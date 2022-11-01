Странная паутина, магические драконы или неясные призрачные шлейфы? Что вам это напоминает?

На этом 554 мегапиксельном снимке, полученном с помощью European Southern Observatory (ESO) VLT Survey Telescope (VST), изображены потрясающие, но несколько жутковатые останки массивной звезды, взорвавшейся в результате космического коллапса случившегося много сотен лет назад.

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Оранжевые и розовые облака, это все, что остается после взрыва сверхновой. ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit

Звезда, названная остаток сверхновой в южном созвездии Парусов, закончила свою жизнь в результате мощного взрыва примерно 11 тыс. лет назад. И все, что осталось от этой огромной звезды, — это оранжево-розовая паутина образовавшихся облаков.

Когда происходит взрыв массивной древней звезды, количество энергии, высвобождаемой при этом, практически не поддается описанию. Такое событие называется взрывом или вспышкой сверхновой. Внутри обреченной звезды распространяется разрушающая волна, которая выбрасывает окружающий газ, сжимает его и создает замысловатые нитевидные структуры. Высвободившаяся энергия разогревает газообразные джеты, заставляя их ярко светиться, как можно видеть на этом снимке.

Остаток сверхновой Vela - один из ближайших к Земле подобных объектов. Он находится на расстоянии всего 800 световых лет от нас. И он невероятно огромен! По мнению специалистов, на этом снимке могут поместиться девять полных лун, а размеры всего облака еще больше.

После взрыва сама звезда превратилась в невероятно плотное вращающееся скопление, называемое пульсаром. Пульсар — это разновидность нейтронной звезды, один из самых маленьких и плотных небесных объектов. Период вращения этого пульсара составляет одну десятую секунды.

Технологический процесс обработки изображений VST. ESO/VPHAS+ team. Acknowledgemen: Cambridge Astronomical Survey Unit

Это снимок является результатом работы группы ученых по превращению необработанных данных, полученных с помощью VLT Survey Telescope, в астрономическое изображение высочайшей четкости. Массив из 32 детекторов регистрирует свет, собранный телескопом. Необработанные изображения корректируются путем удаления битых пикселей, темных участков и перепадов яркости. Такой процесс перехода от необработанных к готовым для науки данным называется "обработкой данных".

Когда астрономический объект превосходит размеры области видимости, изображения объединяются в мозаику. Это позволяет ученым компенсировать разрывы между детекторами. Мозаичное изображение подвергается визуальному осмотру и повторной коррекции на наличие остаточных артефактов.

Для получения цветных изображений астрономические детекторы делают несколько снимков, используя различные светофильтры. Затем таким изображениям присваиваются различные цвета, и они объединяются в окончательное цветное изображение.

Невероятно детальное изображение остатка сверхновой звезды Vela представляет собой мозаику из снимков, сделанных широкоугольной камерой OmegaCAM VST с разрешением 268 мrллионов пикселей. Камера может получать изображения, используя несколько различных фильтров, которые позволяют получать свет различной длины волн и цвета (отсюда пурпурный, синий, зеленый и красный цвета на изображении).

Благодаря 2,6-метровому зеркалу VST является одним из крупнейших телескопов, созданных для изучения ночного неба в видимом спектре, помогая астрономам изучать сложный жизненный путь нашей Вселенной.

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Источники: The European Southern Observatory, Journal Interesting Engineering

1. (https://www.eso.org/public/news/eso2214/)

2. (https://interestingengineering.com/science/telescope-captures-spooky-remains-of-dead-star)