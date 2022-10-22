Практически любой материал, полученный в результате переработки нефти, может быть превращен в стружку или порошок

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Канадская компания Plastonix Inc., занимающаяся переработкой пластика, запустила новую революционную технологию, направленную на решение проблемы масштабного мирового кризиса пластиковых отходов. Технология основана на методах, системах, оборудовании и запатентованных химических агентах, которые устраняют многие системные барьеры, традиционно препятствовавшие восстановлению выброшенных пластмасс. Речь, в том числе идет о трудно перерабатываемых сортах пластика.

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Пластиковый мусор атакует. iStock Woman Trash

Система Plastonix недорога, выбрасывает очень мало углерода, энергоэффективна и проста. В своих процессах технология использует нетоксичные химические вещества, которые являются органическими, по сути, "зелеными" химикатами. Это проверенная, испытанная и уникальная система переработки пластмасс, способная переплавлять все виды пластмасс, в некий промежуточный продукт. Затем такой продукт может быть превращен в перерабатываемую стружку или материал, используемый в качестве топлива.

Кроме того, он может быть использован в качестве наполнителя или промежуточного сырья для первичных пластиковых смол, а также преобразован в композитный строительный материал, например, брусчатку, балки, черепицу, листы, кирпичи и т. д.

С помощью этой запатентованной технологии можно перерабатывать все виды "нефтепродуктов". К нефтепродуктам относятся материалы, полученные из нефти в процессе ее переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Система Plastonix может одновременно перерабатывать несколько видов углеводородных продуктов. Одновременно можно комбинировать не менее десяти различных типов материалов, полученных из нефти, причем все они могут быть переработаны в ходе одного процесса.

Система Plastonix может перерабатывать пластмассы, армированные наполнителем, эластомеры, неопрен, асфальтовую крошку, резину.

Одним из самых опасных материалов нефтяного происхождения, которые может перерабатывать система Plastonix, является пенополистирол. Это нефтепродукт с высоким уровнем токсичности, который часто ассоциируется с деградацией почвы и различными заболеваниями.

В целом, материалы могут быть очищенными или неочищенными, отсортированными или неотсортированными, и могут представлять собой смесь первичного пластика или пластиковых отходов.

В настоящее время многие компании и промышленные предприятия выбрасывают огромное количество материалов, полученных из нефти, поскольку они практически не имеют экономической ценности. С помощью уникальной технологии Plastonix такие отходы можно рекуперировать и использовать повторно.

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Источники: Journal Interesting Engineering, Plastonix Inc

1. (https://plastonixinc.com/technology/)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/plastonix-inc-developed-a-revolutionary-way-to-recycle-all-types-of-plastic)