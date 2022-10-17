Компания Aeromine Technologies запатентовала уникальную систему сбора энергии ветра без подвижных элементов. Новая крышная технология генерирует на 50 процентов больше энергии при тех же затратах, что и солнечные фотоэлектрические панели.

Как утверждает Aeromine, инженерам компании удалось сконструировать уникальные "неподвижные" крышные ветрогенераторы, которые вырабатывают на 50% больше энергии, чем массив солнечных батарей по той же цене. Сообщается также, что новая технология занимает всего 10% площади крыши и работает практически бесшумно.

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С каждым годом распределенная энергетика играет все большую роль в мировом энергетическом секторе. В настоящее время большая часть этой энергии поставляется за счет использования крышных солнечных элементов. Однако некоторые эксперты считают, что в отдельных регионах, определенную конкуренцию солнечной энергетике могут составить ветровые технологии. Конечно, установка ветряных турбин не везде уместна из-за их огромных размеров и производимого ими шума. Поэтому Aeromine Technologies, дочерняя компания Houston University, разработала совершенно другую, очень аккуратную форму улавливания энергии ветра, которая, похоже, может стать настоящим прорывом в мире зеленой энергетики.

Несмотря на то, что ветрогенераторы Aeromine занимают относительно небольшую площадь, они все же довольно массивны. Высота крыльев составляет около 3 метров, и, судя по последним фотографиям, они смонтированы поверх корпуса, что увеличивает высоту еще на полтора-два метра. С другой стороны, они практически не создают шума и визуально не отвлекают внимание, как классические ветрогенераторы.

Так, где же расположена турбина? В зависимости от варианта, она может находиться либо в нижней части корпуса, окруженного воздуховодом, либо в более компактных конструкциях, которые располагаются прямо на крыше. При этом вентилятор может находиться на крыше самого здания, в трубе, соединяющейся либо с центральным корпусом, либо с полыми камерами в перфорированных крыльях.

Как утверждают разработчики, "это очень тихая, очень безопасная и очень дешевая конструкция; вам не нужны изысканные материалы, такие как углеродное волокно, в самом вентиляторе нет ничего особенного. Все это разбирается для транспортировки и относительно простого процесса сборки на месте".

Aeromine официально не назвала стандартную мощность своей технологии. Поэтому пришлось немного поискать информацию в интернете. Так, в решении, представленном на конкурсе AFWERX Reimagining Energy в январе 2021 года, эти установки выдавали по 5 кВт, что довольно близко к мощности типичной 21-панельной бытовой крышной солнечной системы. Несколько блоков могут быть установлены вдоль переднего края здания на расстоянии около 4,5 друг от друга, при этом каждый модуль вырабатывает около 14,3 МВт-ч в год. Для сравнения, среднестатистическая солнечная система мощностью 6,5 кВт производит около 9 МВт-ч в год.

Потенциал здесь довольно очевиден; солнечная и ветровая энергия хорошо дополняют друг друга. Солнце генерирует только в самые солнечные часы, ветер может работать круглосуточно, но тут конечно все зависит от погодных условий. Небольшая площадь, занимаемая системой Aeromine, позволяет разместить на остальной части крыши солнечные панели, а затем подключить аккумуляторные батареи и таким образом более или менее автономно обеспечить работу крупного предприятия.

Победитель R&D 100 2021 года: AeroMINE - стационарная система сбора распределенной ветровой энергии



Новая технология, безусловно, дешевле, прочнее, безопаснее и менее навязчива, чем конструкции в стиле ветряных мельниц. Она предлагает легкодоступный способ внедрения надежной ветровой энергии в распределенную энергосистему.

В любом случае, несмотря на ограниченную информацию, которую компания готова предоставить на данный момент, похоже, что это может стать впечатляющим прогрессом в развитии распределенной ветровой энергетики. Остаётся надеяться, что Aeromine сумеет расширить масштабы этой технологии и внести серьёзный вклад в гонку за нулевым уровнем выбросов углерода.

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Source: Aeromine via PR Newswire

https://www.aerominetechnologies.com/

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