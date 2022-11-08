Уникальная пара экспериментальных спортивных автомобилей 911 взобралась по крутым склонам Охос-дель-Саладо, Чили, самого высокого вулкана в мире.

Не так давно Porsche показала новый совершенно удивительный кемпер с откидной крышей для своего суперкара 911. И вот теперь компания отправила пару адаптированных для бездорожья спорткаров 911 на склон самого высокого в мире вулкана в Чили для проведения необычных высотных испытаний.

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Специальная версия Porsche 911 отправляется в исследовательское путешествие

Чилийский вулкан Охос-дель-Саладо зарекомендовал себя как идеальное место для тестирования автомобилей и мотоциклов в условиях разреженного воздуха, ледяного ветра и полного бездорожья. Как например это сделали Mercedes-Benz со своим грузовиком Unimog в 2020 году и Honda со своим мотоциклом Africa Twin в 2017 году.

Не самое удачное место для парковки. Porsche

Заметьте, оба этих транспортных средства созданы как прочные внедорожники. Но Porsche 911, к ним явно не относится. Поэтому непонятно, что вдохновило компанию переделать пару спорткаров, установив на них каркасы безопасности, карбоновые сиденья, гоночные ремни, портальные мосты, усиленную подвеску, блокируемые дифференциалы, лебедки, защиту из арамидного волокна, огромные внедорожные шины, и отправить их на вулкан.

Посмотрите на эти мощные шины BF Goodriches. Porsche

Ладно, совершенно ясно, для чего Porsche это сделала. Это просто маркетингу и шанс сделать несколько отличных фотографий. И кадры действительно получились отличными: когда чемпион гонок на выносливость французский пилот Ромен Дюма отправился на одном из таких 911 по огромным холмам и ледяным озерам к рекордной высоте в 6 007 метров.

Дерзкий подъем на вершину, туда, где еще не побывал ни один Porsche 911. Porsche

В Porsche с гордостью отметили, что стандартный двигатель 911 показал себя на этой высоте просто великолепно, несмотря на температуру в -30 °C и вдвое меньшее чем у подножья горы содержание кислорода в воздухе. Так что, владельцы Porsche 911, не сомневайтесь ваш суперкар может легко подниматься в горы... Ну если, конечно, вы готовы потратить несколько десятков тысяч долларов на его доработку.

Специальный 911 Carrera 4S, высотный проект, Охос-дель-Саладо, Чили, 2022 год, Porsche AG. 911 Carrera 4S: Комбинированный расход топлива (WLTP) 11,1 - 10,2 л/100 км, выбросы CO₂ (WLTP) 253 - 231 г/км, Комбинированный расход топлива* (NEDC) 10,1 - 9,7 л/100 км, выбросы CO₂ (NEDC) 231 - 222 г/км .Porsche

"Я полагаю, что единственными машинами в мире, которые сегодня способны подняться выше нас, являются самолеты", — рассказывает Дюма. "С самого начала спорткар показал себя крепким и маневренным. Мы были очень требовательны и подвергли автомобиль самым серьезным испытаниям во, но 911 отработала на все 100%. Мы с огромным уважением относимся ко всем, кто прошел этот путь. Никогда ранее мы не видели столько льда и снега на вершине вулкана. Но, несмотря на это, мы поднялись более чем на 6 000 метров, достигнув рубежа, после которого двигаться дальше было просто невозможно. Мы очень гордимся тем, что автомобиль и команда с первого раза справились с поставленной задачей, и надеемся, что в будущем нас ждет еще много приключений".

Приключения начинаются: Испытание 911 на прочность

Источники: Porsche

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https://newsroom.porsche.com/en_AU/2022/products/porsche-911-carrera-4s-special-start-journey-of-exploration-volcano-ojos-del-salado-chile-romain-dumas-30267.html