Новое исследование изучило когнитивные тесты и визуализацию мозга детей, играющих в видеоигры по три часа в день, и сравнило их с показателями школьников, которые никогда не играли на компьютерах или приставках

Результаты нового интересного проекта, опубликованного в издании JAMA Network Open, свидетельствуют о том, что видеоигры могут быть полезны в плане развития когнитивных способностей. В исследовании приняли участие более 2200 детей. Выяснилось, что те, кто регулярно играет в видеоигры, показали более высокие результаты в некоторых тестах на развитие умственных способностей по сравнению с детьми, которые никогда не играют в компьютерные игры.

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Новое исследование изучило когнитивные тесты и визуализацию мозга детей, играющих в видеоигры по три часа в день, и сравнило их с показателями школьников, которые никогда не играли на компьютерах или приставках. Depositphotos

Существует мнение, что видеоигры негативно влияют на благополучие и развитие ребенка несмотря на то, что существует очень мало реальных научных данных, подтверждающих такую точку зрения. Все больше современных исследований показывают, что влияние цифрового экранного времени на детей является довольно сложным и многогранным.

Так, например, исследование, проведенное в 2019 году Оксфордским университетом, показало, что время, проведенное у экрана в подростковом возрасте, практически не влияет на психическое благополучие. Кроме того, результаты последующего исследования, проведенного той же командой экспертов, выявили небольшую корреляцию между игрой на компьютере и позитивным самочувствием. Совсем недавно группа европейских специалистов провела удивительное исследование, которое показало, что видеоигры способны даже повысить интеллект ребенка.

В рамках нового эксперимента особое внимание уделялось когнитивному и нейробиологическому воздействию видеоигр на большую когорту детей младшего школьного возраста. Изучая данные крупного проекта "Adolescent Brain Cognitive Development" (ABCD), организаторы опросили более 2200 детей в возрасте 9 и 10 лет. Приблизительно 1 270 респондентов сообщили, что никогда не играли в видеоигры, а около 800 - что играют на компьютере не менее трех часов в день.

В когнитивных тестах, оценивающих контроль импульсов и рабочую память, дети, игравшие в видеоигры, продемонстрировали более высокие результаты, по сравнению со школьниками, не игравшими в видеоигры. В исследовании ABCD также были представлены данные ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) мозга всех участников, которые показали, что дети, играющие в видеоигры, проявляли большую нейронную активность в областях, связанных с памятью и вниманием.

"Сегодня многих родителей беспокоит влияние компьютерных игр на здоровье и развитие детей, а поскольку количество электронных игр среди молодежи продолжает расти, крайне важно разобраться как в положительных, так и в отрицательных аспектах их влияния", ─ рассказывает Бадер Чаарани, руководитель проекта. "Хотя мы не можем однозначно утверждать, что регулярные практики видеоигр улучшают нейрокогнитивные показатели, этот результат обнадеживает, и мы должны продолжать изучать этих детей по мере их перехода в подростковый и юношеский возраст."

Впрочем, какими бы интересными ни были эти результаты, авторы предупреждают о многочисленных оговорках, касающихся исследования. На основании этих данных нельзя сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между играми и познанием. Исследователи подчеркивают, что эти результаты не означают, что все дети будут лучше развиваться в когнитивном плане, если они будут играть в видеоигры каждый день. Кроме того, в наборе данных нет различий между типами видеоигр, поэтому неясно, являются ли определенные стили игр (например, шутеры от первого лица или логические игры) более полезными, чем другие.

Тем не менее Чаарани указывает на то, что полученные результаты свидетельствуют о том, что дети, играющие в видеоигры, не наносят значительного когнитивного вреда. Во всяком случае, на основе конкретных показателей, рассмотренных в данном исследовании. Ученые считают, что игра на компьютере, по крайней мере, не хуже, чем просмотр телевизора.

В настоящее время исследование ABCD, из которого взяты данные этого исследования, продолжается и включает более 10 000 молодых людей на этапе их взросления. Таким образом, конкретная когорта, анализируемая в данном исследовании, будет повторно протестирована в ближайшие годы. Это позволит исследователям более тщательно изучить, сохраняются ли когнитивные различия между геймерами и детьми, не играющими в компьютерные игры, увеличиваются они или уменьшаются.

Результаты нового эксперимента были представлены в международном издании JAMA Network Open.

Источники: National Institutes of Health, Journal JAMA Network Open.

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1. (https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797596)

2. (https://www.nih.gov/news-events/news-releases/video-gaming-may-be-associated-better-cognitive-performance-children)