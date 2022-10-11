Согласно результатам научного эксперимента, обычный энтеровирус, может инициировать процесс, вызывающий болезнь Крона у людей с определенным генетическим вариантом

Результаты нового исследования, проведенного группой специалистов из New York University, свидетельствуют о том, что острая энтеровирусная инфекция может стать причиной воспалительного заболевания кишечника у наследственно предрасположенных пациентов. В экспериментах на мышиных моделях эксперты наглядно показали, как подобные патогены могут привести к развитию гранулёматозного энтерита.

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Согласно результатам научного эксперимента, обычный энтеровирус, может инициировать процесс, вызывающий болезнь Крона у людей с определенными наследственными факторами. Depositphotos

Гранулёматозный энтерит или болезнь Крона — это тяжелое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Точная причина, провоцирующая это заболевание в настоящий момент неизвестна. Ученые называют среди возможных причин наследственные, инфекционные и иммунологические факторы.

Сегодня известно более 30 различных генотипов, ассоциированных с высоким риском развития регионарного энтерита. При этом специфичный белок ATG16L1, особенно тесно связан с болезнью.

Этот рекомбинантный белок выполняет важную функцию в клетках, выстилающих стенки кишечника, однако далеко не все люди с таким вариантом пептида страдают болезнью Крона. Примерно, около 50% жителей США являются носителями подобной мутации, но лишь у небольшой части из них диагностируется Crohns disease.

Поэтому в рамках нового эксперимента ученые попытались выяснить, какие еще причины способны стимулировать патогенный процесс помимо индивидуальной чувствительности. В центре внимания исследователей находился тип клеток кишечника, известных как клетки Панета. Они выстилают стенки тонкого кишечника и вырабатывают противомикробные вещества. Они поддерживают микробный баланс при работе ЖКТ. При этом у носителей генетического варианта ATG16L1 отмечаются дисфункции этих клеток.

Известно, что в организме здорового человека с геном ATG16L1 иммунные клетки продуцируют протеин - ингибитор апоптоза 5 (API5). Этот полипептид предотвращает атаки иммунной системы на клетки Панета.

Специалисты сконструировали модели мышей с регионарным энтеритом. Ученые обнаружили, что инфекции энтеровируса блокируют Т-клетки API5, что ведет к разрушению клеток Панета и формированию болезни гранулёматозного энтерита. Кроме того, во время другого теста было установлено, что введение API5 мышам с болезнью Крона увеличивает выживаемость, обусловленную этим заболеванием.

"Мы считаем, что, когда энтеровирус инфицирует людей с ослабленной способностью вырабатывать ингибитор апоптоза 5, происходит смещение баланса в сторону этого опасного заболевания", - объясняют авторы работы.

Авторы исследования рассматривают энтеровирус как специфичный катализатор, вызывающий нарушение работы API5 и гибель клеток Панета. Однако они предполагают, что такой каскад событий может быть вызван и другими факторами. Например, было установлено, что сальмонелла нарушает работу секреции API5, а курение, (известный фактор риска развития болезни Крона), было связано с повреждением митохондрий клеток Панета. Поэтому не исключено, это заболевание может спровоцировать целый ряд факторов у людей, предрасположенных к регионарному энтериту.

"Результаты этого проекта позволяют по-новому взглянуть на ключевую роль ингибитора апоптоза 5 в развитии болезни Крона", - рассказывает Ю. Масузава-Ишимото, руководитель работы. "Это вещество является новой целью в терапии этой хронической аутоиммунной болезни, с которой довольно тяжело бороться в долгосрочной перспективе".

Авторы эксперимента считают, что исследованиям пока находится на ранней стадии. Для того что бы понять эффективность терапии API5 необходимом провести масштабные клинические испытания.

Результаты данного проекта были зарегистрированы в издании Nature.

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Источники: NYU Langone, Journal Nature, wikipedia

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь_Крона)

2. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05259-y)

3. (https://nyulangone.org/news/norovirus-link-crohns-disease-may-point-new-therapies)