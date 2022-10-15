Молекула воздействует на цепи вознаграждения в мозге, снижая аппетит и тягу к спиртным напиткам. Врачи рассматривают лекарство в качестве терапии для лечения зависимости.

Семаглутид, продающийся под торговыми названиями Wegovy и Ozempic, — это инъекционный препарат, изначально предназначенный для помощи пациентам в лечении диабета. Начиная с 2021 года, это лекарство было одобрено FDA в США в качестве средства для похудения. Это произошло после того, как результаты клинических испытаний показали, что пациенты с ожирением могли потерять от 15% до 20% массы тела за 68 недель. Однако с ростом популярности препарата многие пациенты и их врачи заметили, что снижается не только количество потребляемых калорий, но и тяга к спиртному.

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В беседе с Insider 43-летний адвокат по уголовным делам Эрин Брэдли Макалир из штата Вашингтон рассказал, что раньше он почти каждый вечер выпивал от 8 до 10 бутылок пива. "Сначала я залпом выпивал одну, а потом еще восемь в течение вечера", - признался МакАлир.

Но после того, как Макалир начал принимать Vegovi в связи с ухудшением здоровья после инсульта глаза, у него значительно снизилось влечение к алкоголю. "Теперь после пары кружек пива мне уже ничего не хочется", - рассказывает Макалир в интервью Insider. "Раньше у меня такого не было". В добавок Макалир похудел на 36 кг и стал больше времени проводить в спортзале.

Снижение потребности в приеме пищи и алкоголе

Семаглутид — это синтетический аналог человеческого GLP-1 (глюкагоноподобного белка), который увеличивает выделение инсулина при повышении сахара в крови, подавляет секрецию глюкагона и снижает аппетит. Семаглутид обычно назначается при диабете 2 типа, но поскольку одним из положительных эффектов препарата является потеря веса, многие врачи стали назначать его пациентам и без диабета.

Относительно недавно было установлено, что система GLP-1 играет определенную роль в нейробиологии аддиктивного поведения, включая тягу к алкоголю и его потребление. В одном из исследований, проведенном в 2020 году на крысах, ученые обнаружили, что семаглутид и лираглутид (другой аналог GLP-1 для лечения диабета, который также известен тем, что вызывает потерю веса) приводили к потере аппетита и потреблению этанола. Но чем же объясняется столь внезапное отвращение к алкоголю?

Ответ может дать другое исследование, в котором ученые из Швеции обнаружили, что лираглутид подавляет влияние алкоголя на выработку дофамина в мозге. При этом люди пьют меньше, потому что больше не получают от алкоголя практически никакого удовольствия, что снижает их мотивацию к выпивке.

"GLP-1 снижал потребление алкоголя на 30-40 процентов у крыс, которым давали большое количество алкоголя в течение нескольких месяцев", - рассказывает Элизабет Джерлхаг, эксперт Академии Салгренска, Гетеборгский университет.

Аналоги GLP-1, такие как семаглутид и лираглутид, похоже, влияют на цепь вознаграждения в мозге, так что то, что раньше доставляло удовольствие, вдруг начинает казаться скучным и банальным. Похоже, это касается как бургеров, так и коктейлей. Интернет-доски объявлений, такие как Reddit, изобилуют анекдотическими свидетельствами, подтверждающими это объяснение.

"Я поймал себя на мысли, что, когда я пытаюсь выпить, это абсолютно бессмысленно. Я не могу поймать даже легкий кайф. Я предполагаю, что это связано с медленным усвоением лекарства. Но осознание полного отсутствия смысла определенно повлияло на мое общее желание", - написал пользователь Reddit cjmcgizzle.

" Ага, я тоже с этим столкнулся. До приема оземпика я выпивал пару раз в месяц, в основном по выходным, чтобы развеяться. Теперь у меня вообще нет желания пить, а если я и пью, то мне требуется очень много времени, чтобы допить бокал вина. А иногда я и бокал то не могу допить. Я бы хотел, чтобы он так же хорошо действовал на еду, так как я не испытываю сильного подавления аппетита или отвращения к пище", - написал другой пользователь под ником cryptoandcake.

Но, несмотря на эти, неофициальные данные, единственное двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, в котором изучался эффект другого аналога GLP-1 при лечении расстройства, связанного с употреблением алкоголя, дало довольно неутешительные результаты. После приема эксенатида в дозе 2 мг один раз в неделю в течение 6 месяцев пациенты с алкогольной зависимостью не заметили, что стали пить меньше.

Тем не менее, в ходе исследования выяснилось, что "доступность дофаминового транспортера была ниже в группе эксенатида по сравнению с группой плацебо", что свидетельствует о том, что аналоги GLP-1 блокируют мозговой путь вознаграждения. Кроме того, в этом эксперименте принимали участие сильно пьющие люди. Возможно, семаглутид, лираглутид, эксенатид и другие глюкагоноподобные протеины лучше всего подавляют тягу к алкоголю у умеренно пьющих и "воинов выходного дня". Кроме того, эти препараты оказывают наиболее выраженное действие на людей с избыточным весом. Если пациент худощав и страдает от алкоголизма, то действие этих препаратов не так эффективно. Впрочем как говорят ученые, "потенциал этих препаратов для борьбы с алкоголизмом еще не исчерпан - просто нам нужно больше исследований".

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Источники: Insider, Journla Zmescience, The National Center for Biotechnology Information

1. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7785877/)

2. (https://www.insider.com/appetite-suppressing-drug-helped-people-lose-15-of-their-weight-2021-2)

3. (https://www.insider.com/semaglutide-alcohol-addiction-alcoholism-treatment-weight-loss-drug-2022-10)

4. (https://www.zmescience.com/medicine/wonder-drug-that-causes-massive-weight-loss-could-also-suppress-the-desire-for-alcohol-doctors-are-now-eyeing-it-for-treating-addiction/)