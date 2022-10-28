Марсотрясения свидетельствуют о формировании нового ударного кратера и наличии современной магмы

Недавно марсоход NASA InSight сделал два важных открытия. Благодаря сейсмической активности Красной планеты, аппарат обнаружил падение крупного метеорита, а также нашел свидетельства магматических бассейнов и вулканической активности, которая продолжается и по сей день.

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Разлом в системе Cerberus Fossae, что свидетельствует о сравнительно недавней вулканической активности. ESA/DLR/FU Berln

Существует множество свидетельств того, что когда-то на Марсе протекала очень активная вулканическая деятельность. Именно на этой планете находится Олимп Монс (Olympus Mons), самый большой вулкан в Солнечной системе, почти в три раза превышающий высоту Эвереста. Кроме того, обнаруженные метеориты указывают на то, что где-то на Красной планете в течение 2 млрд лет непрерывно происходило извержение вулканов. Но при этом большая часть исследователей долгое время считала, что Марс был геологически мертв в течение миллионов и миллиардов лет.

Однако посадочный аппарат InSight может доказать обратное. Начиная с 2018 года эта миссия NASA прослушивает сейсмическую активность Марса. За это время инструмент зафиксировал более 1 300 "марсотрясений". В ходе нового исследования, проведенного под руководством астрофизиков ETH Zurich, было проанализировано более 20 недавних толчков, которые произошли в Cerberus Fossae - регионе, изобилующем видимыми линиями разломов.

Оказалось, что эти низкочастотные землетрясения потенциально исходят из теплого подземного источника - бассейна магмы. Однако это противоречит существующей точке зрения, согласно которой планета должна быть холодной и мертвой. Что еще более странно, орбитальные снимки показали темные отложения материала вокруг трещин, которые находятся вблизи эпицентров землетрясений.

"Темные отложения пыли являются свидетельством недавней вулканической активности - возможно, в течение последних 50 000 лет - относительно молодой, с геологической точки зрения, планеты", - считает Саймон Стелер, руководитель проекта.

Команда считает, что это может быть последним вулканическим извержением Марса, по мере того как происходит его остывание. Либо это может означать, что магма медленно течет на восток к месту, где в будущем может произойти новое извержение. В любом случае, это довольно неожиданная находка.

Впрочем, не все находки InSight происходят под землей - некоторые из них появились из космоса.

Новый ударный кратер, обнаруженный аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Белые пятна указывают на куски водяного льда, выброшенные на поверхность. NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Падение метеорита

24 декабря 2021 года InSight обнаружил марсианское землетрясение магнитудой 4. На первый взгляд, это было не очень интересное событие. И только спустя несколько месяцев ученые поняли, что это было не просто землетрясение. 11 февраля 2022 года астрономы, наблюдая за данными с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), обнаружили большой кратер, появившийся в течение 24 часов - в тот же день, что и землетрясение, и как раз в том месте, где находился его эпицентр.

Конечно, метеориты постоянно падают на Марс, но этот случай был одним из наиболее масштабных в Солнечной системе. Метеорит оставил после себя кратер шириной около 150 м и глубиной 21 м, что указывает на то, что первоначальные размеры камня составляли от 5 до 12 м в поперечнике.

"Это уникальное событие - найти свежий удар такого размера", - рассказывает Ингрид Даубар, руководитель рабочей группы InSight. "Это волнующий момент в геологической истории, и мы стали его свидетелями".

Самое любопытное, что удар привел к выбросу обломков водяного льда и разбросал их по кратеру. Такой лед наблюдался и в других частях Марса, но в данном случае он был обнаружен ближе всего к экватору, что является хорошей новостью для будущих миссий Красной планеты.

Последствия удара метеорита позволили ученым по-новому взглянуть на эволюцию Марса. Все другие сейсмические волны, обнаруженные InSight до сих пор, распространялись в глубинах планеты, но это столкновение распространило волны и по поверхности. Таким образом, удалось установить, что марсианская кора очень плотная и имеет однородную структуру.

К сожалению, у InSight осталось очень мало времени для сбора данных. Солнечные батареи аппарата покрылись толстым слоем пыли и не дают ему эффективно заряжаться. Ожидается, что к декабрю он полностью прекратит работу. Тем не менее, его основная задача была выполнена, а благодаря расширенной научной миссии удалось получить еще больше полезной информации.

Результаты новых открытий были опубликованы в трех статьях, одна из которых появилась в журнале Nature Astronomy, а две другие - в журнале Science.

На видео ниже можно услышать сейсмическую активность, вызванную ударом.

Аппарат NASA InSight записывает звук марсианского толчка

Источники: ETH Zurich, NASA JPL

1. (https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-insight-lander-detects-stunning-meteoroid-impact-on-mars)

2. (https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/10/magma-on-mars-likely.html)

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3 (https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/10/what-seismic-waves-reveal-about-martian-crust.html)