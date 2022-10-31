Новые результаты клинического исследования, длившегося более полутора лет, показали, что решение кроссвордов более эффективно замедляет возрастное снижение когнитивных способностей, чем современные видеоигры, специально адаптированные для улучшения памяти.
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В исследовании, проводившемся специалистами из Columbia University и Duke University, приняли участие более 100 респондентов в возрасте более 70 лет с легкими когнитивными нарушениями. Участники были разделены на две равные группы. Первая когорта играла в когнитивные видеоигры, а вторая разгадывала кроссворды.
В течение первого месяца эксперимента испытуемые выполняли четыре 30-минутных занятий в неделю. Затем в течение следующих полутора лет они принимали участие в "бустерных" (усиленных) программах, состоящих из недельных игровых сеансов каждые пару месяцев.
Результаты эксперимента удивили ученых: через 78 недель результаты когнитивной активности испытуемых из группы кроссвордистов были заметно выше, по сравнению с теми же показателями испытуемых из группы видеоигр. Как утверждает Д.П. Девананд, руководитель проекта, результаты оказались довольно неожиданными, поскольку изначально ученые считали, что когнитивные видеоигры приведут к более высоким результатам.
"Это первое исследование, в котором зафиксированы как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества занятий по разгадыванию кроссвордов в домашних условиях по сравнению с другими видами вмешательств", — рассказывает Девананд. " Положительные сдвиги были отмечены не только в сфере познавательных способностей, но и в повседневной деятельности. При этом на МРТ были обнаружены признаки изменения размеров мозга, что говорит о клинической значимости эффекта".
Рассматривая результаты исследования более детально, исследователи отмечают, что разница в когнитивных результатах между двумя группами, по-видимому, зависела от степени развития когнитивных нарушений у каждого испытуемого в начале эксперимента. Пожилые испытуемые с более прогрессирующими когнитивными нарушениями, как оказалось, продемонстрировали более высокие результаты от кроссвордов по сравнению с молодыми участниками.
"Возможно, участникам с поздним MCI было слишком сложно понять и успешно справиться с видеоиграми. В отличие от них, большинство пожилых людей знакомы с кроссвордами, которые в данном случае были не слишком сложными и позволили участникам задавать свой собственный темп", — рассуждают авторы проекта. "Не исключено, что компьютерные игры покажут более высокие результаты у когнитивно интактных людей, особенно у молодых взрослых, которые знакомы с подобным опытом, однако более привычные и менее сложные кроссворды могут эффективнее у пожилых людей с когнитивными дефектами".
Эта важная оговорка указывает на то, что видеоигры, улучшающие когнитивные способности, в будущем могут оказаться полезной терапией для поколений, знакомых с компьютером. Вместе с тем кроссворды могут оказаться более оптимальным вариантом тренировки мозга для тех пожилых людей, которые никогда не играли в компьютерные игры.
Авторы утверждают, что в дальнейшем необходимо будет повторить эти исследования на более крупных выборках с участием контрольной группы свободной от когнитивных тренингов. Такой подход поможет более точно определить, какой тип упражнений более эффективен для улучшения познавательных функции пожилых людей.
"Трифект - улучшение познавательных способностей, функциональности и нейропротекции — это Святой Грааль для науки", — добавил Мурали Дорасвами, соавтор эксперимента. "Одним из приоритетов в нашей работе должны стать дальнейшие исследования, направленные на масштабирование тренировки мозга в качестве домашней цифровой терапии для профилактики сенильной деменции альцгеймеровского типа".
Результаты нового проекта были зарегистрированы в медицинском издании NEJM Evidence.
Source: Columbia University Irving Medical Center, NEJM Evidence, Journal Eurekalert, Journal NewAtlas
1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/969320)
2. (https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2200121)
3. (https://newatlas.com/health-wellbeing/crossword-puzzles-video-games-dementia-cognitive-decline/)