Ученые продемонстрировали мощный потенциал нового средства против трудноизлечимого рака поджелудочной железы.

Инженеры из Университета Дьюка разработали новую систему доставки лекарств для терапии онкологических заболеваний и продемонстрировали ее потенциал против одной из самых тяжелых форм болезни. В недавно опубликованном исследовании на мышах с раком поджелудочной железы ученые показали, как радиоактивный имплантат полностью уничтожил опухоли у большинства грызунов. По утверждению авторов проекта, это самое эффективное лечение, когда-либо применявшееся на этих доклинических моделях.

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Ученые продемонстрировали мощный потенциал нового средства против трудноизлечимого рака поджелудочной железы. Depositphotos

Рак поджелудочной железы, как известно, очень сложно поддается диагностике и лечению, поскольку опухолевые клетки этого типа очень изменчивы и содержат мутации, которые делают их устойчивыми ко многим лекарственным препаратам. Несмотря на то, что карцинома поджелудочной железы составляет всего 3,2 процента от всех видов рака, она является третьей основной причиной смертности от раковых заболеваний. Одним из способов борьбы с этой болезнью является химиотерапия, направленная на то, чтобы удержать опухолевые клетки в состоянии, уязвимом для радиации, а затем поразить опухоль направленным пучком радиации.

Но сделать это таким образом, чтобы атаковать опухоль, но не подвергать пациента воздействию больших доз радиации, - дело очень непростое и чреватое серьезными побочными эффектами. Другим методом, который изучают ученые, является использование имплантатов, помещаемых непосредственно внутрь опухоли, чтобы атаковать ее радиоактивными веществами изнутри. Они добились определенных успехов, используя для введения радиоактивных образцов титановые оболочки, однако такая методика тоже небезопасна и может нанести вред окружающим тканям.

"Сейчас просто нет хорошего способа лечения рака поджелудочной железы", — говорит автор исследования Джефф Шаал.

Шааль и его команда предложили альтернативный вариант имплантата, изготовленного из более биосовместимых материалов, которые не подвергали бы организм человека такому же риску. Ученые использовали синтетические цепочки аминокислот, известные как эластиноподобные полипептиды (ELP). Такие вещества остаются в жидком состоянии при комнатной температуре, но образуют стабильный гелеобразный материал в более теплой среде организма.

Гелеобразный радиоактивный опухолевый имплантат уничтожил рак поджелудочной железы у 80% мышей

ELP вводился в опухоли различных мышиных моделей рака поджелудочной железы вместе с радиоактивным элементом йодом-131 - изотопом, который хорошо изучен и широко используется в медицине. В этой среде ELP захватывает йод-131 и предотвращает его просачивание в организм, но позволяет ему испускать бета-излучение, которое проникает в окружающую опухоль. После того как процесс облучения завершен, биогель ELP безопасно распадается на безвредные аминокислоты.

Лечение было испытано в сочетании с обычным химиотерапевтическим препаратом под названием паклитаксел. Радиоактивные имплантаты вводились в раковые опухоли, расположенные под кожей, с мутациями, известными при раке поджелудочной железы, а также в опухоли в самой поджелудочной железе, которые традиционно с трудом поддаются лечению.

Ученые утверждают, что во всех протестированных моделях реакция на лечение составила 100%. В трех четвертях моделей двойное лечение полностью устраняло опухоли в 80% случаев. Новая методика изначально была ориентирована только на рак поджелудочной железы, но благодаря полученным результатам она может найти более широкое применение, считают медики.

"Мы думаем, что постоянное воздействие радиации позволяет лекарствам взаимодействовать намного активнее, чем это позволяет сделать терапия от внешнего источника", — сказал Шааль. " Это указывает нам на то, что такой подход может работать лучше, чем терапия внешним лучом, и при многих других видах рака".

Однако прежде, чем это произойдет, еще многое предстоит выяснить, и следующим шагом ученых станут испытания на более крупных животных. Авторы проекта утверждают, что полученные результаты не имеют аналогов в плане того, насколько эффективно лечение смогло разрушить опухоли. При этом участник команды Ашутош Чилкоти назвал их "возможно, самыми захватывающими" результатами в борьбе с раком поджелудочной железы на поздних стадиях, которые его лаборатория демонстрировала за последние 20 лет.

"В процессе исследования мы проанализировали более 1100 вариантов лечения доклинических моделей и не смогли обнаружить результаты, когда опухоли уменьшались и исчезали, как в нашем случае", — рассказывает Шааль. "В то время как вся остальная научная литература говорит, что такое невозможно, мы поняли, что нам удалось найти нечто чрезвычайно интересное".

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в международном медицинском издании Nature Biomedical Engineering.

Sources: Duke University via MedicalXpress, journal Nature Biomedical Engineering.

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1. (https://www.nature.com/articles/s41551-022-00949-4)

2. (https://medicalxpress.com/news/2022-10-gel-like-radioactive-tumor-implant-obliterates.html)