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Команда биологов из Японии, изучающая механизмы роста и пигментации волос, вырастила культуру волосяных фолликулов. Об этом сообщается в опубликованном на днях пресс-релизе. Ученые считают, что это достижение может быть полезно для разработки самых разных приложений, таких как лечение выпадения волос, тестирование на животных и скрининг лекарственных препаратов.

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Волосяной фолликул, выращенный в культуре. Yokohama National University

Волосяные фолликулы формируются в процессе, называемом морфогенезом, когда внешний слой кожи и соединительная ткань взаимодействуют во время развития эмбриона.

Ученые уже давно пытаются понять основные механизмы развития волосяных фолликулов на животных моделях. Однако такие процессы довольно сложны, поэтому до последнего времени воспроизвести морфогенез волосяных фолликулов в культуральной посуде не удавалось.

Потенциал органоидов

"Перспективным инструментом для изучения механизмов морфогенеза волосяного фолликула in vitro являются органоиды", — рассказывает Татсуто Кагеяма, доцент кафедры биоинженерии Yokohama National University.

Исследователи удалось вырастить органоиды волосяных фолликулов, контролируя структуру, образованную из двух типов эмбриональных клеток, помещенных в низкую концентрацию внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс — это структура, которая обеспечивает строение клеток и тканей в организме. В результате воздействия таких матриц расстояние между двумя типами эмбриональных клеток изменилось от формы гантели до конфигурации "ядро-оболочка". Молодые волосяные фолликулы с характерными признаками сформировались в группы, имеющие форму ядра-оболочки.

Благодаря расширению площади контакта между двумя областями клеток в этих группах активизировались механизмы, способствующие росту волосяных фолликулов.

Органоидные культуры, выращенные экспертами, сформировали волосяные фолликулы и волосяные стержни с эффективностью почти 100 процентов. Полностью зрелые волосяные фолликулы с волосяными волокнами длиной около 3 миллиметров (мм) были получены уже на 23-й день культивирования.

Это позволило исследователям более детально исследовать морфогенез волосяного фолликула и пигментацию волос in vitro, а также понять сигнальные пути, задействованные в этих процессах.

Рис. Схематическое изображение процесса выращивания волосяных фолликлоидов.

Волосяные фолликлоиды, сформированные путем самоорганизации эмбриональных эпителиальных и мезенхимальных клеток, генерируют волосяные стержни in vitro с высоким уровнем эффективности. Они потенциально полезны для нескольких приложений, включая понимание развития и патологии, альтернативу тестированию на животных, скрининг лекарств и регенеративную медицину.

Регенеративная медицина

В состав культуральной среды исследователи включили лекарство, стимулирующее меланоциты - специфические клети кожи, вырабатывающие пигмент меланин. В результате применения препарата пигментация волосяного покрова заметно улучшилась. Кроме того, после добавления органоидов волосяных фолликулов они добились эффективной регенерации волосяных волокон с повторяющимися циклами роста волос.

Авторы считают, что полученные результаты позволят лучше понять, как развиваются физиологические и патологические процессы в других системах органов. "В будущем мы планируем использовать клетки человеческого происхождения и применить их для разработки лекарств и регенеративной медицины ", - заявил Дзюндзи Фукуда, проф. биоинженерного факультета Yokohama National University.

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в научном издании Science Advances.

Источники: Journal Eurekalert, Journal Science Advances, Journal, Interesting Engineering

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1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/968166)

2. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add4603)

3. (https://interestingengineering.com/science/researchers-grow-fully-mature-hair-follicles-in-cultures)