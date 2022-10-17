Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые обнаружили необычную связь между уникальным геном и эффективностью вакцины COVID
Один вариант гена, встречающийся у 40% жителей Туманного Альбиона, может усилить иммунный ответ человека на вакцинацию COVID-19.
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

Результаты нового масштабного исследования, проведенного Оксфордским университетом, выявили конкретный генетический вариант, который, играет важную роль в формировании иммунного ответа на вакцину COVID-19, а также в вероятности повторного заражения в течение года после вакцинации.

реклама

Один вариант гена, встречающийся у 40% жителей Туманного Альбиона, может усилить иммунный ответ человека на вакцинацию COVID. Depositphotos

Давно известно, что не все люди реагируют на вакцинацию одинаково. Некоторые могут быстро выработать сильный иммунный ответ, в то время как другие подвержены воздействию патогена, даже несмотря на несколько вакцинаций.

 Предыдущие исследования показали, что один конкретный комплекс генов, известный как система антигенов лейкоцитов человека (HLA), может играть определенную роль в том, насколько эффективно организм реагирует на прививки. Существуют свидетельства того, что варианты генов HLA связаны с реакцией антител на вакцины против столбняка, кори и гепатита В, однако реальные доказательства эффективности вакцинации против инфекций до сих пор не изучались.

Во время пандемии COVID-19 исследователи получили уникальную возможность провести эксперимент в масштабах всей планеты с участием миллиардов людей. Новый вирус распространяется среди иммунологически "наивного" населения. Новая вакцина вводится массово. А затем на протяжении года за тысячами людей ведется наблюдение, цель которого - выяснить, какие характеристики коррелируют с наибольшей вероятностью заражения, независимо от вакцинации.

Сосредоточив внимание на людях, участвующих в ранних клинических испытаниях вакцины COVID-19, исследователи обнаружили, что один специфичный вариант гена - HLA-DQB1*06 - даже после вакцинации коррелирует с более высокой реакцией антител. По оценкам, от 30% до 40% населения Великобритании являются носителями этого гена. За этой когортой учёные наблюдали в течение 18 месяцев. По данным исследователей, люди с вариантом гена HLA-DQB1*06 реже обращались за подтверждённым ПЦР случаем COVID по сравнению с теми, у кого этот вариант гена отсутствовал.

"В результате этого исследования мы получили доказательства того, что наша генетическая структура является одной из причин, по которой мы можем отличаться друг от друга по иммунному ответу после вакцинации COVID-19", - сказал Джулиан Найт, руководитель проекта. "Мы обнаружили, что наследование определенного варианта гена HLA связано с более высокой реакцией антител, но это лишь начало истории".

Понимание того, как именно этот конкретный генетический вариант может усиливать иммунный ответ человека на прививку, открывает перед исследователями важные перспективы для совершенствования будущих вакцин. Исследователи считают этот вариант гена помогает иммунным клеткам более эффективно связать антигены спайкового белка коронавируса с антигенами вакцин. Такой механизм может привести к лучшей активации В-клеток памяти и улучшению пролиферации Т-клеток.

Адам Финн из Бристольского университета назвал результаты нового исследования "убедительными" и "надежными". Он подчеркнул, что хотя эти исследования важны для понимания принципов работы вакцин, они также указывают на будущие перспективы, в которых прививки могут быть более эффективными, учитывая индивидуальные генетические особенности человека.

 "В конечном счете, это может привести к созданию вакцин, предназначенных для обеспечения более сильной защиты людей, чья реакция в противном случае может оказаться слишком слабой", - считает Финн. "Когда-нибудь, возможно, в недалеком будущем, будет разработано множество различных вакцин для разных людей, классифицированных в соответствии с генетикой их иммунных систем, либо на индивидуальном уровне, либо даже на уровне целых сообществ в разных частях света".

Результаты нового проекта были представлены в международном издании Nature Medicine.

