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Tехнология Interiqr печатает съедобные QR-коды внутри продуктов питания
Ученые надеются, что в конечном итоге новая технология может стать недорогой альтернативой бумажным этикеткам, которые обычно наклеиваются на фрукты, или RFID-меткам, наносимые на упаковку.
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Ученые разработали новый метод нанесения информации на продукты питания, изготовленные методом 3D-печати, путем впечатывания QR-кода в само изделие. Это не влияет ни на вкус, ни на внешний вид продукта, и не требует использования каких-либо этикеток.

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3D-печатный съедобный QR-код (слева) и готовое печенье, на котором он напечатан. CC BY-ND, 2022 Miyatake et al., ACM UIST 2022

Технология известна как "Interiqr" (в переводе "внутренний QR-код") и разрабатывается группой специалистов японского университета Осаки. В качестве эксперимента исследователи напечатали 3D-печенье, которое на вид ничем не отличалось от обычного, но внутри содержало узор из воздушных каналов.

Хотя такие узоры не видны при обычном освещении, их можно увидеть на просвет. Таким образом данные закодированные в продукте можно считывать с помощью обычного смартфона.

Излишне говорить, что в своем нынешнем виде технология будет ограничена использованием в сравнительно тонких, слегка полупрозрачных 3D-печатных продуктах. Однако ученые надеются, что в конечном итоге она может стать альтернативой более дорогостоящим решения, таким как бумажные этикетки, которые обычно наклеиваются на фрукты, или RFID-метки, наносимые на упаковку.

Схема, иллюстрирующая использование технологии Interiq. CC BY-ND, 2022 Miyatake et al., ACM UIST 2022

"Наш метод 3D-печати - отличный пример цифровой трансформации продуктов питания, который, как мы надеемся, позволит улучшить процесс контроля и безопасности продуктов питания", — рассказывает старший автор исследования Косуке Сато. "Кроме того, эта технология может быть использована для создания новых кулинарных экспериментов с помощью элементов дополненной реальности, что является новым интересным направлением в пищевой промышленности".

Команда представит доклад об исследовании в конце этого месяца на 35-м ежегодном симпозиуме ACM по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса. Более подробная информация о том, как работает система Interiq, представлена на видео ниже.

 

Interiqr: Съедобные невидимые метки с использованием пищевой 3D-печати

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Источники: Университет Осаки через AlphaGalileo, журнал Newatlas
1. (https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/226103)
2. (https://newatlas.com/3d-printing/interiqr-3d-printed-qr-code-food/)

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#продукты питания #съедобный qr-код
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