Введение небольшой дозы гидрокортизона вскоре после травмирующего события может помочь пациентам быстрее забыть тревожные воспоминания

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Согласно результатам нового научного эксперимента, прием обычного противовоспалительного препарата вскоре после пережитого травматического шока способен помочь людям избавиться от неприятных воспоминаний и снизить риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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Введение небольшой дозы гидрокортизона вскоре после травмирующего события может помочь пациентам быстрее забыть тревожные воспоминания. Depositphotos

"Постоянные тревожные, непроизвольные или "навязчивые" воспоминания являются основной чертой ПТСР", — рассказывает руководитель проекта Ванесса Хеннесси. "В отличие от других психических расстройств, возникновение ПТСР, спровоцированного одной травмой, можно надежно отследить до наступления конкретного, часто опасного для жизни события, которое формирует длительные навязчивые воспоминания".

Поэтому исследователи давно ищут способы блокировать механизмы формирования травматических воспоминаний, которые часто приводят к ПТСР. В качестве потенциальных полезных кандидатов было предложено несколько препаратов, от старого доброго антибиотика под названием доксициклин до популярного анестетика - пропофол.

Новое исследование было сосредоточено на применении гидрокортизон - распространенного противовоспалительного препарата. Это лекарство является синтетической формой гормона стресса кортизола и часто используется в качестве иммуносупрессивного средства при аутоиммунных заболеваниях.

Предыдущие исследования показали, что у многих пациентов с ПТСР наблюдается низкий исходный уровень кортизола. В связи с этим была выдвинута гипотеза, что низкий уровень этого гормона может препятствовать способности человека вернуться к своему обычному физиологическому состоянию после травматического события. И введение гидрокортизона, вскоре после травмы поможет человеку быстрее забыть о случившемся.

Для проверки этой идеи группа экспертов из University College London пригласила 120 здоровых взрослых волонтеров. Участникам показали два клипа с экстремальным насилием из французского драматического триллера "Необратимость". Предыдущие исследования показали, что некоторые сцены из этого фильма могут вызывать неприятные навязчивые мысли.

Посттравматическое стрессовое расстройство

Сразу после просмотра фильма половине участников давали либо 30 мг гидрокортизона, либо плацебо. После проведения анализа крови испытуемые в течение следующей недели ежедневно заполняли анкеты, фиксируя яркие и навязчивые образы.

В целом, участники группы, принимавшей гидрокортизон, сообщили о меньшем количестве навязчивых травматических воспоминаний. Однако исследователи обнаружили значительные гендерные различия в ответах. В особенности это касалось уровня половых гормонов у испытуемых.

Так, мужчины с высоким уровнем эстрогена наиболее положительно реагировали на действие препарата. Однако у женщин с высоким уровнем эстрогена наблюдался обратный эффект: гидрокортизон увеличивал количество навязчивых мыслей.

"Чтобы выяснить, насколько эффективен такой препарат, как гидрокортизон, необходимо очень аккуратно проводить эксперименты с участием здоровых людей", — рассказывает Хеннесси. "Как показали наши результаты, существуют условия, при которых этот препарат может быть вреден для здоровья некоторых пациентов".

При этом исследователи не забывают о многочисленных оговорках, которые сопровождают подобные эксперименты. Безусловно, невозможно с этической точки зрения достоверно установить, насколько эффективно то или иное вмешательство блокирует воспоминания о травме в реальной жизни. Вы же не будете намеренно травмировать участников испытания, а затем давать лекарство или плацебо. Поэтому использование видео — это один из методов безопасного моделирования травматических событий, и не исключено, что такие методы не являются аналогом реальной травмы.

Результаты данного эксперимента были недавно зарегистрированы в медицинском издании Translational Psychiatry.

Source: University College London, journal Translational Psychiatry, Wikipedia

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1. (https://www.nature.com/articles/s41398-022-02126-2)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Посттравматическое_стрессовое_расстройство)

3. (https://medicalxpress.com/news/2022-10-anti-inflammatory-drug-people-ptsd-traumatic.html)