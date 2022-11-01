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Министерство обороны России заявило, что движение кораблей по зерновому коридору неприемлемо
Об этом Москва объявила в субботу после того, как, украинские беспилотники при содействии британских спецслужб атаковали суда Черноморского Флота.
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 В понедельник 31 октября представители МО РФ заявили о "недопустимости" прохода судов через коридор безопасности в Черном море. Это произошло после того, как Россия приостановила свое участие в сделке, достигнутой при посредничестве Турции и ООН и позволившей Украине возобновить экспорт зерновых культур.

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Подписанная Турцией и ООН в июле сделка по разблокированию экспорта зерна между Россией и Украиной имеет решающее значение для сокращения масштабов глобального продовольственного кризиса, вызванного конфликтом (File: Turkish Defence Ministry /Annadolu Agency)

"Перемещение судов по коридору безопасности недопустимо, поскольку украинское руководство и командование Вооруженных сил Украины используют его для проведения военных операций в отношении Российской Федерации", - говорится в заявлении военного ведомства Российской Федерации.

"В сложившихся обстоятельствах не может быть и речи о гарантии безопасности перемещения любого объекта в указанном направлении, пока украинская сторона не возьмет на себя дополнительные обязательства по отказу от использования этого маршрута в военных целях."

Вместе с тем, в министерстве подчеркнули, что Российская Федерация не выходит из соглашения, а лишь временно приостанавливает его действие. Об этом Москва объявила в субботу после того, как, украинские беспилотники при содействии британских спецслужб атаковали суда Черноморского Флота.

В Министерстве не уточнили, что будет делать ВС РФ, в случае если суда продолжат движение по маршруту. В понедельник рекордный объем в 350 500 тонн сельскохозяйственной продукции покинул украинские порты в рамках зерновой сделки, несмотря на заявление Москвы в выходные, о чем заявил официальный представитель военной администрации Одессы.

Ранее в понедельник Кремль заявил, что без российских обязательств по обеспечению безопасности зерновая сделка "вряд ли осуществима, и она приобретает другой характер - гораздо более рискованный, опасный и негарантированный".

Президент Украины Владимир Зеленский как обычно обвинил Москву в том, что она "шантажирует мир голодом", отказываясь от выполнения своих обязательств по зерновой сделке.

В ООН заявили о готовности расследовать инциденты, ставшие причиной приостановки участия России в соглашении по поставкам зерна. Координационный центр зафиксировал более 60 отклонений судов в рамках Черноморской инициативы от коридора в более чем 830 рейсах. ООН также надеется на возобновление участия России в этом процессе.

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Источники: МО РФ, Известия, Reuters 
1. (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443730)
2. (https://iz.ru/1418788/evgeniia-chukalina-aleksei-polukhin/tuda-suda-kak-rossiia-budet-kontrolirovat-zernovoi-koridor-v-chernom-more)
3. (https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-movement-ships-black-sea-corridor-is-unacceptable-2022-10-31/)

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#москва #министерство обороны рф #министерство обороны
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06:50
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