Sources University of Oxford, journal Nature Medicine.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://www.nature.com/articles/s41591-022-02078-6)
2. (https://www.ox.ac.uk/news/2022-10-13-gene-associated-better-immune-response-protection-after-covid-19-vaccination)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#covid-19 #вакцина #ген #гендерные различия #туманный альбион
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Генетически модифицированные овцы помогут ученым вылечить опасное детское заболевание мозга
Ученые обнаружили более 12 000 генов, участвующих в формировании роста человека
Американские ученые совершили прорыв в терапии мелкоклеточного рака легкого
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
37
Основателю стартапа по производству электрогрузовиков Nikola грозит тюрьма
2
В отечественных ритейлах снижаются цены на видеокарты флагманского сегмента
24
При "падеже" спутников Starlink в ВСУ могут начаться большие потери
10
Под Калининградом стартует стройка века по строительству завода аккумуляторов
10
Фанаты NVIDIA платят дважды – 5 игровых видеокарт AMD для жадины, который считает каждый рубчик
10
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
121
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
59
Газировка в РФ снова подорожает – новый акциз на сладкие напитки приведёт к росту цен до 20%
22
Геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 игровых GPU на любой кошелёк для игр в 1080р, 2К и 4К
3
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
15
GeForce RTX 4090 установила рекорд по взлому и подбору паролей
+
Крупнейшая криптобиржа Binance открыла фонд на $500 000 000 для кредитования майнеров
4
Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности, но большого потенциала
16
AMD Ryzen 9 7950X с одним активным кристаллом и без SMT оказался на 25% быстрее в Metro Exodus
22
Cтранную рябь и структуры неизвестной природы обнаружили астрофизики на границе гелиосферы
+
Tesla сможет наладить выпуск аккумуляторов типа 4680 в Германии лишь к 2024 году
+
Илон Маск "дал заднюю", решив все таки платить из собственного кармана за Starlink на Украине
12
30 дней без майнинга - на вторичном рынке продолжают падать цены на видеоускорители
6
DirectStorage 1.1 распаковывает ресурсы непосредственно видеокартой на 40% быстрее чем ЦП
2

Популярные статьи

Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
45
Hellraiser 2022: трансгендерный ужас
27
Получаем бесплатные монеты MBASE от немецкого криптопроекта, который уже торгуется на бирже
5
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
17
Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против
14
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
59
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
4
Все, что известно о предстоящей игре God of War Ragnarok
+
Подробности о USB 4 2.0
5

Сейчас обсуждают

Болт на спице
15:08
Это старый список. Вот новый: Беларусь, КНДР, САР, Никарагуа. Причём это поддержка со стороны диктаторов, а не народа. 90% беларусов ненавидят руских после нападения на Украину. ООН, 13 окт – РИА Но...
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
San Sanich
14:57
ИА Панорама?
Митингующие активисты в США считают, что ЦРУ заменило всех птиц дронами
kissofdevil
14:56
фашик недоделанный, иди уроки делай пока мамка не отшлепала
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
monstor
14:55
Была у меня Leadtek 6800 лет 17 назад
Leadtek представила GeForce RTX 4090 Winfast Hurricane с X-образным кожухом и 100-мм вентиляторами
kissofdevil
14:53
не российский, а иранский. тупое ты мудло. Оттого что его обозвали сранью, он не стал российским
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
Собакевич
14:52
Ботики-патриотики - они такие забавные! Хором поют, складно поют - что понятно, по одной бумажке-то несложно, а своих песен нет. И конечно же, заметили только то, что ТАМ что-то требуют. А вот тот фак...
Одна из немецких партий требует запустить Северный поток-2
Болт на спице
14:48
Гордый народ Дагестана oтстoял своё право не участвовать в позорной "могилизации". А ты, руский диванный воин, отстoял?
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
1TronpmG5
14:37
Бывает и так. Я бы сказал, что в большинстве случаев это так.
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
1TronpmG5
14:35
Эта новость расползлась по всему рунету, но почти никто не приводит ссылку на источник, мало кто это делает. А источник самая правдивая и демократическая пресса "объединенного" запада. По моему блумбе...
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
kissofdevil
14:29
мне такой нужен углом наверх
CableMod представляет угловой адаптер питания 12VHPWR для видеокарт GeForce RTX 40
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем