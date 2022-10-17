Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
В районе Мальдивских островов, на глубине 500 метров, ученые обнаружили новую неизвестную экосистему
Новая неизученная экосистема была обнаружена исследователями миссии Nekton на Мальдивах
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

Исследователи, выполняющие научную миссию на Мальдивах, на глубине около 500 метров обнаружили новую экосистему.

реклама

Согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник компанией Nekton, эта находка должна способствовать усилению защиты морской жизни и рыболовства в этом уникальном регионе.

Ученые используют подводный аппарат для сбора информации в рамках программы Nekton. Nekton

Nekton — это некоммерческий исследовательский фонд и благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании. Компания была учреждена для содействия научным океаническим исследованиям и сохранению окружающей среды.

Морские экосистемы формируются как по географическим признакам, так и по наличию морских организмов. Проф. Алекс Роджерс, который провел более 30 часов в подводных аппаратах экспедиции, изучая "область исследования", сказал: "Здесь есть все признаки новой экосистемы".

"Область исследования или зона отлова" представляет собой оазис жизни на Мальдивах, и вполне вероятно, что подобные экосистемы встречаются на других океанических островах, а возможно, и на материковых склонах", - отметил проф. Роджерс. 

Эта экологическая система, получившая название "The Trapping Zone", представляет собой оазис жизни в глубинах океана.

Концепция "Зоны отлова" была предложена на Мальдивских атоллах после того, как ученые миссии Nekton отобрали несколько биологических образцов, собрали видеоматериалы и провели обширное сонарное картирование.

"Данные изображений в сочетании с биологическими образцами, собранными с наших подводных аппаратов, и обширным гидролокационным картированием указывают на то, что хищники мегафауны, такие как акулы и другие крупные рыбы, питаются стаями микронектона - мелких плавающих существ, которые на этой глубине находятся в ловушке на фоне подводного ландшафта", - говорит профессор Люси Вудалл, главный научный сотрудник Nekton.

Миссия Nekton на Мальдивах

Цель Nekton - исследовать глубины океана. Увлекательные рассказы, образовательные и научные исследования - все это является частью миссии Nekton, направленной на развитие общественного и научного понимания глубоководных районов океана.

Миссия Nekton Maldives — это первое на Мальдивах системное исследование и документирование жизни океана.

"Я скажу, что это огромный успех. Мы собрали много информации, которую иначе не смогли бы получить за такой короткий промежуток времени", - сказал Мохамед Шимал из Мальдивского института морских исследований (MMRI).

"Мы проделали успешную работу по документированию глубоководной морской среды с глубины 1000 метров до глубины около 500 метров".

В ходе 34-дневной экспедиции Nekton мальдивские ученые и их зарубежные партнеры провели комплексное исследование и собрали образцы этих природных структур. 

Миссия Nekton Maldives — это первое на Мальдивах системное исследование и документирование жизни океана. Nekton 

 Миссия Nekton на Мальдивах — это сотрудничество между правительством Мальдивских островов, MMRI и международными учеными. Она осуществляется при поддержке швейцарского производителя элитных часов Omega, который предоставил для этой миссии современный подводный аппарат Omega Seamaster II.

Видео и биологические данные, собранные в ходе исследования, изучаются на Мальдивах, в британской штаб-квартире Nekton в Оксфорде и в лабораториях партнеров.

Данное открытие может иметь существенное значение для устойчивого рыболовства, захоронения и накопления углерода, рационального использования склонов континентов и иных океанических территорий, а также для смягчения последствий изменения климата.

Что это значит для Мальдивских островов?

"Благодаря обнаружению "Зоны отлова" и оазиса жизни в глубинах, окружающих Мальдивы, мы получили новые важные знания, которые способствуют выполнению наших обязательств по сохранению и рациональному освоению океана, а также почти наверняка поддержат рыболовство и туризм", - заявил президент Мальдивских островов Е.П. Ибрагим Мохамед Солих.

"Сегодня Мальдивы, как архипелажное государство с коралловыми атоллами, сталкиваются с экзистенциальной угрозой, вызванной антропогенным воздействием и изменением климата. Для нашего выживания как нации мы должны искать научно обоснованные решения, которые помогут нам смягчить катастрофические последствия изменения климата и адаптироваться к ним", - пояснил д-р Хусейн Рашид Хассан, министр рыболовства, морских ресурсов и сельского хозяйства.

"Эволюционная история этого прекрасного государства коралловых атоллов запечатлена в виде отпечатков на донных породах, отложениях и фауне глубин. Эта миссия проливает свет на то, как мы можем использовать науку, чтобы выжить как нация".

