Разгадывание кроссвордов было связано с заметным улучшением результатов когнитивных тестов

Новые результаты клинического исследования, длившегося более полутора лет, показали, что решение кроссвордов более эффективно замедляет возрастное снижение когнитивных способностей, чем современные видеоигры, специально адаптированные для улучшения памяти.

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Разгадывание кроссвордов было связано с заметным улучшением результатов когнитивных тестов по итогам 78-недельного исследования. Depositphotos

В исследовании, проводившемся специалистами из Columbia University и Duke University, приняли участие более 100 респондентов в возрасте более 70 лет с легкими когнитивными нарушениями. Участники были разделены на две равные группы. Первая когорта играла в когнитивные видеоигры, а вторая разгадывала кроссворды.

В течение первого месяца эксперимента испытуемые выполняли четыре 30-минутных занятий в неделю. Затем в течение следующих полутора лет они принимали участие в "бустерных" (усиленных) программах, состоящих из недельных игровых сеансов каждые пару месяцев.

Результаты эксперимента удивили ученых: через 78 недель результаты когнитивной активности испытуемых из группы кроссвордистов были заметно выше, по сравнению с теми же показателями испытуемых из группы видеоигр. Как утверждает Д.П. Девананд, руководитель проекта, результаты оказались довольно неожиданными, поскольку изначально ученые считали, что когнитивные видеоигры приведут к более высоким результатам.

"Это первое исследование, в котором зафиксированы как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества занятий по разгадыванию кроссвордов в домашних условиях по сравнению с другими видами вмешательств", — рассказывает Девананд. " Положительные сдвиги были отмечены не только в сфере познавательных способностей, но и в повседневной деятельности. При этом на МРТ были обнаружены признаки изменения размеров мозга, что говорит о клинической значимости эффекта".

Рассматривая результаты исследования более детально, исследователи отмечают, что разница в когнитивных результатах между двумя группами, по-видимому, зависела от степени развития когнитивных нарушений у каждого испытуемого в начале эксперимента. Пожилые испытуемые с более прогрессирующими когнитивными нарушениями, как оказалось, продемонстрировали более высокие результаты от кроссвордов по сравнению с молодыми участниками.

"Возможно, участникам с поздним MCI было слишком сложно понять и успешно справиться с видеоиграми. В отличие от них, большинство пожилых людей знакомы с кроссвордами, которые в данном случае были не слишком сложными и позволили участникам задавать свой собственный темп", — рассуждают авторы проекта. "Не исключено, что компьютерные игры покажут более высокие результаты у когнитивно интактных людей, особенно у молодых взрослых, которые знакомы с подобным опытом, однако более привычные и менее сложные кроссворды могут эффективнее у пожилых людей с когнитивными дефектами".

Эта важная оговорка указывает на то, что видеоигры, улучшающие когнитивные способности, в будущем могут оказаться полезной терапией для поколений, знакомых с компьютером. Вместе с тем кроссворды могут оказаться более оптимальным вариантом тренировки мозга для тех пожилых людей, которые никогда не играли в компьютерные игры.

Авторы утверждают, что в дальнейшем необходимо будет повторить эти исследования на более крупных выборках с участием контрольной группы свободной от когнитивных тренингов. Такой подход поможет более точно определить, какой тип упражнений более эффективен для улучшения познавательных функции пожилых людей.

"Трифект - улучшение познавательных способностей, функциональности и нейропротекции — это Святой Грааль для науки", — добавил Мурали Дорасвами, соавтор эксперимента. "Одним из приоритетов в нашей работе должны стать дальнейшие исследования, направленные на масштабирование тренировки мозга в качестве домашней цифровой терапии для профилактики сенильной деменции альцгеймеровского типа".

Результаты нового проекта были зарегистрированы в медицинском издании NEJM Evidence.

Source: Columbia University Irving Medical Center, NEJM Evidence, Journal Eurekalert, Journal NewAtlas

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1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/969320)

2. (https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2200121)

3. (https://newatlas.com/health-wellbeing/crossword-puzzles-video-games-dementia-cognitive-decline/)