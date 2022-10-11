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Zerova Technologies показала зарядную станцию на 480 кВт, способную полностью зарядить EV за 10 мин
Новое зарядное устройство позволяет увеличить запас хода на 150 км менее чем за пять минут
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Новое зарядное устройство мощностью 480 кВт способно полностью зарядить электромобили в течение десяти минут, а для того, чтобы проехать расстояние в 150 км достаточно и пяти минут. Так что, теперь можно не волноваться за запас хода.

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Тайваньский стартап Zerova Technologies представил прототип своего зарядного устройства Four Gun Charger на выставке eMove360° Europe в Берлине на этой неделе.  Новое зарядное устройство Four Gun Charger способно одновременно заряжать четыре автомобиля от одного устройства.

Станция Four Gun Charger компании Zerova, предназначено для зарядки как легковых автомобилей, так и автомобилей коммерческого парка. Благодаря независимому расположению зарядников, оно обладает большим потенциалом и занимает небольшую площадь. Кроме того, наличие 5-метровых сетевых шнуров упрощает парковку и обеспечивает одновременное питание четырех различных автомобилей. Станция и поддерживает стандарты зарядки CCS-1, CCS-2, CHAdeMO и GB.

Электротранспорту с большими аккумуляторами потребуется больше времени для полной зарядки, поскольку расчетное время в 10 минут указано для автомобиля с аккумулятором емкостью 75 кВтч. Кроме того, по утверждению Zerova Technologies, зарядное устройство позволит увеличить запас хода на 150 км менее чем за пять минут. Такой подход позволит некоторым водителям быстро подзарядить свою машину и продолжить поездку, а затем по прибытии в пункт назначения подключиться к сети для более основательной зарядки.

Помимо всего прочего, на зарядной станции имеется рекламный дисплей для повышения узнаваемости бренда. Устройство будет поставляться в двух модификациях - базовой мощностью 360 кВт и повышенной мощностью 480 кВт.

Компания Zerova была создана как подразделение известной компании Phihong, специализирующейся на производстве источников питания. С 1 сентября 2022 года она стала самостоятельной организацией и теперь сосредоточит свои усилия только на рынке зарядных подстанций для электротранспорта.  Официальный запуск зарядного устройства 4-го поколения Four Gun Charger ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Гонка зарядных технологий

Многие компании и институты работают над созданием зарядных станций, призванных обеспечить самое быстрое время зарядки.

Транснациональная корпорация по производству автомобилей Stellantis построила и протестировала технологию Dynamic Wireless Power Transfer для беспроводной зарядки электрического транспорта при движении на специально оборудованных дорожных участках. Эта система использует для беспроводной зарядки EV катушки, встроенные под дорожное полотно, благодаря чему электромобили заряжаются во время движения и имеют неограниченный запас хода.

Исследователи из Национальной лаборатории Айдахо используют машинное обучение и другие передовые методы анализа для сокращения времени зарядки электромобилей без повреждения аккумулятора.

Зарядка литий-ионных батарей, которыми питаются электромобили, — это всегда тонкий баланс. Водителям хочется как можно быстрее зарядить аккумулятор и вернуться на дорогу, однако при использовании существующих технологий ускоренная зарядка может повредить аккумуляторы.

Не далее, как вчера мы писали об экспериментальной технологии НАСА, предназначенной для охлаждения оборудования в космосе, которая может сократить время зарядки электромобилей до пяти минут и даже менее. Эта технология, называемая "кипение в переохлажденном потоке", улучшает теплопередачу от зарядных кабелей и может существенно увеличить количество электрического тока, которое зарядные устройства EV могут подавать на автомобили. 

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Источники: Zerova Technologies, Phihong
1. (https://www.phihong.com.tw/en/)
2. (https://www.zerovatech.com/_ZEROVA.html)

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#электромобиль #зарядное устройство #зарядная станция #four gun charger #zerova technologies
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