Источники: Nekton, Euronews,  Journal Interesting Engineering

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://nektonmission.org/news)
2. (https://interestingengineering.com/science/scientists-discover-a-new-ecosystem-in-the-deep-ocean-of-maldives)
3. (https://www.euronews.com/green/2022/10/13/what-are-nekton-these-tiny-sea-creatures-are-creating-a-one-of-its-kind-ecosystem-in-the-m)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#изменение климата #зона отлова #мальдивы #нектон #новая экосистема #открытие
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инженеры разработали безопасный ядерный микрореактор, который можно перевозить в грузовике
Учёные обнаружили у берегов Антарктиды морскую ДНК возрастом 1 миллион лет
Ученые сообщили, насколько поднимется уровень моря из-за таяния ледников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
16
Основателю стартапа по производству электрогрузовиков Nikola грозит тюрьма
2
В отечественных ритейлах снижаются цены на видеокарты флагманского сегмента
23
Власти РФ начнут качать фильмы и игры с торрентов и продавать их гражданам – инициатива Госдумы
34
При "падеже" спутников Starlink в ВСУ могут начаться большие потери
9
Под Калининградом стартует стройка века по строительству завода аккумуляторов
10
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
51
США вводят тотальный запрет на покупку оборудования от Huawei, ZTE и Hikvision
21
Фанаты NVIDIA платят дважды – 5 игровых видеокарт AMD для жадины, который считает каждый рубчик
8
GeForce RTX 4090 установила рекорд по взлому и подбору паролей
+
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
15
Газировка в РФ снова подорожает – новый акциз на сладкие напитки приведёт к росту цен до 20%
22
AMD Ryzen 9 7950X с одним активным кристаллом и без SMT оказался на 25% быстрее в Metro Exodus
21
51RISC встроила пузырьковый уровень в RTX 4090 — можно следить за перегибом конструкции
22
NVIDIA отменила выпуск GeForce RTX 4080 с 12 ГБ после волны возмущения от игроков
11
Оператор мобильной связи МТС считает повышение цен экономически обоснованным
3
Tesla сможет наладить выпуск аккумуляторов типа 4680 в Германии лишь к 2024 году
+
Как Швеция и Дания «кинули» Германию – чего испугались шведы, и почему РФ останется без денег
19
Gigabyte сообщает, что Intel готовит большой арсенал моделей процессоров Raptor Lake 13-го поколения
4
30 дней без майнинга - на вторичном рынке продолжают падать цены на видеоускорители
6

Популярные статьи

Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
38
Цена на Radeon RX 6600 обрушилась — собираем ПК для халявного гейминга в Full HD
20
Hellraiser 2022: трансгендерный ужас
21
Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против
11
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
41
Получаем бесплатные монеты MBASE от немецкого криптопроекта, который уже торгуется на бирже
4
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
13
Все, что известно о предстоящей игре God of War Ragnarok
+

Сейчас обсуждают

Андрей Зозуля
02:19
Я прям вижу как асики орут, а соседи по общаге молча на это смотрят .
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
ronoho
02:19
Не научатся, на северозападе германии на прошлой неделе опять победили партии шольца и сумасшедшей бабы аннылены.
Одна из немецких партий требует запустить Северный поток-2
ronoho
02:17
Всё бы ничего, но afd это крайне правые, т.е. фашисты
Одна из немецких партий требует запустить Северный поток-2
Андрей Зозуля
02:16
Ой да где там разница то огромная, на текущий момент всё эквивалентно цене. На старте думал между 3090ти и 4090, глянул цену и решил брать 3090ти (цены 100к и 143к), с моником 2к нет вообще смысла пер...
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
Вежливый Zolfaghar
02:07
сосать немытая русня будет грязножопая
Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности, но большого потенциала
denius4
02:07
Нетрогайте вы этого укропетуха,пусть у него и дальше пердак разрывает.Он то знает что им гнидам теперь свет дают по часам,вот и усирается.А шлепнут еще разок,вообще со свечками будут сидеть круглые су...
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
Валерий Газаров
02:06
Ору с тебя чебурек. Надеюсь это кринжтроллинг такой
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
Darius13
01:58
Это трэш... Куда сайт скатился...
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
Козак Турчинов
01:51
дырявый пiдорас, как там со светом?
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
Profit
01:46
да ну... зачем... пусть голосовать сначала учатся. заслужили своего шольца
Одна из немецких партий требует запустить Северный поток-2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем