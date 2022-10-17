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Безлопастные ветрогенераторы Aeromine вырабатывают на 50% больше энергии, чем солнечные фотоэлементы
Компания Aeromine Technologies запатентовала уникальную систему сбора энергии ветра без подвижных элементов. Новая крышная технология генерирует на 50 процентов больше энергии при тех же затратах, что и солнечные фотоэлектрические панели.
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Как утверждает Aeromine, инженерам компании удалось сконструировать уникальные "неподвижные" крышные ветрогенераторы, которые вырабатывают на 50% больше энергии, чем массив солнечных батарей по той же цене. Сообщается также, что новая технология занимает всего 10% площади крыши и работает практически бесшумно. 

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С каждым годом распределенная энергетика играет все большую роль в мировом энергетическом секторе. В настоящее время большая часть этой энергии поставляется за счет использования крышных солнечных элементов. Однако некоторые эксперты считают, что в отдельных регионах, определенную конкуренцию солнечной энергетике могут составить ветровые технологии. Конечно, установка ветряных турбин не везде уместна из-за их огромных размеров и производимого ими шума. Поэтому Aeromine Technologies, дочерняя компания Houston University, разработала совершенно другую, очень аккуратную форму улавливания энергии ветра, которая, похоже, может стать настоящим прорывом в мире зеленой энергетики.

Несмотря на то, что ветрогенераторы Aeromine занимают относительно небольшую площадь, они все же довольно массивны. Высота крыльев составляет около 3 метров, и, судя по последним фотографиям, они смонтированы поверх корпуса, что увеличивает высоту еще на полтора-два метра. С другой стороны, они практически не создают шума и визуально не отвлекают внимание, как классические ветрогенераторы.

Так, где же расположена турбина? В зависимости от варианта, она может находиться либо в нижней части корпуса, окруженного воздуховодом, либо в более компактных конструкциях, которые располагаются прямо на крыше. При этом вентилятор может находиться на крыше самого здания, в трубе, соединяющейся либо с центральным корпусом, либо с полыми камерами в перфорированных крыльях.

Как утверждают разработчики, "это очень тихая, очень безопасная и очень дешевая конструкция; вам не нужны изысканные материалы, такие как углеродное волокно, в самом вентиляторе нет ничего особенного. Все это разбирается для транспортировки и относительно простого процесса сборки на месте".

Aeromine официально не назвала стандартную мощность своей технологии. Поэтому пришлось немного поискать информацию в интернете. Так, в решении, представленном на конкурсе AFWERX Reimagining Energy в январе 2021 года, эти установки выдавали по 5 кВт, что довольно близко к мощности типичной 21-панельной бытовой крышной солнечной системы. Несколько блоков могут быть установлены вдоль переднего края здания на расстоянии около 4,5 друг от друга, при этом каждый модуль вырабатывает около 14,3 МВт-ч в год. Для сравнения, среднестатистическая солнечная система мощностью 6,5 кВт производит около 9 МВт-ч в год.

Потенциал здесь довольно очевиден; солнечная и ветровая энергия хорошо дополняют друг друга. Солнце генерирует только в самые солнечные часы, ветер может работать круглосуточно, но тут конечно все зависит от погодных условий. Небольшая площадь, занимаемая системой Aeromine, позволяет разместить на остальной части крыши солнечные панели, а затем подключить аккумуляторные батареи и таким образом более или менее автономно обеспечить работу крупного предприятия.

Победитель R&D 100 2021 года: AeroMINE - стационарная система сбора распределенной ветровой энергии


Новая технология, безусловно, дешевле, прочнее, безопаснее и менее навязчива, чем конструкции в стиле ветряных мельниц. Она предлагает легкодоступный способ внедрения надежной ветровой энергии в распределенную энергосистему.

В любом случае, несмотря на ограниченную информацию, которую компания готова предоставить на данный момент, похоже, что это может стать впечатляющим прогрессом в развитии распределенной ветровой энергетики. Остаётся надеяться, что Aeromine сумеет расширить масштабы этой технологии и внести серьёзный вклад в гонку за нулевым уровнем выбросов углерода.

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Source: Aeromine via PR Newswire
https://www.aerominetechnologies.com/
https://www.prnewswire.com/news-releases/breakthrough-wind-solution-gives-commercial-property-owners-efficient-new-rooftop-option-to-generate-renewable-energy-301646250.html

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#солнечная панель #ветроэнергетика #aeromine #крыша ветровая установка
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