционно".

На основании остальных аспектов, изложенных в патенте, целью данной технологии является использование беспилотных дронов для воздействия на солдат противника химическим и биологическим оружием в качестве средства боевого нападения. Соединенные Штаты и страны НАТО, по всей видимости, именно этим и занимаются на Украине.

"На протяжении всей военной истории здоровье войск всегда было важным определяющим фактором", - зловеще гласит патент. "Солдаты на земле могут нормально функционировать только в том случае, если они не больны, не страдают или не умирают от смертельного вируса или патогена".

"У солдат, чья иммунная система пытается бороться с вирусами и патогенами, не останется ни сил, ни возможностей для борьбы с противником. Болезнь может быть очень ценным военным инструментом, который может быть более разрушительным, чем самое современное военное оружие и оборудование."

Поскольку заражение вражеских войск "является важной военной задачей", - говорится далее в патенте, - "необходимо изучить, какими средствами можно доставить патогены, микробы и вирусы на вражескую территорию".

Возможно, вы помните, что миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс несколькими лет назад вынашивал планы по созданию генетически модифицированных (ГМО) комаров, которые будут летать по окрестностям и вакцинировать людей - эта концепция, весьма напоминает патент US8967029B1.

"Даже с учетом самых сложных компьютерных чипов и микропроцессоров, любые самые высокотехнологичные устройства не могут сравниться с чудесными технологиями природы", - объясняется в патенте "Природа обладает очень высокотехнологичными устройствами, которые могут не только доставить возбудителя болезни в район, где может находиться враг, но и отыскать этого врага, даже если он прячется за оборонительными сооружениями".

Далее документ подобно повествует о том, что БПЛА с модифицированными кровососущими могут быть заранее запрограммированы на поиск противника для заражения "без какого-либо предупреждения", называя комаров "сверхвысокотехнологичным оружием природы".

"Если бы только военные планировщики придумали как использовать огромный потенциал кровососущих, они могли бы легко заразить и убить большую часть вражеских войск, не сделав ни одного выстрела", - подчеркивается в документе.

После рассуждений об их использовании на поле боя для совершения массового геноцида, авторы предлагают использовать ГМО-комаров в "медицине" для массовой вакцинации населения, включая, людей, не желающих вакцинироваться добровольно.

Поскольку комары ищут свои цели и нападают без предупреждения или согласия, они являются идеальным средством доставки - объясняется в патенте - фармацевтических препаратов, химических, вирусных или бактериологических субстанций для летального и нелетального применения к собравшимся массам людей.

Согласно документации, патентная заявка на эту технологию была подана компанией TMARS Associates Trustee for Toxic mosquito aerial release system CRT Trust. Автор изобретения указан как С. Милл Калверт. 

"Объединив воедино все факты, становится очевидно, что запрет на разработку биологического оружия на территории США привел лишь к тому, что эти исследования были переданы другим странам", - написал один из комментаторов Natural News. "Только на Украине перед приходом российских военных находилось более 30 биолабораторий, финансируемых США".

Источники: Journal Natural News, Google Patents

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https://patents.google.com/patent/US8967029B1/en
https://www.naturalnews.com/2022-11-09-patent-toxic-mosquito-aerial-chemtrails-chemical-weapons.html

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#сша #патент #биологическое оружие
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