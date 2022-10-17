Ученые обнаружили, что печень, пересаженная от пожилых людей, имеет шанс оставаться здоровой и функциональной более 100 лет

Группа исследователей изучила образцы печени, которые были пересажены в период с 1990 по 2022 год, и обнаружила из них 25 уникальных органов, способных сохранять работоспособность более 100 лет. Кроме того, исследование показало, что печень, пересаженная от пожилых людей, сохраняет работоспособность намного дольше, чем печень, трансплантированная от молодых доноров. Об этом удивительном открытии сообщает интернет-ресурс New Scientist.

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Исследователи изучили данные о более 250 000 пересаженных печеней обнаружили особую группу, в которую вошли органы, прожившие в общей сложности более 100 лет (имеется в виду возраст до пересадки + возраст после пересадки). При этом часть из них прожила более 108 лет. Эксперты считают, что такие печени могут быть пересажены другому человеку даже после смерти первого реципиента.

Еще более удивительным является то, что средний возраст доноров, чьи печени прожили более ста лет, составил 84,7 года. Обычно считается, что органы от молодых доноров служат дольше, но результаты нынешнего исследования демонстрируют совершенно иную картину, особенно в случае с пересадкой печени.

Что же делает старые печени такими уникальными?

Когда печень человека перестает функционировать из-за травм или заболеваний, врачи заменяют этот орган здоровой печенью другого человека. Донором печени может быть как умерший, так и живой человек. В последнем случае, как правило, часть печени донора забирается и помещается в тело реципиента.

Поскольку печень является регенеративным органом, способным к самовосстановлению, маленькие и оставшиеся части печени в организме донора и реципиента вырастают в полноценные здоровые печени. Однако не каждая операция по пересадке печени проходит успешно, поскольку организм реципиента может отторгнуть трансплантат из-за различных факторов. Например, иногда генетический состав донорской печени сильно отличается от печени, которую заменяют, и это заставляет иммунную систему организма реципиента атаковать и отторгать пересаженный орган.

Регенерация печени живого донора. В течение нескольких месяцев после операции на печени живого донора печень донора обычно возвращается к своим прежнему размеру, объему и емкости.

Еще одним фактором, который приводит к неудачной пересадке печени или к сокращению продолжительности жизни пересаженного органа, является высокий уровень фермента, называемого трансаминазами. Этот фермент важен для нормального функционирования органа и выведения токсинов из организма человека. В ходе исследования ученые обнаружили, что печень от доноров пожилого возраста имеет низкий уровень трансаминаз, что делает ее более совместимой и долговечной по сравнению с трансплантатами от молодых доноров.

Это может быть причиной того, что в качестве доноров в основном выступали люди в возрасте старше 80 лет. Исследователи также обнаружили, что показатель MELD (Model for End-Stage Liver Disease), используемый для определения относительной тяжести заболевания, для старых органов имеет низкий уровень. В случае с печенью пожилых людей он был равен 17, а для печени, пожертвованной людьми со средним возрастом около 38 лет, - 22.

Кристин Хванг, руководитель проекта и доцент University of Texas, заявила ANI: "Раньше мы старались воздерживаться от пересадки печени пожилых доноров. Но если нам удастся выяснить, что особенного в этих донорах, то потенциально мы сможем пересаживать больше органов и добиваться благоприятных исходов

Заболевания печени являются причиной более двух миллионов смертей, ежегодно регистрируемых во всем мире. Ситуация усугубляется тем, что период ожидания для пациентов, нуждающихся в пересадке печени, иногда может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет даже в таких развитых странах, как США. Доктор Хванг и ее команда обращают внимание на то, что в настоящее время более 11 тысяч пациентов ожидают трансплантации печени, но теперь результаты их исследования показывают, как можно преодолеть этот кризис.

Исследование намекает на то, что печень пожилых людей дольше сохраняется и реже отторгается. Поэтому трансплантаты печени, полученные от пожилых людей, могут увеличить количество пригодных для пересадки печеней, имеющихся в распоряжении врачей.

Источники: New Scientist, Mayo Clinic

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1. (https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/liver-transplant/definition-facts)

2. (https://www.nhsbt.nhs.uk/organ-transplantation/liver/benefits-and-risks-of-a-liver-transplant/risks-of-a-liver-transplant/rejection-of-a-transplanted-liver/)