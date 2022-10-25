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Philips получила разрешение FDA на внедрение МРТ-сканеров с искусственным интеллектом
Компания Phillips получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для использования новой МРТ-платформы с ИИ
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Компания Philips получила разрешение FDA на использование платформы МРТ с искусственным интеллектом. Новая технология предназначена для обнаружения раковых опухолей в области головы и шеи.

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Philips MR scan. Philips / MR scan

FDA одобрило технологию искусственного интеллекта

Компания объявила о том, что FDA одобрило радиотерапию MRCAT компании Филипс с использованием искусственного интеллекта. Такое разрешение, также известное как регуляторная процедура 510(k), требует от производителей устройств регистрации и уведомления FDA о намерении выпустить медицинское устройство на рынок не менее чем за 90 дней.

Использование МРТ вместо компьютерной томографии

MRCAT Head and Neck, сокращенно от MR for Calculating Attenuation, позволяет использовать МРТ в качестве основного метода визуализации без необходимости использования онкологами КТ. Программное обеспечение с искусственным интеллектом формирует изображения, которые по точности и разрешению похожи на снимки КТ. Вся процедура MRCAT занимает менее трех минут.

Интеграция ИИ с другими функциями

MRCAT с поддержкой ИИ позволяет использовать МРТ, или магнитно-резонансную томографию, в качестве основной методики визуализации при назначении лучевой терапии для лечения опухолей головы или шеи. Уникальная разработка, наряду с возможностями визуализации мягких тканей и качеством изображения высокого разрешения катушки MRI Philips, сочетается с удобством, точностью позиционирования и стабильностью маски MacroMedics. Компания стремится к тому, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, а онкологи получали точные изображения и проводили более эффективное лечение трудноизлечимых опухолей.

"Превосходная визуализация мягких тканей с помощью магнитно-резонансной томографии в сочетании с достижениями в интеграции и оптимизации данных, включая использование искусственного интеллекта, обещают большую ясность и меньшую субъективность при планировании радиотерапии рака головы и шеи", - сказал Илья Гипп, клинический директор международного отдела по онкологическим решениям Philips.

Philips уже давно проявляет интерес к использованию ИИ в своих медицинских технологиях. В 2018 году Philips начала внедрять искусственный интеллект внутри своей компании. Она запустила платформу ИИ под названием HealthSuite Insights, которая будет предлагать медицинские инструменты для создания и поддержки решений ИИ в сфере здравоохранения. Разработчики заявили, что это первый в отрасли онлайн-рынок, предлагающий проверенные и легкодоступные ресурсы ИИ.

"Качество работы искусственного интеллекта зависит только от качества данных, которые вы в него загружаете", - рассказывает Йерун Тас, директор по инновациям и стратегии компании Philips. "Мы разработали HealthSuite Insights для специалистов, ежедневно работающих с данными пациентов и обладающих пониманием контекста, включая врачей, клиницистов и руководителей больниц" 

"С помощью платформы HealthSuite Insights мы даем им возможность собрать вместе всю необходимую информацию о пациентах, обработать данные и использовать возможности искусственного интеллекта для постановки точного диагноза, персонализированной терапии, раннего вмешательства и повышения эффективности работы больницы", - продолжил Тас. 

Информация о выдаче разрешения FDA 510(k) на использование системы Philips MRCAT с поддержкой искусственного интеллекта была представлена на конференции Американского общества радиационной онкологии в 2022 году. 

Источники: Journal Interest Ingengineering, Philips  

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1. (https://interestingengineering.com/health/fda-gives-clearance-to-philips-for-its-ai-powered-mri-scans)
2. (https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2018/20180301-philips-launches-ai-platform-for-healthcare.html)
3. (https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2022/20221020-philips-advances-mr-radiotherapy-imaging-and-simulation-for-head-and-neck-cancers.html)

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