Для противодействия все более опасным наземным и воздушным угрозам низкого уровня и ближнего боя компании Nexter и Thales представили новейшую версию автономной орудийной башни RAPIDFire. Презентация состоялась на выставке военно-морской обороны Euronaval 2022 в Париже.
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С тех пор наши предки смастерили первый щит, чтобы отразить удар первого копья, военные технологии постоянно ведут гонку вооружений между наступательными и оборонительными системами. Каждая новая форма атаки стимулирует разработку нового способа защиты (и наоборот).
Сегодня в условиях асимметричной войны такие миллиардные активы, как например военные корабли или самолеты, нередко подвергаются атакам дешевых, но в то же время смертоносных видов оружия, таких как беспилотники, маломерные подводные аппараты, плавучие мины, бродячие боеприпасы, а также угрозы более высокого уровня, такие как сверхзвуковые ракеты и истребители-бомбардировщики.
Разработанный в рамках внутреннего консорциума компаниями Nexter и Thales, RAPIDFire предназначен для автономного и автоматического поиска, обнаружения, локализации и уничтожения угроз как на суше, так и на море. Для оперативного ведения боевых действий система имеет 140 зарядов в полной боевой готовности, чего более чем достаточно для выполнения порядка 30 перехватов.
Установка RAPIDFire построена на базе 40-мм орудийного комплекса CTA International, ее боекомплекта и прицельной системы, размещенных в небольшой бронированной башне. Технология рассчитана на использование телескопических боеприпасов CTAI, а также на перспективный снаряд A3B-T (Anti Aerial Airburst Trace).
Дистанционно управляемая башня оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления огнем от Thales с мультиспектральным прицелом и высокоскоростным лазерным дальномером. Система способна автоматически выбирать подходящие боеприпасы для борьбы с самыми разными угрозами.
По заявлению партнеров, система RAPIDFire позволяет бороться с надводными угрозами или беспилотниками, как по отдельности, так и в рое, а также с несколькими ракетами, которые могут быть запущены в попытке преодолеть оборону путем интенсивной атаки. Кроме того, новая технология может противостоять истребителям, боевым вертолетам и ракетам на дальности до 4000 м с минимальным сопутствующим ущербом.
В следующем году компания планирует развернуть систему RAPIDFire для проведения морских испытаний на борту головного корабля военно-морских сил Франции Jacques Chevallier.
Для наземного использования система может быть адаптирована к шасси грузовика CAESAR MkII, а также к другим платформам.
В приведенном ниже видеосюжете продемонстрированы возможности технологии RAPIDFire.
RAPIDFire
Sources: Nexter, Journal Newatlas.
1. (https://newatlas.com/military/rapidfire-autonomous-turret-drone-swarms/)
2. (https://www.nexter-group.fr/en/our-news/latest-news/euronaval-2022-nexter-and-thales-unveil-new-design-rapidfire-turret)