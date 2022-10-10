Результаты нового исследования позволяют понять новый механизм, связанный с прогрессированием аритмогенной дисплазии правого желудочка

Согласно результатам нового эксперимента, проведенного учеными и медиками University of Copenhagen, удалось обнаружить новый механизм, участвующий в прогрессировании аритмогенной дисплазии правого желудочка (ARVC). Об этом сообщает пресс-релиз, опубликованный учебным заведением.

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Human circulatory system heart anatomy stock photo. magicmine/iStock

Аритмогенная дисплазия правого желудочка как правило, поражает людей зрелого и пожилого возраста. Она повреждает миокард - мышечную стенку сердца. Со временем кардиомиопатия приводит к разрушению части миокарда, повышая риск аритмии и внезапной смерти.

Кроме того, ARVC является одной из причин сердечных сбоев, возникающих у молодых спортсменов. Ученые считают, что более 50% всех случаев внезапной остановки сердца во время физической активности атлетов вызваны именно аритмогенной дисплазией. Новое понимание ARVC

"Нам удалось обнаружить ранее не изученный механизм аритмогенной дисплазии. Это открывает перед нами совершенно новые возможности, о которых ранее никто даже не догадывался", - рассказывает проф. Алисия Лундби из Department of Biomedical Sciences University of Copenhagen, руководитель проекта.

Обнаруженный механизм представляет собой дефект, возникающий в ядрах клеток сердечной мышцы. Он вызывает каскад цепных реакций и в конечном итоге приводит к разрушению клеток сердечной ткани.

Специалисты исследовали образцы сердечной ткани здоровых волонтеров и людей, страдающих наследственными формами ARVC. Они провели молекулярное профилирование сердечных биоптатов и определили структурные различия между ними.

Опираясь на результаты исследования, ученые выдвинули несколько гипотез о возможной природе заболевания, а затем протестировали их на мышиных моделях и клетках сердечной ткани, выращенных из клеток-предшественников. "Исходя из полученной информации, нам удалось обнаружить вещество способное предотвратить развитие заболевания", - отмечает Лундби.

Активация сиртуина-3

Ученые обнаружили, что, активируя молекулу сиртуин-3, прогресс заболевания можно замедлить. Следуя в этом направлении, авторы проекта приступили к поиску молекул с такой же функцией.

В конечном итоге исследователи нашли соединение под названием хонокиол, которое является веществом натурального происхождения. Оно добывается из коры и листьев тюльпанового дерева и используется в качестве обезболивающего препарата в некоторых азиатских странах.

"Мы провели испытания хонокиола на мышиных моделях. Это вещество действительно замедлило развитие болезни. То же самое произошло с модифицированными клетками сердечной ткани, выращенными из клеток-предшественников. Пока мы не знаем, какой эффект он оказывает на людей, но тот факт, что мы можем подтвердить его действие на двух различных моделях, представляет огромный интерес", - утверждает Алисия Лундби.

В настоящее время авторы проекта планируют тщательно проанализировать полученные данные в рамках следующей фазы исследований.

"Мы считаем, что полученные в ходе эксперимента результаты очень важны и хотели бы понять, насколько эффективно их можно использовать для лечения наших пациентов. Теперь нам предстоит выяснить у всех ли пациентов с ARVC присутствует обнаруженный нами механизм", - подводит итог Лундби.

Источники: journal Circulation, Journal Interesting Engineering, University of Copenhagen, wikipedia

1. (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060454)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Аритмогенная_дисплазия_правого_желудочка)

3. (https://interestingengineering.com/health/research-suggests-a-new-treatment-strategy-for-heart-patients)

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5. (https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2022/09/extremely-satisfying-as-researchers-find-new-hope-for-heart-patients/)