Цель - снизить уровень выбросов и сделать городской автотранспорт более экологичным

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В Лондоне появились первые в мире автобусы, которые используют инновационный способ зарядки. Уникальная технология позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, оставаясь при этом эффективной и надежной.

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Новый вид трамвая - трамбус. Transport For London/TFL.gov

В настоящее время новые технологии тестируются на автобусных маршрутах 132 (Бекслихит - Северный Гринвич) и 358 (Кристал Пэлас - Орпингтон). Маршрут 132 получит электрические пантобусы, а маршрут 358 будет испытывать трамбусы. Оба вида транспорта являются уникальными для Лондона.

Представляем пантобус

Пантобус — это двухэтажный автобус, на крыше которого установлен электрический агрегат в форме штанги. В автобусном парке этот механизм будет подключаться к статическому пантографу - устройству, посредством которого будет осуществляться зарядка автобуса без проводов.

Инверсные пантографы будут обеспечивать передачу электричества между источником питания и автобусом. Зарядка в течение 10 минут позволит автомобилю увеличить дальность хода на 32 километра. "Внедрение этой технологии будет способствовать развитию уже достигнутого нами прогресса в обеспечении более чистого и экологичного транспортного сообщения", - отметил Себ Дэнс, заместитель мэра по вопросам транспорта.

Magdalena Wygralak/iStoc

Пантобусы будут использовать те же аккумуляторы, что и стандартные двухэтажные автобусы. Несмотря на то, что пантографы уже давно применяются для зарядки городского электротранспорта, новая технология имеет несколько преимуществ. Первое - пантограф является статичной конструкцией и не закреплен на автобусе, и второй момент - он заряжает автомобиль беспроводным способом. Такая концепция является первой в мире и позволяет быстро и надежно заряжать электрические двухэтажные электробусы с помощью бесконтактных устройств.

Трамбус

Трамбус — это нечто среднее между традиционным автобусом и трамваем. Это транспортное средство оборудовано так же, как трамвай, но движется по шоссе, а не по рельсам, как обычный автобус. Эти машины, также будут оснащены беспроводными пантографами. Технология позволяет значительно снизить вес транспортных средств, а также сократить вредные выбросы в атмосферу.

Цель - достичь нулевого уровня выбросов

Технология, которую использует Transport for London (TfL), является частью плана по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году. Компания планирует полностью обеспечить городские автобусы с нулевым уровнем выбросов в Лондоне к 2034 году, или к 2030 году, если технология будет профинансирована правительством.

Испытания первых автомобилей планируется провести в ближайшие месяцы. TfL надеется внести свой вклад в остановку глобального потепления с помощью своей инновационной идеи. "Угрозы токсичного воздуха, изменения климата и пробок становятся все более очевидными с каждым днем, и нам жизненно необходимо найти технические решения, которые помогут нам организовать чистые, экологичные службы, доставляющие пассажиров туда, куда им нужно", — заключила Луиза Чизман, директор TfL.

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Источники: Transport for London (TfL)

1. (https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2022/march/tfl-sets-out-bold-vision-for-buses-in-the-capital)

2. (https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2022/october/new-rapid-wireless-bus-charging-technology-introduced-as-part-of-the-capital-s-journey-to-zero-emission)