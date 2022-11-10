Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Обнаружен новый тип нейронов, способных восстанавливать двигательные функции у пациентов с параличом
Активировав определенные типы нервных клеток в области спинного мозга, исследователям удалось поставить на ноги пациентов с хроническими формами паралича
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр

Представьте, что вы застряли в комнате и хотите из нее выбраться, но ваше тело вас не слушается. Как бы вы ни старались, вы не можете пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем. Примерно так чувствуют себя люди с хроническим параличом.

реклама

Death of neurons stock photo. Ozgu Arslan/iStock

К сожалению, от этого неврологического расстройства пока не существует эффективного лечения, и именно это еще больше усугубляет ситуацию. Однако недавно группе международных исследователей удалось буквально поставить на ноги девять пациентов с тяжелыми травмами спинного мозга (ТСП). Ученые утверждают, что им удалось обнаружить нейроны, которые могут восстановить подвижность таких больных. 

Девять пациентов снова встали на ноги после лечения ЭЭС. NeuroRestore-Jimmy Ravier

Лечение хронического паралича электростимуляцией

При повреждении спинного мозга может наступить паралич с полной или частичной неподвижностью и онемением. Несмотря на то, что ни одно лечение не обещает окончательного выздоровления, существуют различные методы терапевтической помощи, которые могут улучшить состояние пациента. Эпидуральная электростимуляция спинного мозга (ЭЭС или EESREHAB) - одна из таких технологий. Благодаря имплантации электродов в область спинного мозга врачам удается восстановить подвижность пациентов.

В ходе своего исследования ученые провели ЭЭС-терапию девяти пациентам, страдающим от хронической травмы спинного мозга. После пяти месяцев электростимуляции и реабилитационных мероприятий пациенты вновь получили способность  самостоятельно ходить. В ходе предыдущих экспериментов также наблюдался подобный успех ЭЭС-терапии, однако в этот раз ученые сделали интересное открытие. Они заметили, что по мере того, как пациенты восстанавливали способность ходить, активность нейронов в поясничном отделе спинного мозга снижалась. Это заставило экспертов исследовать нейрональные изменения, происходящие в организме пациента во время лечения ЭЭС.

Модель мыши, имитирующая реабилитацию EEC у человека. Kathe et al., 2022/Nature

Какие нейроны могут восстановить способность человека ходить

Специалисты решили разработать мышиную модель, сходную по своим характеристикам с реабилитацией ЭЭС у людей. Авторы заявили: "Устойчивая реабилитация (девяти пациентов) свидетельствует о том, что EESREHAB ремоделирует спинной мозг. Мы предположили, что такое ремоделирование должно выражаться в активности определенных нейронов. Для того чтобы обнаружить эти нейроны, мы разработали трансляционную платформу на мышах".

Кроме того, авторы составили карту генетической экспрессии в нейронах спинного мозга. Изучая мышиные модели, авторы проекта обнаружили новый тип возбуждающихся нейронов в поясничном отделе спинного мозга. Эти нейроны получили название SCVsx2::Hoxa10. После активации этих клеток грызуны с повреждениями позвоночника снова смогли самостоятельно передвигаться.

Результаты исследования позволяют предположить, что нейроны SCVsx2::Hoxa10 могут быть одним из основных типов клеток, способствующих регенерации нервных тканей. Они активируются во время процедуры ЭЭС, восстанавливают утраченную связь между нейронами и, наконец, позволяют пациента полноценно передвигаться.

Вместе с тем исследователи считают, что в нашей нервной системе могут существовать и другие нейроны, участвующие в процессе реабилитации. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы отыскать такие клетки и более детально проанализировать воздействие ЭЭС.

