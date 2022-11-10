Активировав определенные типы нервных клеток в области спинного мозга, исследователям удалось поставить на ноги пациентов с хроническими формами паралича

Представьте, что вы застряли в комнате и хотите из нее выбраться, но ваше тело вас не слушается. Как бы вы ни старались, вы не можете пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем. Примерно так чувствуют себя люди с хроническим параличом.

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Death of neurons stock photo. Ozgu Arslan/iStock

К сожалению, от этого неврологического расстройства пока не существует эффективного лечения, и именно это еще больше усугубляет ситуацию. Однако недавно группе международных исследователей удалось буквально поставить на ноги девять пациентов с тяжелыми травмами спинного мозга (ТСП). Ученые утверждают, что им удалось обнаружить нейроны, которые могут восстановить подвижность таких больных.

Девять пациентов снова встали на ноги после лечения ЭЭС. NeuroRestore-Jimmy Ravier

Лечение хронического паралича электростимуляцией

При повреждении спинного мозга может наступить паралич с полной или частичной неподвижностью и онемением. Несмотря на то, что ни одно лечение не обещает окончательного выздоровления, существуют различные методы терапевтической помощи, которые могут улучшить состояние пациента. Эпидуральная электростимуляция спинного мозга (ЭЭС или EESREHAB) - одна из таких технологий. Благодаря имплантации электродов в область спинного мозга врачам удается восстановить подвижность пациентов.

В ходе своего исследования ученые провели ЭЭС-терапию девяти пациентам, страдающим от хронической травмы спинного мозга. После пяти месяцев электростимуляции и реабилитационных мероприятий пациенты вновь получили способность самостоятельно ходить. В ходе предыдущих экспериментов также наблюдался подобный успех ЭЭС-терапии, однако в этот раз ученые сделали интересное открытие. Они заметили, что по мере того, как пациенты восстанавливали способность ходить, активность нейронов в поясничном отделе спинного мозга снижалась. Это заставило экспертов исследовать нейрональные изменения, происходящие в организме пациента во время лечения ЭЭС.

Модель мыши, имитирующая реабилитацию EEC у человека. Kathe et al., 2022/Nature

Какие нейроны могут восстановить способность человека ходить

Специалисты решили разработать мышиную модель, сходную по своим характеристикам с реабилитацией ЭЭС у людей. Авторы заявили: "Устойчивая реабилитация (девяти пациентов) свидетельствует о том, что EESREHAB ремоделирует спинной мозг. Мы предположили, что такое ремоделирование должно выражаться в активности определенных нейронов. Для того чтобы обнаружить эти нейроны, мы разработали трансляционную платформу на мышах".

Кроме того, авторы составили карту генетической экспрессии в нейронах спинного мозга. Изучая мышиные модели, авторы проекта обнаружили новый тип возбуждающихся нейронов в поясничном отделе спинного мозга. Эти нейроны получили название SCVsx2::Hoxa10. После активации этих клеток грызуны с повреждениями позвоночника снова смогли самостоятельно передвигаться.

Результаты исследования позволяют предположить, что нейроны SCVsx2::Hoxa10 могут быть одним из основных типов клеток, способствующих регенерации нервных тканей. Они активируются во время процедуры ЭЭС, восстанавливают утраченную связь между нейронами и, наконец, позволяют пациента полноценно передвигаться.

Вместе с тем исследователи считают, что в нашей нервной системе могут существовать и другие нейроны, участвующие в процессе реабилитации. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы отыскать такие клетки и более детально проанализировать воздействие ЭЭС.

Исследование опубликовано в журнале Nature

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Источники:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05385-7