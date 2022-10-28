Илон Маск заявил в твиттере, что социальная медиаплатформа, которую он покупает, важна для цивилизации

Илон Маск, генеральный директор Tesla, подтвердил, что покупает Twitter. Миллиардер опубликовал в Твиттере своеобразное письмо, адресованное рекламодателям, которые пользуются социальной сетью. В послании Маск объясняет, почему он приобретает Twitter и что большинство спекуляций вокруг этой покупки были ошибочными.

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Elon Musk and Twitter. Getty Images

Twitter важен для цивилизации

В письме, состоящем из трех частей, каждая из которых представляет собой твит, Илон первым делом подчеркнул, что считает Twitter важным для цивилизации. Маск считает Twitter "цифровой городской площадью", где можно обсудить широкий спектр вопросов в здоровой манере, не прибегая к насилию. Такое отношение Маска к социальной медиа-платформе всегда было главной составляющей, о чем он уже не раз заявлял в своих интервью.

Реклама может приносить радость

Во второй части письма он рассказывает о том, что реклама может "радовать, развлекать и информировать" аудиторию. Он считает, что пользователям Twitter нужно показывать актуальную, а не бессмысленную рекламу. Правда, каким образом он планирует предоставлять "высоко релевантные объявления", ничего не сообщается. Однако Маск приравнивает релевантную рекламу к актуальному контенту.

Покупка Twitter поможет человечеству

В третьей части открытого послания Маск прямо заявляет, что приобрел Twitter, для того чтобы "помочь человечеству, которое он любит". При этом он признает, что неудачи в попытках оказания помощи обществу, несмотря на все усилия, вполне реальны. Однако он говорит так, как будто у него нет никакого плана. Создается впечатление, что он просто руководствуется какой-то прихотью или желанием сделать добро, не имея ни малейшего представления о том, как этого добиться.

В конце концов, он использует расплывчатое и туманное заявление о том, что Twitter будет теплым и гостеприимным для всех, "где каждый сможет выбрать свой опыт в соответствии со своими предпочтениями".

Все упирается в свободу слова

Однако, кто бы ни стал владельцем Twitter, ему придется приложить максимум усилий, поскольку перспективы дальнейшего доминирования в индустрии социальных сетей выглядят крайне печально. Компании не хватает взвешенной позиции в вопросах свободы слова.

Возможно, Маск и мечтает исправить мир, но для этого ему не хватает опыта и элементарных знаний. Деньги тут не помогут, и он должен подойти к определению свободы слова так, как этого не смогли бы сделать даже самые опытные эксперты.

Помочь всему человечеству - грандиозная задача, но даже у самого богатого человека в мире может не хватить денег, чтобы решить ее. Впрочем, мы скоро узнаем, сможет ли он это сделать.

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Источники: Twitter

https://twitter.com/elonmusk/status/1585619322239561728