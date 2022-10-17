Один вариант гена, встречающийся у 40% жителей Туманного Альбиона, может усилить иммунный ответ человека на вакцинацию COVID-19.

Результаты нового масштабного исследования, проведенного Оксфордским университетом, выявили конкретный генетический вариант, который, играет важную роль в формировании иммунного ответа на вакцину COVID-19, а также в вероятности повторного заражения в течение года после вакцинации.

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Один вариант гена, встречающийся у 40% жителей Туманного Альбиона, может усилить иммунный ответ человека на вакцинацию COVID. Depositphotos

Давно известно, что не все люди реагируют на вакцинацию одинаково. Некоторые могут быстро выработать сильный иммунный ответ, в то время как другие подвержены воздействию патогена, даже несмотря на несколько вакцинаций.

Предыдущие исследования показали, что один конкретный комплекс генов, известный как система антигенов лейкоцитов человека (HLA), может играть определенную роль в том, насколько эффективно организм реагирует на прививки. Существуют свидетельства того, что варианты генов HLA связаны с реакцией антител на вакцины против столбняка, кори и гепатита В, однако реальные доказательства эффективности вакцинации против инфекций до сих пор не изучались.

Во время пандемии COVID-19 исследователи получили уникальную возможность провести эксперимент в масштабах всей планеты с участием миллиардов людей. Новый вирус распространяется среди иммунологически "наивного" населения. Новая вакцина вводится массово. А затем на протяжении года за тысячами людей ведется наблюдение, цель которого - выяснить, какие характеристики коррелируют с наибольшей вероятностью заражения, независимо от вакцинации.

Сосредоточив внимание на людях, участвующих в ранних клинических испытаниях вакцины COVID-19, исследователи обнаружили, что один специфичный вариант гена - HLA-DQB1*06 - даже после вакцинации коррелирует с более высокой реакцией антител. По оценкам, от 30% до 40% населения Великобритании являются носителями этого гена. За этой когортой учёные наблюдали в течение 18 месяцев. По данным исследователей, люди с вариантом гена HLA-DQB1*06 реже обращались за подтверждённым ПЦР случаем COVID по сравнению с теми, у кого этот вариант гена отсутствовал.

"В результате этого исследования мы получили доказательства того, что наша генетическая структура является одной из причин, по которой мы можем отличаться друг от друга по иммунному ответу после вакцинации COVID-19", - сказал Джулиан Найт, руководитель проекта. "Мы обнаружили, что наследование определенного варианта гена HLA связано с более высокой реакцией антител, но это лишь начало истории".

Понимание того, как именно этот конкретный генетический вариант может усиливать иммунный ответ человека на прививку, открывает перед исследователями важные перспективы для совершенствования будущих вакцин. Исследователи считают этот вариант гена помогает иммунным клеткам более эффективно связать антигены спайкового белка коронавируса с антигенами вакцин. Такой механизм может привести к лучшей активации В-клеток памяти и улучшению пролиферации Т-клеток.

Адам Финн из Бристольского университета назвал результаты нового исследования "убедительными" и "надежными". Он подчеркнул, что хотя эти исследования важны для понимания принципов работы вакцин, они также указывают на будущие перспективы, в которых прививки могут быть более эффективными, учитывая индивидуальные генетические особенности человека.

"В конечном счете, это может привести к созданию вакцин, предназначенных для обеспечения более сильной защиты людей, чья реакция в противном случае может оказаться слишком слабой", - считает Финн. "Когда-нибудь, возможно, в недалеком будущем, будет разработано множество различных вакцин для разных людей, классифицированных в соответствии с генетикой их иммунных систем, либо на индивидуальном уровне, либо даже на уровне целых сообществ в разных частях света".

Результаты нового проекта были представлены в международном издании Nature Medicine.

Sources University of Oxford, journal Nature Medicine.

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1. (https://www.nature.com/articles/s41591-022-02078-6)

2. (https://www.ox.ac.uk/news/2022-10-13-gene-associated-better-immune-response-protection-after-covid-19-vaccination)