Исследование опубликовано в журнале Nature

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источники:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05385-7

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#паралич #нейроны #хронический паралич #эпидуральная электростимуляция #ээс и физиотерапия #ээс при параличе
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Интерфейс мозг-компьютер позволил полностью парализованному мужчине общаться со своей семьей
AFP: Французские нейрохирурги разработали мозговой имплантат для лечения болезни Паркинсона
Исследователи из США обнаружили неожиданные защитные свойства боли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
63
Минобороны Украины сообщил о прибытии 2 батарей ЗРК NASAMS – чем это грозит армии РФ
69
Криптовалюта RXD вновь сделала майнинг прибыльным
26
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
19
RTX 3070 за 22 тысячи рублей с Aliexpress уже попала в руки португальскому блогеру
28
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
31
5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
6
Выпущена технология DirectStorage версии 1.1 с поддержкой распаковки игровых ресурсов на GPU
1
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
4
В сети появились фото Nvidia RTX 4080 Founders Edition и графического процессора AD103
2
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
8
Илон Маск утверждает, что под его руководством численность аудитории Twitter достигла рекордных величин
+
VR-игра Stranger Things выйдет в 2023 году
1
7 SSD на все случаи жизни – стоит ли переплачивать за PCIe 4.0 или геймерам хватит старого SATA 3
20
В Death Stranding сыграли более десяти миллионов человек
+
NVIDIA представила A800 — специальный ускоритель для Китая, который не попадает под санкции
2
GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
5
Процессоры Ryzen 5000 и Intel Core 12 подешевели до минимума с момента релиза
1
Sony Pictures нашла способ локализовать свой бизнес в РФ — для этого пришлось сменить название местного подрядчика
3
Для постройки второго лайнера "Мрия" нужно $500 млн, но пока нет и четверти необходимых компонентов
29

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
50
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
17
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
29
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
21
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
204
Главные игры ноября 2022 года
14
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
18
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
17

Сейчас обсуждают

ахахаxа
03:37
с бомжами что ль жил в калифорнии на улице
Президент Тайваня предупредила о надвигающемся вторжении со стороны Китая
Icura Icurov
03:36
Если нвидиа считает что якобы не до конца вставлен разъем питание то тогда почему видеокарта вообще стартует? Если бы разъем не входил до конца то тогда бы видеокарта при старте выдала бы надпись о то...
PCI-SIG изменит спецификации разъема 12VHPWR
ахахаxа
03:36
ох и рот рабочий у тебя на аватаре
Президент Тайваня предупредила о надвигающемся вторжении со стороны Китая
den fed
03:33
На каком основании ?
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
den fed
03:33
Пеностекло не используют для утепления фасадов ...есть другие материалы.
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
Name_is_Lost
03:33
Просто ты не понял, статья о том что нужно покупать в регарде. Какие-то то днс с ситилинками и рядом не лежали с РЕГАРДОМ. Тесты сборок, сравнение цен? Пф, кому это нужно если есть регард! А того чего...
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
den fed
03:32
по зомбоящику постоянно показывают как в городах горят фасады зданий, сделанные из говна Где в Дубае или Китае ? Фасады зданий в РФ утепляют или минватой или стекловатой которая нейтральна и не горит...
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
den fed
03:30
1. Пеностекло никогда в подлодках не используют. По одной причине оно акустически жесткое. Поэтому вброс не защитан ! В качестве теплоизолятора используют разновидности пенополиуретана и вспененные бу...
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
ахахаxа
03:28
пиндосы на 2 войны щас воюют,то есть на шпагате сидят.Им вторую горячую небусь китайцы добавят в нужный момент и будет сразу 3 войны у пиндосов-экономическая и две горячих в разных местах планеты.А ка...
Президент Тайваня предупредила о надвигающемся вторжении со стороны Китая
ахахаxа
03:22
так Тайвань-это территория Китая.Китайцы сказали как-то,что до 2050г Тайвань наш.Ещё небусь и по кругу потом пустят эту женщину-президента солдаты там
Президент Тайваня предупредила о надвигающемся вторжении со стороны Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем