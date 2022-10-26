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Новое исследование доказало, что акустическая коммуникация возникла более 400 млн лет назад
Исследователи обнаружили, что черепахи и многие другие виды, которые долгое время считались "немыми", на самом деле умеют вокализировать
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Бытует мнение, что черепахи являются самыми молчаливыми животными в мире и не способны воспроизводить звуки. Однако результаты нового эксперимента доказали обратное. Черепахи, так же как и десятки других "молчаливых" видов, действительно умеют вокализировать. Это открытие указывает на то, что вся акустическая коммуникация животных берет свое начало от одного общего предка, жившего более 400 миллионов лет назад.

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Исследователи обнаружили, что черепахи и многие другие виды, которые долгое время считались "немыми", на самом деле умеют вокализировать. Depositphotos

Вокализации — это звуки, которые животные издают ротовой полостью, втягивая воздух из легких. Животные используют их для передачи различных сообщений как своим, так и чужим видам. Они могут петь, чтобы привлечь партнера, предупреждать союзников о хищниках или рычать, чтобы отпугнуть врагов или соперников.

Эти звуки довольно хорошо изучены у многих групп животных, включая млекопитающих, птиц и лягушек, однако принято считать, что другие животные практически не издают звуков. По крайней мере, так считалось раньше. Новое исследование изучило некоторых из таких животных и обнаружило, что многие из них все-таки умеют "разговаривать".

Команда экспертов из Цюрихского университета записывала и наблюдала за вокализацией 53 видов животных, которые как считалось ранее, не способны издавать звуки. В их число вошли 50 видов черепах, а также три других класса позвоночных, ни один из представителей которых до сих пор не обладал вокальными способностями - двоякодышащие рыбы, рептилии туатары (гаттерии), эндемичные для Новой Зеландии, и похожие на угрей амфибии, называемые цецилиями.

Исследователи записали звуки, издаваемые гаттерией, рептилии, обитающей в Новой Зеландии, которая ранее считалась немой. Gabriel Jorgewich Cohen

"Это исследование, совместно с обширным набором научных данных, включающим более 1800 различных видов, показывает, что вокальная коммуникация не только широко распространена у наземных позвоночных, но и свидетельствует о наличии акустических способностей у нескольких групп, ранее считавшихся безголосыми", — утверждает Габриэль Йоргевич-Коэн, руководитель проекта.

Кроме того, авторы составили карту голосовых коммуникаций по всему древу жизни позвоночных. Полученные результаты оказались весьма неожиданными. Предыдущие работы обнаружили относительно разрозненную вокализацию по всему дереву и предположили, что эта способность эволюционировала у разных видов многократно. Однако благодаря изучению новых "говорунов" специалисты пришли к выводу, что акустическая сигнализация возникла только один раз, и все предыдущие типы вокальных реакций относятся к одной и той же точке происхождения.

"Мы смогли воссоздать акустическую коммуникацию как общую особенность этих животных. По крайней мере, она настолько же древняя, как и их последний общий предок, живший примерно за 407 миллионов лет до нашей эры", — рассказывает Марсело Санчес, ведущий автор проекта. "Наши результаты показывают, что акустическая коммуникация не эволюционировала многократно в различных сообществах, а имеет общее и очень древнее эволюционное происхождение".

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в международном научном издании Nature Communications.

Sources: University of Zurich, Journal Nature Communications, Journal New Atlas

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1. (https://www.nature.com/articles/s41467-022-33741-8)
2. (https://www.news.uzh.ch/en/articles/media/2022/Acoustic-Communication.html)
3. (https://newatlas.com/biology/mute-species-vocalization-single-evolutionary-ancestor/)

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#акустическая коммуникация #звуки животных #черепах #черепахи
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