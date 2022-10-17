Новая неизученная экосистема была обнаружена исследователями миссии Nekton на Мальдивах

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Исследователи, выполняющие научную миссию на Мальдивах, на глубине около 500 метров обнаружили новую экосистему.

реклама

Согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник компанией Nekton, эта находка должна способствовать усилению защиты морской жизни и рыболовства в этом уникальном регионе.

Ученые используют подводный аппарат для сбора информации в рамках программы Nekton. Nekton

Nekton — это некоммерческий исследовательский фонд и благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании. Компания была учреждена для содействия научным океаническим исследованиям и сохранению окружающей среды.

Морские экосистемы формируются как по географическим признакам, так и по наличию морских организмов. Проф. Алекс Роджерс, который провел более 30 часов в подводных аппаратах экспедиции, изучая "область исследования", сказал: "Здесь есть все признаки новой экосистемы".

"Область исследования или зона отлова" представляет собой оазис жизни на Мальдивах, и вполне вероятно, что подобные экосистемы встречаются на других океанических островах, а возможно, и на материковых склонах", - отметил проф. Роджерс.

Эта экологическая система, получившая название "The Trapping Zone", представляет собой оазис жизни в глубинах океана.

Концепция "Зоны отлова" была предложена на Мальдивских атоллах после того, как ученые миссии Nekton отобрали несколько биологических образцов, собрали видеоматериалы и провели обширное сонарное картирование.

"Данные изображений в сочетании с биологическими образцами, собранными с наших подводных аппаратов, и обширным гидролокационным картированием указывают на то, что хищники мегафауны, такие как акулы и другие крупные рыбы, питаются стаями микронектона - мелких плавающих существ, которые на этой глубине находятся в ловушке на фоне подводного ландшафта", - говорит профессор Люси Вудалл, главный научный сотрудник Nekton.

Миссия Nekton на Мальдивах

Цель Nekton - исследовать глубины океана. Увлекательные рассказы, образовательные и научные исследования - все это является частью миссии Nekton, направленной на развитие общественного и научного понимания глубоководных районов океана.

Миссия Nekton Maldives — это первое на Мальдивах системное исследование и документирование жизни океана.

"Я скажу, что это огромный успех. Мы собрали много информации, которую иначе не смогли бы получить за такой короткий промежуток времени", - сказал Мохамед Шимал из Мальдивского института морских исследований (MMRI).

"Мы проделали успешную работу по документированию глубоководной морской среды с глубины 1000 метров до глубины около 500 метров".

В ходе 34-дневной экспедиции Nekton мальдивские ученые и их зарубежные партнеры провели комплексное исследование и собрали образцы этих природных структур.

Миссия Nekton Maldives — это первое на Мальдивах системное исследование и документирование жизни океана. Nekton

Миссия Nekton на Мальдивах — это сотрудничество между правительством Мальдивских островов, MMRI и международными учеными. Она осуществляется при поддержке швейцарского производителя элитных часов Omega, который предоставил для этой миссии современный подводный аппарат Omega Seamaster II.

Видео и биологические данные, собранные в ходе исследования, изучаются на Мальдивах, в британской штаб-квартире Nekton в Оксфорде и в лабораториях партнеров.

Данное открытие может иметь существенное значение для устойчивого рыболовства, захоронения и накопления углерода, рационального использования склонов континентов и иных океанических территорий, а также для смягчения последствий изменения климата.

Что это значит для Мальдивских островов?

"Благодаря обнаружению "Зоны отлова" и оазиса жизни в глубинах, окружающих Мальдивы, мы получили новые важные знания, которые способствуют выполнению наших обязательств по сохранению и рациональному освоению океана, а также почти наверняка поддержат рыболовство и туризм", - заявил президент Мальдивских островов Е.П. Ибрагим Мохамед Солих.

"Сегодня Мальдивы, как архипелажное государство с коралловыми атоллами, сталкиваются с экзистенциальной угрозой, вызванной антропогенным воздействием и изменением климата. Для нашего выживания как нации мы должны искать научно обоснованные решения, которые помогут нам смягчить катастрофические последствия изменения климата и адаптироваться к ним", - пояснил д-р Хусейн Рашид Хассан, министр рыболовства, морских ресурсов и сельского хозяйства.

"Эволюционная история этого прекрасного государства коралловых атоллов запечатлена в виде отпечатков на донных породах, отложениях и фауне глубин. Эта миссия проливает свет на то, как мы можем использовать науку, чтобы выжить как нация".

Источники: Nekton, Euronews, Journal Interesting Engineering

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://nektonmission.org/news)

2. (https://interestingengineering.com/science/scientists-discover-a-new-ecosystem-in-the-deep-ocean-of-maldives)

3. (https://www.euronews.com/green/2022/10/13/what-are-nekton-these-tiny-sea-creatures-are-creating-a-one-of-its-kind-ecosystem-in-the-m)