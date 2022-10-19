Сотрудники музея естественных наук Северной Каролины обнаружили в Северной Америке самых крупных орнитомимозавров - весом более 800 кг

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Палеонтологи обнаружили в бассейне Миссисипи динозавров, похожих на страусов. Это были довольно крупные особи - при жизни их вес превышал 800 кг. Полученные данные позволили исследователям лучше понять среду обитания динозавров в восточной части Северной Америки.

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An ornithomimids. Encyclopedia of Alabama

Новое исследование, опубликованное сегодня в журнале PLOS ONE под редакцией Чинзорига Цогтбаатара из Музея естественных наук Северной Каролины и его команды, показало, что в древней восточной части Северной Америки страусоподобные динозавры (или орнитомимозавры) вырастали до огромных размеров.

Согласно гипотезе, древнюю Северную Америку в позднем меловом периоде представляли два острова-континента - Ларамидия на западе и Аппалачи на востоке. Однако окаменелости Аппалачей встречаются крайне редко, и поэтому о доисторических экосистемах этого региона практически ничего не известно.

В данной работе учёные описали свежие образцы окаменелостей орнитомимозавров из позднемеловой формации Eutaw Formation в штате Миссисипи.

Орнитомимозавры, или "птицеподобные" динозавры, внешне были похожи на страусов, с маленькими головами, длинными руками и сильными ногами. Возраст новых окаменелостей, включающих кости ног, насчитывает около 85 миллионов лет. Таким образом, новое открытие позволило экспертам заглянуть в доселе неизвестный период эволюции североамериканских динозавров.

Палеогистологический разрез. Chinzorig Tsogtbaatar et al.

Вес - более 800 кг

Сравнив пропорции ископаемых останков и характер роста костей, авторы пришли к выводу, что окаменелости, скорее всего, представляют два отдельных вида орнитомимозавров. - Один из них был совсем крошечным, а другой - просто гигантским.

По оценкам ученых, более крупный вид весил более 800 кг. Более того, эта особь была совсем молодой и не достигла своего максимального размера. Это означает, что данный вид является самым крупным из обнаруженных на сегодняшний день орнитомимозавров.

"Сосуществование средне- и крупнотелых таксонов орнитомимозавров в позднемеловом сантоне Северной Америки не только свидетельствует о более широких доказательствах существования нескольких совместно обитавших видов орнитомимозавроподобных динозавров в позднемеловых экосистемах Лавразии, но и предоставляет ключевую информацию о разнообразии и распространении североамериканских орнитомимозавров с территории Аппалачей", - утверждают авторы.

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Источники Wikipedia Journal Interesting Engineering, Journals Plosone, Encyclopedia of Alabama.

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Орнитомимиды)

2. (http://encyclopediaofalabama.org/Article/h-3700)

3. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0266648)

4. (https://interestingengineering.com/science/more-than-800-kg-the-biggest-ostrich-like-dinosaur-of-north-america-revealed)