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ВМС США планируют использовать рои ударных дронов в будущих военно-морских операциях
ВМС США всерьез рассматривают возможность создания роев дешевых беспилотников для ведения боевых действий
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ВМС США активно изучают возможность создания роев дешевых ударных дронов, для пополнения своего арсенала значительным количеством оружия. Об этом сообщило издание MIT Technology Review 24 октября 2022 года. В центре доклада MIT - проект бюджета, опубликованный ВМС США в мае 2021 года.

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 Рой боевых ударных дронов и систем управления. iStock / MikeMareen

В данном документе содержится несколько интересных деталей о том, как ВМС могут использовать рои автономных БПЛА с искусственным интеллектом как в наступательных, так и в оборонительных целях. Подобные группы беспилотников, называемые "Super Swarm", могут быть использованы для преодоления противовоздушной обороны или нанесения авиаударов в стиле камикадзе.

Несмотря на то, что ВМС и другие военные ведомства США уже какое-то время экспериментируют с роями дронов (например, в рамках проекта DARPA "OFFensive Swarm-Enabled Tactics"), бюджетный документ приводит более подробные примеры того, как министерство может задействовать такие рои в будущем.

К примеру, рои дронов могут взлетать из разных мест, таких как подводные лодки или самолеты. Они могут нести различные виды вооружения, например, бомбы, средства радиоэлектронной борьбы или военное оборудование. В докладе также говорится о создании "материнских кораблей" для транспортировки и развертывания подобных технологий. 


Кроме того, в документе отмечается, что недорогие одноразовые беспилотники можно будет массово производить с помощью 3D-печати. Однако для эффективного использования роя беспилотников в будущем необходимо снизить затраты. В настоящее время некоторые из самых продвинутых военных БПЛА стоят более 200 000 долларов США за единицу.

Рои беспилотников ВМС могут быть использованы в качестве первой линии обороны в реальных боевых действиях. Как сообщает MIT, к примеру, они могут пробить укрепленную инфраструктуру противника и расчистить путь для последующих авиаударов или наземных атак.

Даже если во время боя противник уничтожит большинство дронов, это уже не будет иметь значения, поскольку главная задача будет заключаться в том, чтобы запутать и задержать неприятеля, насколько это возможно.

США – далеко не единственная страна, изучающая возможность создания роев военных дронов. Россия, Китай, и даже Израиль, уже давно проводят испытания роев БПЛА. Причем израильтяне первыми задействовали рой дронов в реальных боевых действиях в мае 2021 года.

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Источники: MIT Technology, Journal Interesting Engineering, Defense Advanced Research Projects Agency
1. (https://www.darpa.mil/work-with-us/offensive-swarm-enabled-tactics)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/us-navy-wants-drone-swarms)
3. (https://www.secnav.navy.mil/fmc/fmb/Documents/22pres/RDTEN_BA5_Book.pdf)
4. (https://www.technologyreview.com/2022/10/24/1062039/us-navy-swarms-of-thousands--small-drones/)

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