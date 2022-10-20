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Новое исследование, проведенное учеными из University of Wisconsin-Madison, было посвящено работе с масштабными генетическими данными о болезни Альцгеймера (БА). Цель проекта - выявить генетические закономерности в мозге и использовать их для определения методов лечения, способных обратить вспять закономерности БА.

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Пожилой человек в спортивной одежде бежит вдоль реки. Zorica Nastasic/iStock

Результаты показали, что из более чем 250 возможных альтернативных вариантов физические упражнения являются наиболее эффективным методом терапии болезни Альцгеймера.

"Упражнения обратили вспять характер экспрессии сотен генов БА по нескольким категориям, включая цитоскелет, развитие кровеносных сосудов, митохондрии и гены, связанные с интерферон-стимуляцией", — сообщают ученые в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports 13 октября 2022 года.

Заболевание, против которого нет лечения

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным видом деменции среди пожилых людей. Обычно первые симптомы проявляются в возрасте 60 лет, постепенно разрушая память, навыки мышления и, в конечном итоге, способность выполнять самые простые задачи.

Лекарства от синильной деменции пока не существует. Однако для временного улучшения или замедления прогрессирования симптомов применяются лекарственные препараты.

В поисках возможных моделей лечения авторы нового проекта проанализировали результаты 250 исследований различных вариантов потенциальных терапий у людей и грызунов и обнаружили наиболее эффективные из них, способные обратить вспять процессы экспрессии генов при БА.

Оказалось, что физические упражнения входят в первую тройку методов лечения, способных обратить вспять БА. При этом авторы подчеркнули, что большинство исследований проводилось на грызунах. "Потенциальная способность физических упражнений изменять паттерны БА была просто потрясающей", — пишут авторы работы.

Более того, ученые обнаружили, что физические нагрузки в сочетании с селективным ингибитором обратного захвата серотонина (SSRI) и антидепрессантом флуоксетином показали положительную динамику в отношении 549 генов БА.

Определение того, что может усугубить болезнь Альцгеймера

Метод подсчета оценок и ранжирования также помог исследовательской группе определить, что может усугубить течение болезни. В первых рядах оказались данные из тканей ЦНС, связанные с алкоголем, курением и наркотиками, что соответственно указывает на то, что злоупотребление спиртными напитками, наркотическими веществами и табачной продукцией является мощным фактором развития АД.

Авторы исследования заявили, что рассмотренные методы лечения пока следует рассматривать как теоретические, поскольку исследования экспрессии лечения сильно различались по множеству факторов, таких как пол, вид, продолжительность терапии и т.д. Несмотря на то, что исследования показали, что физические упражнения помогают предотвратить возникновение и прогрессирование БА, необходимо провести дальнейшие исследования на людях, чтобы выяснить эффективность физических упражнений в борьбе с БА.

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Источник: Journal Nature

1. (https://www.nature.com/articles/s41598-022-22179-z)