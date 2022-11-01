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Масштабная кампания "Выйдем из НАТО" добралась до Европы
Европейцы крайне недовольны последствиями антироссийских санкций. Сотни тысяч людей вышли на улицы.
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Западные санкции против России рассматривались США и ЕС как мощный инструмент внешней политики, призванный парализовать Москву и вернуть ее в "каменный век". Однако санкции против РФ полностью провалились, вызвав самый разрушительный кризис стоимости жизни для европейцев со времен Второй мировой войны. 

В Европе растет градус недовольства из-за последствий антироссийских санкций

В начале сентября по всей Европе прокатилась волна недовольства, когда десятки тысяч людей вышли на улицы городов, протестуя против растущих счетов за электричество и самой сильной инфляции за последние десятилетия. Чтобы хоть как-то снизить градус недовольства, некоторые правительства предоставили своим гражданам пакеты помощи, в то время как более бедные страны не имели финансовых возможностей для выплаты компенсаций.

Десятки тысяч людей прошли маршем по улицам Франции, Бельгии, Чехии, Венгрии и Германии. Многим из них надоели санкции против России, которые привели к экономическому краху многих домохозяйств и предприятий. Вместе с тем, и это весьма удивительно, поддержка участия НАТО в событиях на Украине значительно ослабевает.

Среди европейцев растет понимание и несогласие с тем, что лидеры их стран отдают приоритет амбициям НАТО в Украине, а не своим гражданам. Расстановка приоритетов выразилась в санкциях против Москвы, провоцировании энергетической гиперинфляции и поставках оружия на Украину. Это естественно вызвало резкое неодобрения со стороны Москвы по отношению ко всем странам, действующих подобным образом. Сегодня многие европейцы требуют, чтобы НАТО провела переговоры с Москвой о завершении военных действий, надеясь, что вместе с ними утихнут и экономические катаклизмы.

Вот как выглядят последние протесты по всей Европе сотен тысяч людей (если не больше), недовольных высокой инфляцией и выкрикивающих лозунги против НАТО.

Газета Уолл-стрит джорнэл (WSJ) указывает, что большинство немцев решительно поддерживают политику правительства канцлера Олафа Шольца в отношении Киева и Москвы, хотя популярность "Альтернативы для Германии", (AfD - ультраправая политическая партия в Германии), растет, поскольку они воспользовались настроениями людей, оказавшихся в энергетической нищете. AfD призвала к отмене санкций против России. За 9 месяцев их популярность выросла с 10% до 15%.

"Это просто тишина перед бурей - недовольство просто зашкаливает, и люди не чувствуют, что у правительства есть хоть какая-то убедительная стратегия по преодолению кризиса", - заявил Манфред Гюльнер, глава компании Forsa, занимающейся опросами общественного мнения.

Хуже того, санкции против России спровоцировали дальнейшее ослабление экономики, при котором рецессии, уже этой зимой, избежать не удастся. Усилия Европейского центрального банка по быстрому ужесточению денежно-кредитной политики и повышению процентных ставок для подавления инфляции также сопряжены с огромными рисками.

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Источники и ссылки: Zero Hedge, Twitter
1. (https://www.zerohedge.com/geopolitical/lets-get-out-nato-discontent-soars-across-europe-russian-sanctions-backfire)    
2. (https://www.globalresearch.ca/lets-get-out-nato-discontent-soars-across-europe-russian-sanctions-backfire/5797745)
https://twitter.com/i/status/1585173830913310720, https://twitter.com/i/status/1586687040128696320, https://twitter.com/i/status/1586699559694131200, https://twitter.com/i/status/1586499141055950848   

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#россия #европа #украина #москва #нато #нато и россия
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